14歳で長年の夢だった「アイドル」になれた元STU48の榊美優ことMiyu氏（24）。しかし彼女を待っていたのは、過酷な「握手会」の現実だった。

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周囲と比べ自己肯定感を失った彼女は「私の顔が悪いから人気がないんだ」と思い詰め、36キロまで激痩せしてしまう。しかしそれでも人気は出ず、今度は過食の泥沼に……。インタビュー第1回をお届けする。（全3回の1回目／続きを読む）



元アイドルで現在は美容系インフルエンサーとして活躍するMiyu氏。アイドル時代の名前は榊美優だった ©深野未季／文藝春秋

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ハロプロに憧れて

──アイドルになろうと思ったきっかけを教えて下さい。

Miyu 私、小さいときからハロプロに憧れて。テレビの前でマネをして歌ったり踊ったりしていたんです。プリキュアの映画の主題歌を歌っていたBerryz工房がきっかけで、そこからモーニング娘。や℃-ute（キュート）とか、ハロプロ全体が好きになりました。5歳から「アイドルになる」と言い出して、6歳からYouTubeに歌って踊る動画を投稿し始めました。

──6歳でYouTuberデビューは早いですね。どんな反応がありましたか？

Miyu 応援というより「こんな動画さらしてたらアイドルになんかなれないだろ」みたいなコメントのほうが多かったです。あとは「親がやらせてるんじゃないか」とか。家族は応援してくれていましたけど。

──子どもに対して辛辣なコメント……。小学校ではどんなキャラだったんですか？

Miyu 自分で言うのもなんですが、かわいいほうではあったのかなと思います。でも、すごく人見知りだったので、静かに過ごしていました。学校では静かだけど、家では踊ってる、みたいなキャラでした（笑）。

──14歳でSTU48のオーディションに合格して、アイドル活動がスタートしました。合格した時はどんな気持ちでしたか？

Miyu 「やっと本物のアイドルになれたんだ」と嬉しくて。中学生になると、クラスメイトは私がアイドル目指してYouTubeをやっていることを知っていたんです。それで「アイドルなんてなれなくない？」とか陰で言われたりして。なので「やっと見返せる」という気持ちもありました。ただ、春休み中にSTUに合格して、すぐに広島に引っ越さなきゃいけなかったんです。なので、みんなのリアクションが見られないまま引っ越しました。

──まわりから陰口叩かれたら、自信をなくしてしまうことはなかったんですか？

Miyu それはなかったです。うち、お母さんが強い人で。「そういうこと言うやつは、弱いやつやから。お前が主役なんやから、気にせんでええねん」と育てられたので、そういうところは強かったです。

──素敵なお母さん。実際STUに入ってみてどうでした？

Miyu 私が憧れていたのは「カッコよくて、かわいい」アイドルなんです。でも、STUは清楚系アイドルだったので「ちょっと違うな」と。髪の毛を染められなかったり、カラコンがつけられなかったりと、制約がいろいろあって。自分では絶対茶髪が似合うと思っていたので、それもストレスでした。あとは、言って良いかわからないけど、生歌で歌うアイドルが好きだったんですけど、そうじゃなかったりして……。そういうことに対しても、当時は「なんでなん？」と思っていました。

──憧れとは違ったんですね。

Miyu あとは握手会があんなにたくさんあって、握手会を頑張ることで人気者になれるなんて知らなくて。今だったら頑張ったほうがいいと思えるけど、当時は中学生だったので「なんでやらなあかんの？」みたいな気持ちでした。

「握手会で釣るのが大事だよ」と言われたけど…

──握手会はどのぐらいの頻度であったんですか？

Miyu たくさんありました。STUだけじゃなく、AKBのCDが出るときにも握手会があったんです。だから、CD出るタイミング関係なく「ずっと握手会あるやん」という。ライブより多かったんじゃないかな。

──握手会ではファンから「釣って」と言われたりすると聞きました。あまり詳しくないんですが「釣る」とは具体的にどんなことを指すんですか？

Miyu 「釣る」は、ファンの気持ちをつかむ、みたいな意味なんです。「〇〇さん大好き〜」みたいに言ったり、彼女っぽく振る舞ったり、投げキッスしたり。でも私は14歳で、恋愛もまともにしたことがないから、そういうのがわからなくて。うまくできなくて、人気もなかったです。

──中学生には難しいですよね。

Miyu 「釣る」のが得意な子は、選抜に入るくらい人気でした。私はなかなか選抜に入れなくて。ライブ配信でファンの方に「人気が出るにはどうしたら良いかな？」と相談をすると、やっぱり「握手会で釣るのが大事だよ」とアドバイスをしてくれるんですけど……。でも私としては「そんなアイドルになりたくない」という気持ちもあって。自分のしたくないことをしてまでアイドルやりたくないな、と。反抗期でもありましたし。

──どうすれば選抜に選ばれるんでしょうか？

優しいファンもいた。でも…

Miyu AKBとか他のグループはわからないですが、STUは運営の人から「君たちの頑張りで決まります」と言われてました。はっきりとは言われてないですが、頑張り＝握手会の売上なのかな、みたいなところはありました。

