モモの産地として知られる山梨県笛吹市内の果樹畑で、収穫期を迎えたばかりのモモが盗難被害に遭ったことがわかった。

盗まれたのは、県が売り出し中の新品種で希少性が高く、被害にあった農家は「大切に育ててきたモモなのに……」と肩を落とす。（粕谷有里）

盗難被害があったのは、同市一宮町田中でモモ農家を営む高野貴彦さん（６０）の畑。２４日午前６時過ぎ、収穫作業を行っていた高野さんが、畑内の通路沿いのモモの木の枝１本から、実が丸々もぎ取られていることに気が付いた。

木の下に敷かれていたシート上には、足跡とみられるものも残されており、１０〜２０個程度が何者かに盗まれたとみられる。

盗まれたモモは、約１４年の歳月をかけて開発された県オリジナル品種の「夢桃香（ゆめとうか）」。６月下旬〜７月上旬に収穫期を迎える早生種で、しっかりした歯ごたえで人気だ。２０２２年に本格的に市場に出回るようになったばかりといい、高野さんによると、１個５００円程度で取引されるという。

１９年頃から夢桃香を育ててきた高野さんは、寒さの厳しい冬場にも枝の剪定（せんてい）作業を怠らず、紫外線を反射させるシートの位置を小まめに変えて実を美しく色づかせるなどの手間暇をかけてきたが、被害発覚の２４日は、ようやく迎えた今季の収穫の初日だった。

「パトロール中」と書かれた紙を軽トラックに貼るなど、警戒はしてきたつもりだが、収穫期はただでさえ忙しく、毎日の見回りは困難だ。

「もうモモは戻ってこない」と諦め、警察に被害を届け出るつもりはないという高野さんは、「果実の色味にもこだわり、丹精込めて育ててきたので、腹立たしく悲しい」と憤りをみせた。

県警「表に出ない被害多い」

果樹王国・山梨では、モモを含めた果実の盗難被害が、毎年、後を絶たない。

県警によると、昨年、県内で発生したブドウやモモなどの果実の盗難被害は１９件（ブドウ１１件、モモ８件）で、被害総額は計１１７万４０００円に上る。

今年も今月に入ってから果実盗難が相次いでおり、４日には南アルプス市内の畑でサクランボ約３０粒を盗んだとして５０歳代の男が、８日にも甲府市内の畑でスモモ２４個を盗んだとして７０歳代の男が窃盗容疑で逮捕されている。

ただ、繁忙期を迎え、収穫作業に追われる農家の中には、作業を優先するなどして警察に被害届を提出しない人も少なくないといい、「把握できるのは氷山の一角。表に出ない被害は多くある」（県警幹部）という。

県警では、ＪＡなどと連携した果樹畑周辺のパトロールを強化しているほか、管内に農家を多く抱える笛吹署では、畑周辺の不審な人物や車などの情報を募る専用の情報提供フォームをホームページ上に設けるなどして警戒している。