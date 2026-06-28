ヒット曲「ヨイトマケの唄」や舞台「黒蜥蜴」などで知られる歌手で俳優の美輪明宏（みわ・あきひろ 本名丸山明宏＝まるやま・あきひろ）さんが老衰のため6月20日に死去した。91歳だった。所属事務所が28日、発表した。通夜、告別式は本人の意向で近親者だけで既に行われた。お別れの会やしのぶ会の予定はない。

美輪さんは1935年5月15日生まれ、長崎県長崎市出身。1951年に上京し、国立音楽大学付属高校（東京都国立市）に入学（のちに中退）。52年、東京・銀座のシャンソン喫茶「銀巴里」でプロ歌手としてデビューした。57年、フランス語のシャンソン曲「メケ・メケ」を自ら和訳してカバー。「丸山明宏」の名でレコードデビューを果たし、圧倒的な歌声で大衆を魅了した。日本におけるシンガーソングライターの元祖として65年、実在の親子の話を基に作詞・作曲した「ヨイトマケの唄」などヒット作を発表した。

NHK紅白歌合戦には計4回出場。2012年に「ヨイトマケの唄」、13年に「ふるさとの空の下で」、14年に「愛の賛歌」、15年に「ヨイトマケの唄」を歌った。当時としては珍しく、同性愛者であることをカミングアウトしており、12年に出場が決まった際には会見で「白組と紅組の間の桃色組です」と語っていた。

俳優としても活躍。67年、歌人の寺山修司さんが主宰する劇団「天井桟敷」旗揚げ公演に参加し、その後も舞台「毛皮のマリー」「黒蜥蜴」などに主演。97年、舞台「双頭の鷲」の再演で読売演劇大賞優秀賞を受賞した。また、宮崎駿監督のアニメ映画「もののけ姫」（97年公開）のモロ役、「ハウルの動く城」（2004年公開）の荒地の魔女役や、NHK連続テレビ小説「花子とアン」（14年）のナレーションなどでも存在感を発揮した。

2005年から09年までテレビ朝日のトーク番組「国分太一・美輪明宏・江原啓之のオーラの泉」に出演し、スピリチュアルブームの火つけ役を担った。20年から25年までNHK・Eテレ「美輪明宏 愛のモヤモヤ相談室」に出演。豊かな人生経験を基に一般の人々の悩みに答えていた。

2019年9月に脳梗塞を発症し入院。舞台公演が中止となったものの、約2カ月後の11月にTBSラジオ「美輪明宏薔薇色の日曜日」で仕事復帰した。

交友関係も広く、三島由紀夫、江戸川乱歩、川端康成ら日本を代表する文豪や、「ゲゲゲの鬼太郎」で知られる漫画家・水木しげるとも親交が深かった。