──自己肯定感も下がってしまったとか。

Miyu まわりのメンバーと自分を比べて落ち込むことが多かったです。以前は自分のことを「小学校で3番目ぐらいにはかわいい」と思っていたんですけど、全然違ったな、と。オーディションに受かった直後から「私よりかわいい人、めっちゃいる」と気づいて。握手会でも、私の前には全然人が並んでくれなくて、1人の人がずっと回ってくれて……。

──そういう熱心なファンもいたんですね。

Miyu その人はすごくありがたかったんですけど。でも「こんなに求められていないんだ。私っていらない存在なんだ」って。極端なんですけど、そのぐらいに思ってしまっていました。

──ストレスから10キロ以上太ってしまったそうですね。

Miyu そうなんです。一旦は、ダイエットしてすごく痩せたんです。オーディションに受かったあと、マネージャーの偉い人が、みんなに向けて「まずはみんな痩せましょう」と言ったんですよ。たぶん他のポチャッとしている子たちに向けて言ったんだろうと思うんです。ただ、私は痩せ型だったんですが「自分のことだ」と思っちゃったんです。

ちょうど自分は周りと比べて「かわいくない」と思っていたときだったのもあって「私も痩せたらきっと可愛くなれる」と思って、頑張って36キロまで痩せたんです。

──一般的に15歳の平均体重は50キロ前後だそうなので、少し痩せすぎなような。

Miyu でも、痩せたら自分でも「かわいいな」と思えるようになったんです。「衣装も映えるようになったし、これで人気出るはず」と思っていたんですが、全然人気が出なくて……。それで「なんで？」と、どんどんストレスが溜まり始めて。ダイエットで我慢していたからこそ逆に「もう全部どうでもいいや」となっちゃって。そこからですね、過食になりだしたのは。

──どんな食生活だったんですか？

コンビニで4000円分どか食い

Miyu 朝昼晩という概念がなくなるほど食べていました。過食と断食を繰り返し、コンビニでは一食で4000円分も買い込むような生活でした。

──一食で4000円は多いかもしれません。

Miyu それまでは頑張って食欲を抑えていたんですよ。抑えて、我慢できなくなって、コンビニに駆け込んで。4000円分の食べ物をガーッと、一気に詰め込んで。食べてお腹が出ているのを見て自己嫌悪で辛くなって、泣きながら寝る。起きると物足りなくなって、またコンビニに行って……。そういう日もありますし、食べちゃった日に反省して1日断食して、でも我慢できなくなって、またコンビニに行って4000円分食べる……みたいな繰り返しでした。

──どんなものを食べていたんですか？

Miyu グラタン、ポテトチップス、パスタ、冷凍餃子とか……。あとは、アイスとか、スイーツコーナーで気に入った商品を買うとか。特にグラタンはよく食べてました。

──Xで当時の日記を公開されていましたが「握手会の後にメンタルが落ちて、食パン4枚食べた」など、見ているだけで辛くなるような内容でした。握手会の後が特に過食することが多かったんでしょうか。

Miyu そうですね、握手会は常にあるし、ストレスの発散場所がなくて。学校には最低限は行ってたけど、友達もできないし、バイトとかもできないし。ある程度の年齢になってからアイドルになった人なら、仕事とプライベートの分け方とか、発散の仕方も知ってるじゃないですか。でも私はまだ14歳だったので「STUが人生のすべて」みたいな生活でした。

それで発散方法が食だけになって、過食になっていたのかなって。今ならわかるんです。でも、当時は世界が狭すぎてそのときは自覚すらしてませんでした。

──どれくらいの期間で10キロ増えたんですか？

Miyu いつの間にか、ですね。でも、17歳の時が一番太っていたと思います。まわりには「あんまりわからないよ」と言われてましたが、自分では「顔もパンパンで、めっちゃ太ってる」と思っていました。

──自分の顔を見るのもつらいですよね。

Miyu そうですね。握手会の2ショット撮影会で、ファンの方のスマホで撮ってもらうんです。皆さんその写真を、推し活としてSNSに上げてくれるんですが、加工とかしてくれないので、現実をつきつけられるというか……。写真写りが悪くて、現実よりブスすぎる自分の姿がSNSに上がっているのを見て、病んだりしていました。

──当時のお写真がSNSにありましたが、そこまで太っているようには見えないような……。

Miyu 確かに。今見ると別に太っていないな、と思うんですけどね。

「私の顔が悪いから人気がないんだ」

──マネージャーさんや運営の方に相談しようとは思わなかったんですか？

Miyu 相談をすれば聞いてくれたと思うんですけど……。当時は私も大人との関わり方がよくわからなかったんです。「マネージャーさんにそんなことまで話して良いのかな？」と。昔から性格的に人見知りでもあったので。困ったらネットで調べるか、お母さんに相談するかしかなくて。だから、すごく溜め込んでいましたね。毎日のようにお母さんに「今日はこれとこれを食べてしまった。最悪。消えたい」みたいなLINEを送っていました。

今思えば、人気が出ないのも、私のファンの方への接し方に問題があったと思うんです。でも、当時はそれを全部顔のせいにしていました。「私の顔が悪いから人気がないんだ」って。その時から、整形を考えるようになりました。

〈「お母さんは悲しんでいた」元アイドル（24）が【親に内緒で鼻整形】…貯金をつぎ込んでわかった「良かったこと・悪かったこと」〉へ続く

（市岡 ひかり）