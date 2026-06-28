日常にはさまざまな漢字が溢れています。それは生活にうるおいや豊かさをもたらす「食」の分野でも顕著。食べ物にまつわる漢字を知れば、それはそのまま普段の生活がより彩り豊かで楽しいものになるはず。

本コーナーでは「あれ、これどう読むんだっけ？」と思ってしまうような、忘れがちな難読漢字をお届けします。漢字を覚えて食生活を豊かにしよう!! 正解がわかった方は、ぜひこの食べ物との思い出を一緒に呟いてください!!!!

文、画像／おと週Web編集部

【何問わかる？ 過去に出題された難読漢字の読み方に挑戦!!】

あなたは読めますか？

「阿利襪」という漢字を読めますか。「阿」は「あ」ではありません。

難易度：★★★★★

■難読漢字、食べ物編の正解はこちら

正解：オリーブ

阿利襪はモクセイ科オリーブ属に分類される常緑の小高木です。原産地は地中海沿岸から中東一帯にかけての地域で、太陽の光がたっぷりと降り注ぎ、夏に乾燥する気候を好みます。

果実は未熟なうちは鮮やかな緑色をしていますが、秋が深まるにつれて黄色みを帯び、やがて熟すとともに赤紫から艶やかな黒紫色へと変化していきます。

大きな特徴は、そのまま口に含むと強い渋みがあることです。この渋みの正体はポリフェノールであり、動物に未熟な実を食べられにくくするための性質だと考えられています。

そのため、食用にするには渋抜きが必要となりますが、渋抜きを行えば、豊かなコクと独特の風味が引き出されます。

さらに、果肉には豊富な油分が含まれており、これを絞り出したものがオリーブオイルです。

阿利襪という漢字は当て字で、オリーブの音に漢字を当てた表記です。

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【難読漢字】食べ物当て「阿利襪」 ぎゅっと絞ると……（2枚）