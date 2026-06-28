テレ東では7⽉2⽇（⽊）から「夫婦と16歳～狂気の隣⼈～」（毎週⽊曜深夜24時30分～）を放送する。原作は、『少年ジャンプ＋』でインディーズ連載中の漫画家・ぱんぷきんによる同名作で、既婚者への⼀⽬惚れから始まる愛と執着の衝撃が「ジャンプルーキー︕」の「連載争奪ランキング」で読者に選ばれた注⽬作だ。新婚夫婦の隣に引っ越してきた “⾃認16歳美少⼥”の61歳おばさんが⼀⽬惚れをきっかけに、既婚者だとわかっていながらも「好きなら奪ってしまえ」とありとあらゆる⾊恋仕掛けをしていく…。

そんな愛ゆえに暴⾛する狂気に満ち溢れたロマンティックホラーが幕を開ける。

“⾃認16歳の美少⼥”の61歳おばさん・⽩⽯美⼦役にかたせ梨乃。狂気的な隣⼈に翻弄ほんろうされる既婚者イケメン会社員・野村紘役に⾖原⼀成（JO1）が演じるほか、明るく元気な元キャバ嬢で紘の妻・野村冴役に岡⽥結実。”理想の16歳美少⼥”姿の⽩⽯美⼦役に林芽亜⾥ほか豪華キャストが出演することは既報の通りだが…

この度、オープニングテーマにMÁME（豆原一成）の「むらさきいろ」。

エンディングテーマにFRIDAY CATSの「Doppelgänger」が決定！

オープニングテーマ：MÁME「むらさきいろ」

野村紘役を務める⾖原がソロで歌う「むらさきいろ」が本作のオープニングテーマに決定︕「全部私の為にだよね︖」という歌詞が、 紘の⾏動に⼀喜⼀憂する美⼦の切ない叫びや、純粋な想いとマッチした本作を象徴する楽曲となっている。

■MÁMEコメント

ドラマで初主演(W主演)ということもありながら、オープニングテーマも⾃分が歌わせていただくことになって、凄く嬉しい気持ちでいっぱいです。

今現在、撮影中ということもあり新鮮な気持ちでレコーディングすることもできて、気持ちも⼊った曲になっていると思うので、是⾮楽しみにしていてください︕

エンディングテーマ：FRIDAY CATS「Doppelgänger」

そして、エンディングテーマには、今年の春に始動したばかりの新鋭4⼈組ロックバンドFRIDAY CATSの「Doppelgänger」が決定。Vo.ニケの猫のような⽢い歌声が、美⼦の持つ⼆⾯性や、美⼦の策略通りにいかないもどかしさや⽪⾁を綴つづったような歌詞とマッチし、本作とぴったりな楽曲になっている。さらに、エンディングテーマを担当するFRIDAY CATSより222（にゃーにゃーにゃー）⽂字のコメントも…



■FRIDAY CATSコメント

ドラマのテーマを⾒た時に今回EDに決定していただいた楽曲「Doppelgänger」がぴったりだなと思っていたので決定して嬉しかったです。

(他にもね、数曲作ったのですが⼼の中で「これじゃないかな︕︖」って勝⼿に思ってました。by Vo.ニケ)

「もう⼀⼈の⾃分」の裏表を描いた楽曲だったので、悪意と善意の混じったこの曲がドロッとした世界にハマると嬉しいです。気まぐれな週末の猫どもの⾳楽はひねくれてますが、あなたに、ドラマの世界に響くと嬉しいです。

さらに、⽩⽯美⼦の秘密を知る⼈物に、柳ゆり菜、夏樹陽⼦の出演が決定！

かたせ梨乃演じる”⾃認16歳の美少⼥”の61歳おばさん・⽩⽯美⼦の秘密の過去を知る重要な⼈物・吉⽥夏美役に、映画「バッコン︕」では主演を務め、映画「純平、考え直せ」、「無頼」、「⽕の華」ではヒロインを務めた柳ゆり菜。美⼦の親友!?・⿊岩美⼦役に、ドラマ「⼤恋愛」（TBS）、連続テレビ⼩説「マッサン」（NHK）など数多くの話題作に出演する⼀⽅、歌⼿、作家、美容系プロデューサーなど様々な分野で活躍する夏樹陽⼦が決定。

迫り来る隣⼈・⽩⽯美⼦の恐怖に背筋が凍る60秒予告映像を公開︕

【予告】7/2(木)放送開始！60秒トレーラー「夫婦と16歳～狂気の隣人～」豆原一成 かたせ梨乃【公式】

第1話（7⽉2⽇放送回）あらすじ



野村紘（⾖原⼀成）と妻・冴（岡⽥結実）が新婚⽣活を送るアパートの隣に、⼀⼈暮らしを始めた⽩⽯美⼦（かたせ梨乃）が引っ越してくる。イケメンで優しい紘に⼀⽬惚れした美⼦は、既婚者とわかっていながらも、⼿料理のお裾分けを機に親交を深めていく。そんな⼆⼈の様⼦に冴は不倫を疑うが、紘は「ありえない」と⼀蹴。“ある秘密”を抱えた隣⼈の狂気が暴⾛するロマンティックホラーここに開幕。