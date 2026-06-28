歌手で俳優の美輪明宏さんが、老衰のため死去したことが分かりました。

９１歳でした。所属事務所が公式サイトで公表しました。



【写真を見る】【 訃報 】 美輪明宏さん 死去 ９１歳 老衰のため 「この世のすべての問題を解く鍵は 愛です」 生前につづった直筆メッセージも公開





【 公式サイトより引用 】

突然のご報告となりますが、弊社所属の歌手で俳優の美輪明宏が、六月二十日午前九時三十分、老衰のため九十一歳で永眠いたしました。



生前は多くの皆さまから格別のご厚情を賜り、いつも温かく支えていただきましたこと、本人ならびに弊社社員一同、心より感謝申し上げます。





なお、葬儀告別式につきましては 本人の意向により近親者のみで執り行いました。お別れ会や偲ぶ会の予定はございません。誠に勝手ながら、ご香典ご供花につきましては 辞退させていただきます。

この一年は、高齢のため仕事をセーブし、体力の回復に努めておりました。

約三ヶ月前に体調を崩してからは、自宅で静養しておりました。

最後は「ありがとう」と一言感謝の言葉を伝え、静かに目を閉じました。

都内で営まれた告別式には、本人が好きだった黄色いバラを祭壇に飾り、

棺には応援してくださったファンの皆さまからのお手紙を納めました。



生前の美輪明宏から直筆のメッセージを預かっております。







【 美輪明宏さん メッセージ 】

こんな世の中を

生き抜く武器は

愛の言葉しかありません

この世のすべての問題を

解く鍵は 愛です

愛があれば

戦争なんか 起こりません



【 メッセージここまで 】







世界各地で戦争や災害が起き、地震や洪水など大きな災害も後を絶ちません。

そのたびに多くの尊い命が理不尽に奪われる悲しい世の中になってしまいました。



日本国内でも闇バイト、通り魔、SNSによる誹謗中傷など、平気で人を殺めたり、傷付けたりする事件が増えているようです。

美輪の願いは、この世からあらゆる差別、偏見をなくし、すべての人が平和で明るく楽しく生きていける共生社会の実現でした。

その願いを込めたメッセージです。

本人が常々口にしていた言葉です。

令和八年六月二十八日

株式会社オフィスミワ一同









【 美輪明宏さん プロフィール ※公式サイトより引用※ 】

小学校の頃から声楽を習い、国立音大付属高校を中退し16歳にしてプロの歌手として活動を始めた。

クラシック・シャンソン・タンゴ・ラテン・ジャズを歌い、銀巴里やテレビに出演するようになり、

1957年、「メケメケ」が大ヒット。ファッション革命と美貌で衝撃を与える。

日本におけるシンガーソングライターの元祖として「ヨイトマケの唄」ほか多数の唄を作ってきた。

1984年フランス、87年再度フランス・スペイン・ドイツに招待されコンサート・ツアーを行う。

ル･モンド、リベラシオンを始め多数の新聞・雑誌に紹介・絶賛される。

俳優としては、寺山修司の「演劇実験室◎天井棧敷」の旗揚公演「青森県のせむし男」、

「毛皮のマリー」への参加・主演を機に、三島由紀夫に熱望され「黒蜥蜴」(江戸川乱歩原作)を上演、空前の大絶賛を受けた。映画化もされ、ニューヨーク・タイムズ等々にも大々的に取り上げられ、ニューヨークやパリを始め世界的ヒットとなった。

