宝塚時代から演技巧者の娘役として活躍した春風ひとみ。退団から３８年たつが、ミュージカルを中心に演劇界を代表する名バイプレーヤーだ。どれほど舞台を引き締めてきたか分からない。そんな春風が新しい朗読ユニット「はるあさ堂」をつくった。劇作家・矢代静一氏の長女で文学座出身の女優・矢代朝子とのタッグで。“はるあさ”は２人の名から付けられた。

「（矢代は）いろんな面で信頼できる人。私自身、多くの役を演じてきたけれど、そろそろ自分がやり残したこと、やってみたかったことをしていいんじゃないかな、と思えて。私は日本橋出身、在住ですが、たくさんの魅力が残る日本橋にこだわったものを」。７月３１日、８月１日の“旗揚げ公演”の場所も、日本橋社会教育会館８階ホールなら演目も、この地に生まれた劇作家で演出家の福田善之氏の「私の下町―母の写真―」。福田氏は春風が２０役以上を演じ分けた代表作「壁の中の妖精」を生み出した恩人だ。

９４年読売文学賞も受賞した名作「私の―」は戦前、戦中が舞台。日本橋で旅館を切り盛りした肝の据わった女将（おかみ）が主人公で福田氏の母親がモデルだ。舞台版での主演歴もあり「作品を通して何事にも弱音を吐かない強さや世の中に悪い人間はいない、ということを教えられます」。ベテランの村井國夫らも出演。さまざまな思いの詰まった朗読劇の船出となる。

一方で春風は２４年「片側顔面痙攣（けいれん）」の手術を受けた。５年以上前に発症。ボトックス注射などで仕事を続けていたが、完治を目指し、施術を決めた。「いわゆる開頭手術で。とてもいい先生にお世話になり、後遺症もない。周囲に明かしてなかったので驚く仕事仲間も多くて。ほら、ここね」と縫った部分を見せてくれる。大手術を思わせないパワフルさ。多忙な中での朗読劇スタートも、全快の証しなのだろう。（内野 小百美）