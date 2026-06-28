10歳でアメリカに渡り、研究職などを経て、自身の会社「Aya's Culture Kitchen」を立ち上げて納豆の製造販売を行っているRowe綾花さん（32）。

【貴重画像】「大麻を持って廊下を歩いて…」アメリカで“衝撃的な学校生活”を送った女子高生時代、27歳上アメリカ人夫のとのラブラブツーショットも…この記事を写真を一気に見る

27歳年上のアメリカ人の夫とボストンで暮らしている彼女に、日本での幼少期、10歳で渡米した理由、アメリカで受けたカルチャーショックなどについて、話を聞いた。（全5回の1回目／2回目に続く）



Rowe綾花さん ©石川啓次／文藝春秋

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夫と夫の前妻との子ども3人、猫3匹と暮らす生活

――生活も仕事も、拠点はボストンになるのですか？

Rowe綾花さん（以下、綾花） ボストンです。ただ年に2回、春と秋に1〜2カ月ずつ日本に帰ってきているので、2拠点生活とも言えなくはないんですが、ほとんどボストンにいますね。日本にいるときは、夫がもともと留学していた縁で中央区に家を持っているので、そちらに滞在しています。

――家族構成は。

綾花 夫と夫の前妻との子ども3人、それから猫です（笑）。5人と3匹で暮らしています。子どもたちはもうかなり大きくなっていて、他の州で仕事をしていたり、大学に行っていたり、留学していたりと、出入りが激しい状態ですね。

夫はCICというスタートアップ向けのイノベーションスペースの会長をしていて、ボストンだけでなく世界中に拠点があるんです。私も納豆工場をスタッフに任せて、夫の出張に同行して色々な国を訪れることがあります。

父の浮気で両親が離婚、母親は新しい恋人を作り…

――日本で生まれ育った場所は。

綾花 神奈川県の秦野市鶴巻です。小田急線沿いのエリアで、10歳までそこで暮らしていました。私の両親と祖父母の二世帯住宅で、サラリーマンのおじいちゃんと専業主婦のおばあちゃんがいて、お父さんは土木系の仕事をしていて。ごく普通の家庭でしたね、最初は。

――何があったのでしょうか。

綾花 8歳ぐらいまでは普通だったんですよ。その後、両親が離婚して、それからはちょっとゴタゴタし始めました。

離婚の原因は父の浮気だったんじゃないですかね。離婚後は母が新しい恋人を作ったりしながら、基本的には鶴巻を拠点に、いろいろなところに引っ越したりして。

当時の私は8歳とかだったので、母親が言っていることは全部正しいものだと思っていたんですよね。親の新しい彼氏を紹介されても「あ、そうなんだ」みたいな（笑）。あまりに幼くて、状況を深く理解していなかったんでしょうね。

10歳のときに母と一緒にミシガンへ

――10歳でアメリカに渡ることになったそうですね。

綾花 母方の大おじがニューヨークのホワイト・プレインズで大道マーケットという日本食材のスーパーをやっていたんです。

母は子どもの頃からずっとアメリカに住みたいという憧れがあったので、大おじに相談したところ、「ミシガン州で日本人学校の先生を探している人がいるから繋げてあげる」と言ってくれたんですよ。

それで母は日本人学校の先生としてミシガンに行くことになって、私も一緒についていきました。

でも、私にとってアメリカはそんなに遠い存在じゃなかったんです。5歳のときに夏休みに1カ月ほど大おじのところに行って、近所の子と遊んだりしていたし。

だから行くことになっても全然イヤじゃなかったですね。むしろ場所がガラッと変わるのとか、学校が変わるのとか、わりと好きなタイプなので。

「吊り目のジェスチャーをされたり…」英語がわからず、現地で差別された

――アメリカの生活にはすんなり順応できましたか。

綾花 最初に通ったのは、ミシガン州のノバイというエリアの現地校で。わりとお金持ちのエリアで、日本人の駐在員の子どもたちも多くて、生徒のほとんどが白人みたいな学校でした。