そのほか、ジャン・コクトー作「双頭の鷲」、デュマ・フィス原作「椿姫」、アラバール作「大典礼」と当たり役を語り始めると限りがない。

1993・94年東京芸術劇場で再上演を行い絶賛された「黒蜥蜴」。

1997年には会場を青山劇場に移し、同劇場の舞台機構を最大限に生かした演出を行い、観客を圧倒した。

2003年からは明智小五郎役に郄嶋政宏氏、愛人・雨宮役に木村彰吾氏を得て、05年、08年と続けて上演。

ル テアトル銀座ほか全国ツアーを大成功させ、江戸川乱歩×三島由紀夫の美学を、さらに深く掘り下げた絢爛豪華な舞台を全国の観客に披露し、熱狂的な支持を集めた。

2013年、2015年、木村彰吾氏を明智小五郎に迎え、これぞ決定版と言われる新たな「黒蜥蜴」が再び観客を魅了した。

1994、96年には寺山修司作「毛皮のマリー」をドイツ人演出家により再演。

2001年には同作を自ら初演出。美少年・欣也役に及川光博氏を迎え、東京・パルコ劇場を皮切りに全国14都市で公演を行い、スタンディング・オベイションの嵐となった。

2009年、ル テアトル銀座で再び上演。新たなキャストを迎えて美輪演出でしか紡ぎえない、

より練り上げられた頽廃美あふれるゴージャスにして魅惑的な世界を展開。全国の観客から賞賛を浴びた。

故･三島由紀夫が30年来熱望していた美輪演出・主演による「近代能楽集より 葵上・卒塔婆小町」の上演が1996年に実現。1998年の再演を経て2002年には相手役に宅麻伸氏を迎え再度上演された。

2010年、会場をル テアトル銀座へと移し、木村彰吾氏を相手に役に再び上演。

三島戯曲の持つ日本語の美しさを余すことなく表現し、好評を博した。

さらに、1997年10月の「双頭の鷲」の華麗な再演では、演じたエリザベート王妃に対して読売演劇大賞優秀賞も受賞する。

同公演は1999年、2007年に再演。2008年にはル テアトル銀座にて上演された。

デュマ・フィス原作「美輪明宏版 椿姫」も30年ぶりの上演となった1998年に続き、2004年、2012年、再演を果たした。

また2000年、2006年、2011年、2014年、2018年にはエディット・ピアフの生涯を描いた「愛の讃歌」を上演、絶大な評価と賞賛を得ている。

近年の音楽活動では、2011年には「祖国と女達」「ボタ山の星」などを収録した、伝説的名アルバム「白呪」が再発売。

2013年には全曲新録音による待望のオリジナル・アルバム「BRAVA DIVA MIWA」をリリース。

さらに2014年には、他では決して聴くことのできない”愛”に満ちた、エディット・ピアフ関連楽曲のカバー・コンピレーション・アルバム『愛の讃歌〜エディット・ピアフに寄せて〜』をリリースした。

NHK『花子とアン』番組内で放送され話題を呼んだ、日本語バージョンと従来のフランス語バージョン両方の「愛の讃歌」を収録したアルバム『美輪明宏ベストセレクション』が2016年に発売。

2015年には10枚組のCDボックス『美輪明宏大全集』もリリースされている。

これら音楽活動の集成として、毎年秋に新しいプログラムに更新されるコンサートは、

様々なジャンルを超えた選曲、趣向を凝らした美術や照明などにより観客を魅了しつづけている。

2012年 それまでの「美輪明宏音楽界＜愛＞L`AMOUR」から「美輪明宏/ロマンティック音楽会」にタイトルが改められた。

また2017年秋、新しいプログラム、「美輪明宏の世界」をスタートした。



作家としては、50年来のベストセラー「紫の履歴書」（水書房）をはじめ、現代の病巣を鋭く喝破し、愛を持って生きる事を説いた「人生ノート」（パルコ出版）が50万部のベストセラーとなっているほか、「天声美語」（講談社）では、”美人を超える麗人”になるための美意識の磨き方を懇切丁寧に説いている。その後も「ああ正負の法則」（パルコ出版）、「愛の話 幸福の話」（集英社）、瀬戸内寂聴氏との対談集「ぴんぽんぱんふたり話」（集英社）、「地獄を極楽にする方法」（主婦と生活社）、「霊ナァンテコワクナイヨー」（パルコ出版）、「人生讃歌 愉しく自由に美しく、又のびやかに」（齊藤孝氏との共著 大和書房）、「人生学校 虎の巻」（家の光協会）、「戦争と平和 愛のメッセージ」（岩波書店）、「美輪明宏のおしゃれ大図鑑」（集英社）、「世直しトークあれこれ」（パルコ出版）、「続・人生学校 虎の巻」（家の光協会）、「乙女の教室」（集英社）「愛と美の法則」（パルコ出版） など続々と話題作を提供し続けている。

