〈《27歳年の差婚》「気持ち悪い」「どうせカネ目当てだろ」59歳の年上アメリカ人と国際結婚した日本人女性（32）が明かす、結婚に対する周囲のリアルな反応〉から続く

10歳でアメリカに渡り、研究職などを経て、自身の会社「Aya's Culture Kitchen」を立ち上げて納豆の製造販売を行っているRowe綾花さん（32）。現在は日本円で年間1500万から2000万円ほどの売り上げがあるという。

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27歳年上のアメリカ人の夫とボストンに暮らしている彼女に、納豆の製造販売を思い立った理由、事業化の苦労、納豆に対するアメリカ人の反応などについて、話を聞いた。（全5回の4回目／5回目に続く）



Rowe綾花さん ©石川啓次／文藝春秋

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納豆が手に入らなくなったので自分で作ることに

――納豆づくりを始めたきっかけは。

綾花 ハーバードメディカルスクール関連の研究室でかなり鍛えられていたんですよ。滅菌とか、菌を扱う技術を。発酵食品って、その研究室でやっていたこととすごく似ているんですよね。

そういうわけで菌を扱うのは得意だったので、コロナが始まるちょっと前ぐらいから、家でキムチやコンブチャ、納豆なんかを作り始めました。

西マサチューセッツに納豆を50年作り続けているアメリカ人のおじいさんがいて、その方のお店から買って食べていたんですが、コロナと同じくらいのタイミングで奥さんが亡くなってしまって。

奥さんが日本人の方なんですけど二人三脚でやっていたので、生産量が一気に落ちてしまったんですよ。それで納豆が手に入らなくなって、じゃあ自分で作ろうと。

「アメリカに行ってからは、うま味が欠落したご飯が多かった」

――アメリカで納豆を食べる機会は少なくはなかった？

綾花 10歳までは日本にいたので、祖父母が出してくれるおいしい日本食を食べて育っていたんですよ。当然、納豆も普通に食卓に出ていました。でもアメリカに行ってからは、うま味が欠落したご飯が多かった。

母があまり食事に興味のない人で、チキンを焼いただけとか、野菜を炒めただけとか、とにかく名もなき料理ばかり（笑）。白米もあまりなくて、クスクスが出てきたりしていました。

アメリカは日系スーパーが少なくて、とくにカラマズーには全然なかったから納豆も食べられなくて。置いてあってもせいぜい冷凍の納豆ぐらいで、おいしくないんですよね、凍っているものって。だからたまに商品が豊富な日系スーパーへ行くのが一種のエンタメみたいになっていましたね。

「日本食がそこまで浸透しているのか」納豆づくりを事業化した“きっかけ”

――最初の納豆づくりはどのように。

綾花 近所の日系スーパーのおじさんに相談したら、なぜか納豆菌の粉を持っていて、20ドルぐらいで売ってもらえたんです（笑）。大豆はネットでオーガニックの小粒大豆を注文して、オーブンで発酵させていました。

その後はパンを発酵させる機械を買って、それを使うようにして。だいたい40度で20時間発酵させて、そこから一晩冷蔵庫で寝かせるというのが基本の工程です。

最初はおいしくなかったんですが、漬け込む時間を変えたり、発酵温度を調整したり、トライアル＆エラーを繰り返していくうちにどんどんおいしくなって。週に1回ぐらいは納豆を作り置きして、夫と食べていましたね。

――「自分で食べるため」から「食べてもらいたい」と事業化したきっかけは。

綾花 『ザ・メニュー』（2022年）という映画を見たときに、料理評論家のキャラクターが「梅干し」って言葉を言ったんですよ。

こんなところで梅干しが出てくるのかと驚いて。ちょうど同じ頃に夫の前妻に日本からのお土産に何がほしいか聞いたら、「梅干しと沢庵がほしい」と頼まれたんです。

日本食がそこまで浸透しているのかと思って、じゃあ納豆もいけるんじゃないかと思い始めたんですよ。

夫も起業には大賛成な人なので、「納豆屋をやればいいじゃないか」と言ってくれて。

「このスペースを借りたいんですが」と直談判して工場を確保

――工場の確保はどのようにしましたか。

綾花 夫とジョギングしていたときに、いい感じの建物があったんですよ。大家さんのところに行って「このスペースを借りたいんですが」と直談判したら貸してくれました。場所はあっさりと見つかりましたね。

発酵食品は食品衛生上、家で作ったものは売れないんですよ。アメリカの規制で、コマーシャルキッチン、つまり企業向けのきちんとした厨房設備を用意しないといけない。最初はシェアキッチンを申し込んだんですが、「納豆は菌が他の食品に移るから」という理由で断られてしまって。

それなら自分で作るしかないということで、壁の工事業者、電気屋さん、水道の業者さんなどを手配して、コマーシャルキッチンの規制に合わせた改装をしました。3つシンクがある流しが必要とか、非常口のドアが何個必要とか、いろいろ細かい規制があって、準備に半年ぐらいかかりましたね。

「費用は全部で450万円ぐらいかかりました」家庭教師ビジネスで貯めたお金で事業を立ち上げ

――発酵させるための設備は。

綾花 近所のレストランがちょうど潰れたので、そこから格安で器具を譲ってもらったり、さっき話した西マサチューセッツで納豆を作っていたおじいさんからロブスターを蒸すための大きな蒸し器を2個買って、納豆の蒸し器に流用したりしました。おじいさんは生産規模を縮小していたので、タイミングも良かったみたいで。

立ち上げ費用は全部で450万円ぐらいかかりました。コロナ禍で家庭教師ビジネスが繁盛していた時期に貯めたお金を使いましたね。

――保健所の検査や審査もあるわけですよね。

綾花 かなり警戒されましたね。保健所が各施設に付けるリスクレベルがあって、1が一番安全で4が一番危険なんですが、納豆はレベル4に分類されていて。1年に最低4回、インスペクション（検査）が入るんです。

ザワークラウトとか他の発酵食品はそうじゃないのに、なぜか納豆は最高リスクに分類されていて。まだあまり知られていない食品だからだと思いますが、そのぶん対応が大変でした。

日本人コミュニティの掲示板やSNSで宣伝

――スタッフはどのように採用しましたか。

綾花 納豆を知らない人に任せられないし、衛生管理のプロセスがしっかりできる人じゃないといけないので、サイエンス系のバックグラウンドがある人、研究室で働いた経験のある人に絞って探しました。

ボストンには日本人が多いので、そうした条件に合う人を探したら、けっこうたくさん手を挙げてくれて。いまは私を含めて3人で、スタッフ2人はどちらも日本人の研究者系の方です。

――販売はどのように始めましたか。

綾花 まず日本人のお客さんが一番買ってくれやすいだろうと思ったので、ボストンの日本人コミュニティの掲示板やFacebookグループ、Twitter（現X）に「納豆を作っています」と投稿しまくりました。

それと同時に、毎週土曜日に開かれるファーマーズマーケット、朝市みたいなものに出店して、地元のアメリカ人にも食べてもらう機会を作っていきました。でも、口に入れた途端に吐く人もいたりして。

撮影＝石川啓次／文藝春秋

〈日本人女性（32）がアメリカで“納豆販売”→現地の反応は…「食感に拒否反応」「チョコレートミルクに入れて食べる人も」それでも売上2000万円を達成するまで〉へ続く

（平田 裕介）