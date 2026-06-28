サッカーのW杯北中米大会決勝トーナメント1回戦（29日＝日本時間30日）で25日（日本時間26日）に行われるブラジル―日本戦に向け、元ブラジル代表のレジェンドで2002〜06年に日本代表監督を務めたジーコ氏（73）が後輩イレブンに警告を送ったと地元メディア「トリブナ・ドゥ・ノルティ」が27日に報じた。

ジーコ氏は「ブラジルを応援する。ブラジル人なんだから」と話した一方で「日本が勝ったら、それはそれで構わない。確信しているのは素晴らしい試合になるということだ。なぜなら、日本代表は真っ当なサッカーをするチームだからね」と語った。

W杯で両チームの対戦は自身が日本を率いた06年ドイツ大会以来。「もちろん感情が込み上げてくるよ」と語ったジーコ氏は当時を回想。試合前の日本代表イレブンに「いいか、試合前は学校で習った通りにブラジル国歌を歌う。だが、ボールが転がり始めたら、私は日本の一員だ」と宣言。1970年W杯でペルーを率いて母国ブラジルと戦ったジジ監督を見習ったという。

試合は実力の差が出て日本が1―4で逆転負けを喫した。ジーコ氏は当時と比べ「今の日本は競争力があるレベルにある。ブラジルや南米の選手と同じように欧州に渡った。登録メンバー26人のうち23人が欧州でプレー。しかもブンデスリーガやセリエA、プレミアリーグというリーグで実際に主力としてプレーしているんだ」と指摘。「近年はブラジル、ドイツ、スペイン、イングランドに勝ってきた。彼らはあらゆる挑戦に対して完全に準備ができている」と続けた。

戦術面での進化に加えて精神面の成長にも言及。「彼らは逆境で結果を追い求めながらどうプレーすべきかを既に知っている」と強調。1次リーグ突破にはブラジルとの第3戦で少なくとも2点差の勝利が求められていた06年の対戦に触れ「1―0と先制したが、前半終了間際に失点した。今なら経験を生かしてボールを保持し、前半をそのまま終わらせるだろう。当時はそうではなかった」と語った。ブラジルを応援しながらも日本の戦いぶりに期待しているようだった。