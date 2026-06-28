〈「アメリカのご飯はうま味が欠落」「納豆を吐き出す人も…」米国で納豆販売→2000万円売り上げる日本人女性（32）が明かす、異国で“納豆ビジネス”を始めたワケ〉から続く

10歳でアメリカに渡り、研究職などを経て、自身の会社「Aya's Culture Kitchen」を立ち上げて納豆の製造販売を行っているRowe綾花さん（32）。

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27歳年上のアメリカ人の夫とボストンに暮らしている彼女に、納豆に対するアメリカ人の反応、納豆の購入層、水戸や韓国を回って学んだ納豆作りのノウハウ、今後の展望などについて、話を聞いた。（全5回の5回目／1回目から読む）



Rowe綾花さん ©杉山秀樹／文藝春秋

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ファーマーズマーケット、オンライン通販などで納豆を販売

――納豆の販売経路は。

Rowe綾花さん（以下、綾花） ファーマーズマーケット、オンライン通販、それからカリフォルニアのニジヤマーケットさんといった日系スーパー、健康食品系のスーパーへの卸しがあります。

工場の中に納豆の無人販売所も作っていて、冷蔵庫に納豆を入れておいて、お客さんが好きなときに来て買える仕組みにしています。現金ボックスも電子マネーのシステムもあるけど、持っていこうと思えば持っていけるんですよ。

でも、誰も盗まないんですよ。監視してるわけでもないのに。納豆を食べる人の民度が高いのかもしれません（笑）。

配送はUPSを使っているんですが、向こうは本当に荷物を放り投げるので（笑）、プラスチックの容器を強化して、段ボールも分厚い二重のものにして、保冷剤をいっぱい詰めて送っています。カリフォルニアまで2、3日で届きます。

「ゴミ箱に吐き出してしまった」食感に拒否反応を示す人も

――アメリカ人のお客さんには、納豆をどのように説明しています？

綾花 ファーマーズマーケットではアメリカ人向けにアレンジして、クラッカーのリッツに納豆とチーズとオリーブオイルと塩を混ぜたものを載せて試食してもらっています。

パーティーのフィンガーフードみたいな感じにすると食べてくれるんですよ。「おいしい」と言って買っていってくれることも多いですね。

4時間ぐらいファーマーズマーケットにいて、1日で1000ドルから1200ドルぐらい売れることもあります。

ただ最初に必ず「これはけっこう上級レベルの発酵食品ですよ」と伝えるようにしています。それでも食べてみて、ゴミ箱に吐き出してしまった人も1、2人いましたし（笑）。食感に対する反応が日本人とアメリカ人でこんなに違うのかと気づかされましたね。

日本だとネバネバは身体にいいというイメージがあるじゃないですか。でもアメリカでは、食感によって拒否反応が出るというのは想定外でした。

「チョコレートミルクに入れて食べている人も」現地で驚いたアメリカ人の“納豆アレンジ”

――どんな人がリピーターになりますか。

綾花 ざっくり2つのグループに分かれています。1つはヨガをやっているような方々。もう1つは高齢の方や病気を持っている方で、お医者さんから骨粗鬆症予防に納豆を食べるといいと言われて来る人がすごく多いです。

骨を折った後に毎日納豆を食べていたら、「このスピードで骨が育っているのは見たことない」とお医者さんに言われたという方もいましたし、定期便を申し込んでくれる方も多いです。

ボストンはリベラルな町で学歴が高い人も多いので、論文で納豆のことを読んで知っていて、サンプルを試食してくれる方もいます。

――フリーズドライの納豆粉も人気だそうですね。

綾花 納豆のネバネバが嫌だけど、ナットウキナーゼは取り入れたいというお客さんがいたので作ったんですが、これが想定外によく売れています。25ドルでちっちゃい袋なんですが、オートミールに混ぜたり、スムージーに入れたりして使う人が多くて。買っているのはほぼ100％アメリカ人。

チョコレートミルクに入れて食べているという人もいて、びっくりしました。たぶんピーナッツバターと同じ感覚で使っているんだと思うんですよね。意外とおいしいとも言っていましたし、子どもに栄養を取らせるためにそういうアレンジをするお父さんお母さんもいます。

売上は年間1500万から2000万円ぐらい、毎年伸びている

――現在の売上高はどれくらいですか。

綾花 年間で日本円にすると1500万から2000万円ぐらいの間だと思います。ただボストンは家賃が高いし、スタッフの人件費もあるので、黒字ではあるけど潤沢に儲かっているわけではないですね。毎年2倍ずつぐらいで伸びてきていますが、もっと売らないといけないとは思っています。

