〈「教頭が生徒と一緒に麻薬」「大麻を持って廊下を歩いて…」10歳で渡米→27歳上アメリカ人と結婚した日本人女性（32）が明かす、現地での“衝撃的な学校生活”〉から続く

10歳でアメリカに渡り、研究職などを経て、自身の会社「Aya's Culture Kitchen」を立ち上げて納豆の製造販売を行っているRowe綾花さん（32）。

【貴重画像】「アメリカ人の継父に家から追い出され…」アメリカで“衝撃的な学校生活”を送った女子高生時代、27歳上アメリカ人夫のとのラブラブツーショット、アメリカで働く姿も…この記事を写真を一気に見る

27歳年上のアメリカ人の夫とボストンで暮らしている彼女に、英語を習得するまでの苦労、継父との軋轢、納豆販売以前に手掛けていた事業などについて、話を聞いた。（全5回の2回目／3回目に続く）



Rowe綾花さん ©杉山秀樹／文藝春秋

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「無理矢理しゃべっていたら…」10歳で渡米後の英語の習得方法

――10歳でいきなりアメリカ移住となると、英語の習得は大変だったのでは。

Rowe綾花さん（以下、綾花） 最初の2年ぐらいは、ほとんど何もしゃべれなかったですね。なにかしゃべると馬鹿にされるような雰囲気だったのもあったし。でも耳は育っていくんですよ。聞こえるようになって、人が言っていることがだんだんわかってくる。

決定的に変わったのは5年目くらい。高校に入ってからでしたね。プレゼンをしなきゃいけないし、クラスで発言しないと単位がもらえなくて成績が悪くなるシステムだったんですけど、無理矢理しゃべっていたらしゃべれるようになりました。

ただ語彙力は、ネイティブの生徒たちと比べると10年分ぐらいのブランクがあって、たとえば（F・スコット・）フィッツジェラルドの『グレート・ギャツビー』を読んでもわからない単語だらけ。アメリカで生まれ育った同級生とは経験値が違いますから。

それでも気合いで電子辞書を使いながら読みましたね。シェイクスピアも、詩も、本当にわからなかったですけど、泣きながら読んでいました（笑）。

娯楽がない環境だったから、勉強が娯楽になっていた

――ヒーハー！的なパーティーとか、アメリカの学生らしい体験は。

綾花 そこは親にかなり厳しく制限されていたんですよ。パーティーはダメ、友達を家に呼ぶのもウェルカムな雰囲気じゃなかった。ミシガンは車がないと移動できないし、冬は雪が降ってどこにも行けないしで、家にいるしかなかった。グレる余地がなかったというか（笑）。ただそれが結果的に、勉強だけに集中できた理由にもなったと思います。

娯楽がない環境だったから、勉強が娯楽になっていたんですよ。大人になって振り返ると、小さい頃にいろいろな大変なことを経験したぶん、大人になってからは大変なことがあっても大変と感じないんですよね。なんか順番の問題かなって思っています。

カラマズー大学に進学後、常にトップの成績を保っていた理由

――大学はどちらへ。

綾花 第一希望はミシガン大学だったんですが、いい奨学金がもらえなくて。カラマズー大学という私立の大学が全額負担してくれる奨学金を出してくれたので、そちらに進みました。

もらった奨学金がSTEM系、つまり理系分野に進まないといけないものだったんですね。もともと文章を書くのが好きで文系寄りだったんですが、奨学金のことを考えて文系寄りの理系ということで生物学を選んで、それに加えて心理学もダブルメジャーで専攻しました。

2つの専攻を両方取ると単位が2倍になるので、大学時代もまた4時間睡眠でしたね（笑）。奨学金の停止を避けるために、常にトップの成績を保つ必要があったんですよ。

心理学に興味を持ったのには理由があって。母が離婚した後に1年ほど一緒に住んでいた母の彼氏が、精神的な病を抱えていて幻聴や幻覚が見えるような状態の人だったんですよ。「いま宮本武蔵と話している」とか言うんです。

それを見ていて、「脳の状態によってこんなに世界の見え方が違うんだ」と衝撃を受けて、そこから心理学に興味を持つようになって。

「母と継父が私の荷物をせっせと段ボールに詰めて…」大学2年で実家を出た経緯

――継父に自分の物を外に放り出されたと話していましたけど。

綾花 大学2年の時ですね。夏休みで実家に帰省していたら、母と大喧嘩になって。そこに継父が介入してきて、私の部屋にあるものを段ボールに入れて外に出されてしまったんです。しかも継父は「グリーンカードを奪う」「健康保険を切る」と脅してきて。

