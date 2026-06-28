タレントの千原ジュニアが２７日、フジテレビ系「千原ジュニアのヘベレケＳＰ」で、オードリー春日俊彰に起こった「芸能界の７不思議」の奇跡を振り返った。

居酒屋でジュニアとふかわりょうが飲みながらゲストとトークする番組で、今回のゲストが春日。ジュニアは春日と一緒に番組をした２０年近く前の「不思議」な出来事を振り返った。

ジュニアは「ＴＢＳで、俺と宮迫さんのＭＣで大喜利ドッキリみたいなのがあった」といい、「２４時間○○したら１０万円」という企画で、春日が提案した「２４時間、１時間ごとに水をぶっかけられたら１０万円」という案が採用され、実際に撮影が行われた。

「雑誌の取材を受けてもインタビュアーの人が水バッシャーンとかけたり」と１時間ごとにどんな状況でも水をかけられる春日。その中で「テレ東の収録でトイレに行った。おしっこしてるときに個室から出てきた人に水をかけられた。他局でもやるのか！と。めっちゃめちゃ面白かった」とジュニアは振り返り、そのシーンは大盛り上がりだったという。

だが「なぜか、マジで不思議。（オンエアまでに）いろんな大人たちが（ＶＴＲを）見ているはず。オンエアもされたんやで。テレ東のトイレでもやるのか！って…。出てるねん」と数々のチェックをくぐり抜け、春日の出てはいけない部分がしっかりと映っていたというのだ。

春日は「（水に驚きすぎて）しまう余裕がなくて」と振り返り「全国ネットで流れた」と説明。ジュニアは「でもなぜか、国民も気づかなかった。当時ツイッター、２人ぐらいが『春日出てない？』って」とその程度で済んだという。

春日は「放送は見られなくて、しばらくしてから夜中にマネジャーから連絡があって、どうやら出てたらしいと」と言われビックリ。ジュニアも「ほんまやったらテレビに出られないはずなのに」と言い「春日ってそういう星の下に生まれてる」「芸能界の７不思議の一つや」としみじみしていた。