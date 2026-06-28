女子サッカー、岡山湯郷ベルの山下沙耶香選手がきょう28日開催の2026プレナスなでしこリーグ1部 第15節をもって現役を引退することとなったと、チームが発表しました。

山下選手は、1998年生まれの27歳。埼玉県出身です。



チームによりますと、2026シーズン：12試合出場（1ゴール）なでしこリーグ通算：73試合出場（8ゴール）だということです。

※2026年6月27日時点

山下選手コメント全文

シーズン途中ではありますが、現役を引退します。

直接ご挨拶ができず、申し訳ありません。

突然の報告で、びっくりする方もいると思います。「まだ全然やれるじゃん」「もったいないよ」と言ってくれる方もいます。

正直、自分の中でもまだ全然動けます。走れます。戦えます。

人生でやりたいことがなく、ずっとサッカーだけをやってきました。

そんな自分にもやりたいことができて、それに進むためにこの決断をしました。



どんな時も共に闘い、応援してくださったファン・サポーターの皆さん、スポンサー企業の皆さん、ボランティアの皆さん、本当にありがとうございました。



大好きなはずのサッカーが嫌いで、楽しくなくて、Belleに来る前に一度引退を発表しています。



そんな中、高橋GMから声をかけていただき、もう一度サッカーをする機会をくれました。きっと、あの時声をかけてもらえなければ、サッカーが嫌いなまま辞めていたと思います。声をかけてもらえて、本当に良かったと心から思います。



楽しくケラケラ笑っている時間も、ふざけている時間も、これからなくなると思うと、少し寂しい気持ちはあります。このクラブで過ごした約3年半は、とても濃い思い出ばかりです。

苦しいことや悔しいこともありましたが、3年半の思い出は、楽しいこと、嬉しいことだらけです。



谷口さん、ワタさん、ジョーさん、つーさん、つねくん、フロントスタッフの方々、そして、この3年半で出会ったチームメイトと共に闘い、成長できたことは、自分にとってかけがえのない時間になりました。



そして、自分のサッカーの原点となる親友、楽しく自由にサッカーをさせてくれた木村監督、サッカーを教えてくれて、人としても成長させてくれたごぴさん、きょんさん、どんな時も味方でいてくれた両親、そして、これまでサッカーを通じて出会った人たち。



たくさんの人に出会い、たくさんのことを経験できたことは、自分にとって一生の宝物です。

20年間、大好きなサッカーができて幸せです。



地域の皆さんにこんなにも愛されている、この美作が大好きです。

本当にありがとうございました！！！