人生の手引書ともいえる愛の格言集「花言葉」（パルコ出版）、「悩みも苦しみもメッタ斬り！」（家の光協会）に続き、

「明るい明日を」（パルコ出版）、「人生はドンマイドンマイ」（家の光協会）、「人生はドンマイドンマイ」（家の光協会）、「楽に生きるための人生相談」（朝日新聞出版）に続き、新たな瀬戸内寂聴氏との対談「これからを生きるあなたに伝えたいこと」(マガジンハウス)、「心の嵐を青空に」（家の光協会）を発売。2018年2月には、自らの《愛と人生》を一冊にした「愛の大売り出し」（パルコ出版）が発売された。

講演会でも全国を飛び回り､各地大盛況の中､示唆に富む内容をウィットにあふれた話術で巧みに語り､大きな感銘を与えてる。

宮崎駿監督によるアニメーション映画「もののけ姫」「ハウルの動く城」への声優としての参加や、映画「TAKESHIS’」

（北野武監督）、NHK大河ドラマ「義経」への出演、2005年4月の放送開始以降最高視聴率を誇り、レギュラー陣多忙のため2009年9月をもって惜しまれつつ終了となった「オーラの泉」（テレビ朝日系）などの番組や数々のCMなど映像分野でも幅広く活躍。NHKで放送された人間講座「人生・愛と美の法則」はDVDとして発売された。

2009年に公開された劇場版ポケットモンスター「アルセウス超克の時空へ」にはアルセウスの声で出演している。

2014年には、NHK連続テレビ小説『花子とアン』の語りを担当した。

2010年より「ありえへん∞世界」(テレビ東京系 毎週火曜日午後7時54分〜)にレギュラー出演中。

2016年4月からはNHK「にほんごであそぼ」に新キャラクター「みわサン」として出演。2016年11月公開の映画『追憶TSUIOKU』（小栗謙一監督）では語りを担当した。

関東エリアではTBSラジオ「薔薇色の日曜日」（954kHz 毎週日曜日午前7時過ぎ〜）で、様々な視点のテーマから生きる

ヒントを楽しく語り、高聴取率を誇っている。山梨放送（YBS）・ 静岡放送（SBS）・福井放送（FBC）・北陸放送（MRO）・高知放送（RKC）・山陽放送（RSK）・長崎放送（NBC）などで放送。

2007年11月より､公式携帯サイト「麗人だより」がスタート。入会者数は瞬く間に10万人を超え､大きな反響を呼んでいる。

2010年、第18回スポニチ文化芸術大賞グランプリをエッセイストとして受賞。

2011年2月にNHKで放送された、岡本太郎氏の生涯を描いた連続ドラマ「TAROの塔」では主題歌を担当、

エディット・ピアフの「水に流して」の新たなレコーディングが行われた。

2011年、フランスのドキュメンタリー番組専門チャンネル「シネ シネマ」で、パスカル＝アレックス・ヴァンサン監督の密着取材によるドキュメンタリー「Miwa : à la recherche du Lézard Noir（美輪 黒蜥蜴を探して）」が放送された。

本作品は2013年8月31日より「美輪明宏ドキュメンタリー〜黒蜥蜴を探して〜」として日本国内での映画館上映されたほか、DVDとしてキングレコードより好評発売中。

毎週土曜日発行の朝日新聞『be』、「悩みのるつぼ」では、月に一度読者の相談に答えているほか、毎月第一土曜日、スポーツニッポンに「美輪の色メガネ」を連載中。

2012年大晦日にはNHK「紅白歌合戦」に初出場。時代を超えて愛される「ヨイトマケの唄」の名唱が日本中に届けられた。

2015年まで4年連続出場 オリジナル曲の「ふるさとの空の下に」日本語バージョンの「愛の讃歌」で圧巻の歌声を披露した。

2018年秋には東京都より多方面での功績をたたえられ、平成30年度東京都名誉都民の顕彰を受けた。

2022年度、日本放送協会放送文化賞を受賞。世田谷区名誉区民として顕彰を受けた。

2025年度、第60回紀伊國屋演劇賞特別賞を受賞。「演劇実験室◎天井桟敷」旗揚公演から「毛皮のマリー」「双頭の鷲」「黒蜥蜴」の主演など、長年にわたる舞台芸術への功績に対して。





【担当：芸能情報ステーション】