英語はまったく話せなかったので、授業中に先生が何を言っているのか全然わからないから、みんなが本を読んでいる時間に1人だけ教室を出て水を飲みに行ったりしていたんですよ（笑）。振り返ると、思いっきり変な行動を取ってしまっていましたね。

ノバイの学校では、全ての日本人の生徒が差別を受けていたわけではないと思いますが、英語が喋れない日本人は結構肩身が狭かったと思います。英語をしゃべれないし、固まって行動しているイメージがあることで、なおさら冷たくされるんですよ。

――具体的にどんなことをされたり、言われたりするのでしょう。

綾花 吊り目のジェスチャーをされたり、「チン・チョン・チャン」みたいな言葉もしょっちゅう言われました。でも最初は何を言われているのかもわからなくて、侮辱されていると認識できていなかったくらいで。

だんだんわかってくると「イヤだな」と思いましたが、英語がしゃべれないから言い返すこともできない。たまに日本語で悪口を言い返したら、先生に「日本語でしゃべってはダメ！」と怒られました（笑）。

「教頭が生徒たちと一緒に麻薬をやって…」14歳で引っ越した先での衝撃的な学校生活

――アメリカでも引っ越しをしたとか。

綾花 私が14歳になったときに、母が再婚したんですよ。継父になった再婚相手がウェスタンミシガン大学で教授をやっていたので、大学のあるカラマズーに引っ越すことになって。

カラマズーって当時は全然聞いたことがなかったし、継父が住んでいた家が森の中というか、自然に囲まれていたので、周りの様子がいまいちわからなかったんですよ。でも学校に通い始めたらビックリしました。

学校に入るときに金属探知機で調べられますし、殴り合いの喧嘩が学校でしょっちゅうあって警察沙汰になる。そんな状態だから、警備員が何人もいて。

同じ学年の男の子が突然来なくなったと思ったら、袋いっぱいに大麻を入れて学校の廊下を歩いていたせいで捕まったと聞いて。これ、私が14歳のときの話ですから（笑）。

教頭が生徒たちと一緒に麻薬をやってクビになったとか、妊娠している生徒が多すぎて学校内に託児所があったりとか、とにかく荒れていましたね。

――理解が追いつかなかったのでは。

綾花 でもノバイのほうが、ある意味つらかったんですよ。カラマズーは生徒の半分が黒人で、ヒスパニック系もいて、いろいろな人種がいるからこそ差別的な雰囲気がなかった。アジア人は私ともう1人ぐらいだったんですが、むしろカラマズーのほうが居心地はよかったです。

あと、子どもの頃から母親がかなりメチャクチャな人だったので、びっくりするような事態を目にしても動じない性格にはなっていたと思います（笑）。

親から「大学の学費は出さない」と言われ、猛勉強

――高校時代に猛勉強したとのことですね。

綾花 継父と母から、大学の学費は出さないから自分の力で行けと言われていたんです。アメリカの大学って本当に高くて、1年で6万ドル（約900万円）とか、4年間で日本円にして2500万から4000万ぐらいかかるんですよ。

姉の大学進学のときも本当にドル1枚も出さなかったのを見ていたので、これは本気だなと。そうなると奨学金をもらうために勉強するしかなくて。毎日4時間睡眠ぐらいで必死に勉強してましたね。

もともと全然勉強ができなくて、母にもバカって言われていたぐらいなんですが（笑）、気合いで教科書を全部暗記して、エッセイも電子辞書を使いながら書きまくって。高校4年間トータルの成績を学年2番で卒業しました。

母も結構なキャラなんですけど継父もなかなかで。私の物をすべて外に放り出されたこともありました。もう完全に捨てる気満々で。

撮影＝石川啓次／文藝春秋

〈「アメリカ人の継父に家から追い出され…」大学2年で家ナシ→全米トップの研究機関に勤務→起業で年間6000万円以上の利益を出した日本人女性（32）の“逆転人生”〉へ続く

（平田 裕介）