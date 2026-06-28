俳優の鈴木福（22）が27日、自身のインスタグラムを更新。韓国でのうれしい出来事を明かした。

「韓国でのいろいろ」と記し、複数の写真をアップした。

その中で、「実は韓国で『俳優の鈴木福さんですか？』と店員さんに声をかけてもらって、お店にサインを書きました！」とつづり、食事をしながらサインする動画を公開した。

「惡の華を観てくださっていたみたいで、気づいてくれたんです！」と26日に最終回を迎えた、あのとダブル主演を務めたテレビ東京系ドラマ「惡の華」をきっかけだったことを明かした。

「Disney＋でアジア配信されているので、海外にも届いていることを実感してとても嬉しかったです！」と記し、「近々またいきたいなー」とつづった。

韓国には、妹で女優の鈴木夢が留学中。5月にも夢が撮影した韓国でのショットを公開していた。

この投稿に、ファンからも「韓国を楽しんでいたようで、ガチで嬉しい」「韓国でも福君知っている人いて嬉しい」「かわいい」「福ちゃん韓国でも人気者だ」「足跡残してきましたね」などの声が寄せられている。