――苦労したことって。

綾花 配送は今でも課題ですね。アメリカの宅配業者は荷物の扱いが本当にひどくて（笑）。強化したプラスチック容器ですら、割れて届くことがまだあります。

これは初期の話になりますけど、スタッフ選びは苦労しました。最初に雇ったスタッフがうまくいかなくて、現在の体制に落ち着くまでに試行錯誤がありました。

菌を扱う仕事は衛生管理の意識が非常に重要なので、サイエンス系の経験がある人という絞り方は正解だったと思いますね。

「自分が作った納豆だから言っちゃうんですけど…」“日本の納豆”との違いは？

――日本の納豆となにか違いはありますか？

綾花 うちの納豆はオーガニックで小粒で、GMO（遺伝子組み換え作物）も使っていません。それから、日本の市販の納豆は発泡スチロールの容器で売られることが多いので、水分がどんどん抜けていくんですよ。うちの納豆はプラスチック容器なので、より瑞々しいのが特徴です。

自分が作った納豆だから言っちゃうんですけど、日本にいる間にいろいろな納豆を食べても、最終的に自分が作ったものが一番食べたくなります（笑）。

――ブランディングにも力を。

綾花 アメリカで作った納豆のストーリーと、オーガニック、小粒、GMOフリーというスペックをきちんと伝えることは意識してますね。

あと、意外とSNSと納豆の相性が良くて。あのネバネバはインパクトがあるので、動画や写真が拡散されやすいんですよ。

アニメにも納豆がよく登場しますし、最近アメリカのアーティストが納豆を食べているTikTok動画が出てきたりしていて、日本食ブームのおかげもあって認知が広がってきているなと感じますね。

「終わることなき納豆の旅」どのように納豆づくりのノウハウを学んだのか？

――納豆づくりのノウハウは、我流で培ったわけではないですよね。

綾花 事業を立ち上げる前後に、7社か8社の納豆屋さんを巡りました。水戸はもちろん、カナダ、そして韓国にも行きました。数珠つなぎで、納豆屋さんが次の納豆屋さんを紹介してくれるんですよ。そんな感じで「終わることなき納豆の旅」が始まってしまって（笑）。

韓国は京都の納豆屋さんが繋いでくれたんです。その納豆屋さんで学んでいた韓国人の方が、韓国で納豆のレストランをやると言って帰国していて、「行ってみたら」と紹介されて。今でもたまに会ったり連絡を取り合っていて、どの納豆菌を使っているかとか、配合のノウハウを交換したりしています。

日本に帰ってきたときは工場見学に行くことも多いですね。キユーピー、味の素、味噌の蔵元などに足を運んで、いろいろ学んでいます。毎年2回、1〜2カ月ずつ日本にいるのに工場見学ばかりしているわけにもいかないので、そろそろ日本にも工場を作ろうかと考えているところです。

――日本でも展開を。

綾花 逆輸入したいんですよ。日本のほうが納豆の市場は圧倒的に大きいからこそ。ただ市販の納豆と競合するのは難しいから、日本に住む外国人や富裕層をターゲットにした、高級納豆として売るのもいいかもしれない。成城石井や紀ノ国屋あたりに置いてほしいなって（笑）。

フリーズドライの粉は中国でも売れそうだなという感触もあります。中国の方たちは発酵食品に慣れているので、納豆もわりと平気だと思うんですよね。

「まずは週に1000個売ることが当面の目標」今後の事業展開は…

――日本でも納豆を売りたいとのことですが、他にも事業展開の目標や目指すものがあれば教えてください。

綾花 まずは週に1000個売ることが当面の目標ですね。そして最終的には、アメリカでも納豆が近所のスーパーで普通に買えるようなものになってほしい。日本みたいに毎日みんなが食べるような存在になってくれたら最高です。

寿司も、海苔も、最初は誰も食べなかったものが、今では一般的に受け入れられているじゃないですか。ラーメンだって、アメリカでは1杯3000円や4000円する高級なものとして定着してきた。納豆もきっとそうなれるはずです。

もっと事業を大きくするためにはオートメーション化が必要なんですけど、現状はほぼ手作業。ただアメリカでは自動運転の技術がどんどん進んでいて、配送もいずれ自動化されるだろうし、ロボット化で人件費が落ちれば事業規模を拡大できる可能性があります。そこには期待しています。

――いずれ誰かに会社を買ってもらうことも視野にありますか。

綾花 誰かが買いたいと思えるレベルのビジネスには持って行きたいです。そして仮に納豆が自分の手から離れることになったとしても、また新しく起業します。起業することが好きなので。流れに身を任せながら、次のことを考えていきます。

アメリカの食卓に定番として並ぶ日を目指して

――ラーメンのようにアメリカでも納豆が一般化すると。

綾花 あると思います。当たり前のことかもしれないですが、そうなるためには知ってもらうこと、食べてもらうことを積み重ねていくしかない。

何より、食べた子どもがキラキラした目で「もう1個食べたい」と言ってくれた瞬間とか、骨の回復が早いとお客さんから言ってもらえた瞬間とか、そういうひとつひとつが積み上がって今があります。「納豆を作っています」と自己紹介すると、在米の日本人だと必ず話が広がるし、アメリカ人には「あの糸引く食べ物？」と興味を持ってもらえる。

まだまだ小さな工場ですが、毎年売り上げは2倍ずつ伸びています。ボストン発のクラフト納豆が、いつかアメリカの食卓に定番として並ぶ日を目指して、続けていきます。



撮影＝石川啓次／文藝春秋

（平田 裕介）