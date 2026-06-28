◆米大リーグ パドレス―ドジャース（２７日、米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２７日（日本時間２８日）、敵地・パドレス戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。３回先頭の第２打席はこの回からマウンドに上がった右腕バスケスから三飛だった。

今季最長タイとなる１３連戦の２戦目。パドレスの先発予定は大谷が前回５月の対戦で先頭打者弾を放っていたバスケスだったが、当日になって左腕ハートに変更された。先発して短いイニングを投げる「オープナー」を務めた今季初先発のハート相手に、初回先頭の第１打席は見逃し三振に倒れていた。

試合のなかった２５日（同２６日）には自身初の両リーグ最多得票で６年連続６度目のオールスター出場が決まった大谷。前日２６日（同２７日）のパドレス戦では初回に元同僚の右腕ビューラーから右前打を放って２試合連続ヒットとしたが、その後は３打席続けて凡退。４打数１安打で３試合不発となっていた。この日は４試合ぶりの１８号の期待がかかる。

今月１１日（同１２日）には左膝の炎症で途中交代し、翌日の試合を欠場。今も試合後にはアイシングをしている姿も見られるなど万全な状態ではないだろうが、６月は試合前の時点で２０試合に出場し、打率３割３分３厘、７本塁打、１５打点と結果を残している。