そんなことされたら大学に行けなくなるじゃないですか。さすがに口だけだと思ってたら、実際に車の保険も健康保険も全部切られました。

母も継父に協力していて、私の荷物をせっせと段ボールに詰めているんですよ。それが悲しかったですね。

大学の生物学の教授に相談したら、「生物学の倉庫を使っていいよ」と言ってもらえたので、当時つき合っていた男の子に手伝ってもらって荷物を全部そこへ運んで、それからアパートを探して。そこで完全に実家を出ました。正直、スッキリしました（笑）。

全米トップクラスの研究機関で働くことになったワケ

――大学卒業後はどうされたのですか。

綾花 考古学者になりたいと思って、魚の顎の研究をしている教授がいる大学院に願書を出したんですが、全部落ちて。理由を聞いたら、考古学の経験がないからダメだと言われました。

その時につき合っていた男の子が、「将来ハーバードでMBAを取るから、一緒にボストンに行こうよ」と言ってきて、「じゃあ、先にボストンに行って待ってるね」ということでボストンに行くことにしました。

ハーバードメディカルスクールとマサチューセッツ総合病院が合併したような研究所で仕事を探したら採用してもらえたので、そちらで細胞学の研究職として1年ほど働くことになって。

――ハーバードメディカルスクールってググると、ハーバード大学の専門職大学院って出てきますけど。

綾花 当時はそこがどれほどすごい場所か、あまりわかっていなかったんですよ（笑）。ただただボストンに住みたい気持ちだけで行ったので。後から振り返ると全米でトップクラスの研究機関だったんですが、そのときはそれほどピンと来ていなかったですね。

研究、家庭教師、財団での事務…3つの仕事を掛け持ち

――そんなところで働いていたのに家庭教師をするようになったそうですね。

綾花 研究所のお給料がそんなに高くなかったので、土日や夕方の時間を使って家庭教師を始めたんです。そうしたら生徒がどんどん増えていって、気がついたら8人掛け持ちするまでになっていて。

フルタイムの仕事に加えてそれだけの生徒を見るのはさすがにキツくて、会社を作ることにしました。家庭教師と英会話、企業向けの異文化研修をやる会社です。いまから9年ほど前、24歳の時ですね。

ただその頃は研究の仕事も続けつつ、フィッシュファミリー財団という女性起業家を支援するボストンの財団で事務系の仕事もしていたので、3つ掛け持ちの状態で。ずっと理系で来たのでビジネスのことをまったく知らなくて、ビジネスを学ぼうと思ってその財団に入ったんですよ。

3つ掛け持ちしていた理由がもう1つあって、どの仕事が自分に合っているか比べたかったんです。けっこう早い段階で研究者は自分には合っていないとわかったので、「研究の仕事はないな」と。で、最終的に家庭教師の会社が事業として成り立ってきた、というのが起業の流れですね。

大手製薬会社がクライアントになり、年間収益6000万円超え

――「家庭教師の会社が事業として成立した」と感じたタイミングは。

綾花 徐々にですね。ほんとに少ない生徒数から始まって、先生を何人か雇って、新しい生徒も来てくれるようになってという感じで。コロナの時は特に繁盛しました。

大手製薬会社がクライアントになってくれて、年間収益が30万〜40万ドル（日本円で約4830万〜6440万円）ほどありました。家にいるからオンラインで英会話を習いたいという人が一気に増えたんですよ。

その時に貯められたお金が、後に納豆工場を立ち上げる資金になりました。今は納豆ビジネスに集中しているので、家庭教師の会社はほとんど活動していませんけど。

27歳年上のパートナーとの意外な出会い

――パートナーとの出会いをお聞きしてもいいですか。

綾花 夫が経営するCICというスタートアップや起業家を支援する拠点で、毎週木曜日に「Thursday Gathering」という無料のネットワーキングイベントをやっていて。そこに行くとビールが3杯もらえたんですよ。当時はかなりお酒を飲んでいたので、タダでビールが飲めるからって行っていたんです（笑）。

ウロウロしていたら夫が日本語を話せるとわかったので、日本語で話しかけてみたら向こうは逆ナンだと思ったみたいで、そば屋に誘われました。私からしたら父親と同じくらいの年齢の人なので逆ナンとかそういう感覚は全然なくて。

どちらかというとその会社が面白そうだなと思っていて、「何か仕事のご縁があるかな」と思って話しかけただけなんですよ（笑）。そしたら違う方向でスカウトされたというか、縁ができたというか。

その時、私は23歳で夫は50歳でした。

撮影＝石川啓次／文藝春秋

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（平田 裕介）