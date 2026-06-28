部下と良好な関係を築くには、どうすればいいのか。福厳寺住職の大愚元勝和尚は「仏教には、人から信頼を得るにはまず自分が先に行動しなさいという教えがある。ブッダが説いた“四摂法”を実践してほしい」という――。（第1回）

※本稿は、大愚元勝『リーダーの器量を問う禅 感情に流されず正しく決断するための「整える」技法』（日本能率協会マネジメントセンター）の一部を再編集したものです。

写真＝iStock.com／mapo ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／mapo

■「信頼がない」から反発を生む

リーダーとして認められるために欠かせない条件は、「信頼を得ること」です。仮に厳しい評価や注意であっても、自分（部下）と相手（上司）の間に「信頼」があれば、部下は上司の厳しさを「自分の成長のためだ」と、助言として受け止めます。しかし、信頼のない上司から同じことを言われれば、反発心しか残りません。

肩書きは、一時的に人を従わせることはできても、心から人を動かす力にはなりません。人が安心してついていこうと思うのは、「この人は自分を裏切らない」という確信があるときです。ビジネスは効率や成果で評価されがちですが、結局のところ人が動くのは「相手を信頼しているから」です。

では、どうすれば周囲からの信頼を得られるのでしょうか。

その答えを示す教えが、「四摂法(ししょうぼう)」です。摂とは「まとめる」「導く」という意味で、四摂法とは、人々や集団をまとめるための「4つの実践」です。道元禅師(どうげんぜんじ)（曹洞宗の開祖）の『正法眼蔵(しょうぼうげんぞう)』にも説かれ、仏教徒の生き方の規範とされてきました。

■人を動かすためのブッダの教え「四摂法」

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布施とは「与えること」です。お金や物だけでなく、知識、経験、技術、労力、時間など、自分の持つ力を惜しみなく分け与えることを指します。一般社員は「役割を果たす」「与えられた環境で成果を出す」立場ですが、リーダーは「どんな環境やサポートを与えればチームが力を発揮できるか」を考える立場です。

【愛語（あいご）】

愛語とは、相手を思いやる言葉をかけることです。相手を傷つけたりおとしめたりするのではなく、慈しみをもって言葉をかける。「この人がどうしたら元気になるか」「楽しくなるか」と考えて言葉を選ぶ。それが愛語です。日常の小さな言葉が積み重なって、信頼は育まれます。

優しい言葉、思いやりある態度は、チームの士気や心理的安全性（自分の意見を安心して表現できる状態）を高めます。一方で否定的な言葉は、チームの雰囲気を一瞬で冷え込ませます。

部下の提案には「良い視点だね」と前向きに受け止める。「ありがとう」「お疲れさま」といった日常的な挨拶を欠かさない。厳しい指摘をするときにも「期待しているからこそ伝えている」と添える。こうした愛語の積み重ねが、リーダーへの信頼を深めます。

【Ｍ行（りぎょう）】

利行とは「他者の利益のために尽くすこと」です。しかも、見返りを求めず、相手の立場や境遇に関わらず行うことが大切です。たとえば、自分の評価や利益に直結しなくても、部下が困っていたら時間を割いて相談に乗る。契約や売上に結びつかなくても、顧客のためになる情報や解決策を提供する。

自分の担当外でも、チーム全体のためになるなら手を差し伸べる。「この人は自分にとってメリットがあるから親切にしておこう」と考えるのではなく、立場や貧富に関係なく人のために尽くす。その積み重ねが「厚い信頼」という最大のリターンになります。

写真＝iStock.com／kazuma seki ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／kazuma seki

【て瓜（どうじ）】

同事とは「相手と同じ心・境遇に立つこと」です。相手の喜びを自分の喜びとし、悲しみを自分の悲しみとする。相手を尊重し、立場を理解した上でともに歩むことです。

リーダーはときに諭す立場にもなりますが、一方的に押しつけたり、怒鳴りつけたりしてはいけません。相手の状況をきちんと認めることが前提です。リーダーが上から命令するのではなく、ともに歩む姿勢を示すことで、部下は安心してついていけます。

■見返りを求めてはならない

四摂法は、「人を動かす原理原則」であり、時代や立場を超えて人々から尊敬を集める人の共通点です。与えることを惜しまない人、思いやりのある言葉をかける人、見返りを求めず尽くす人、相手とともに歩む人。時間や労力を与えているため、短期的には「損をしている」と映るかもしれません。

見返りを求めない行動は、ときに「非効率」や「甘い」と評されることもあります。しかし長い目で見れば、そうした姿勢が確かな信頼を呼び込み、最終的には大きな成果へとつながっていくのです。

ビジネスの現場では、成果主義やスピード競争が強調されがちですが、長期的に人と組織を動かすのは数字や権威ではありません。人々が「この人にならついていきたい」と心から思えるかどうかです。

信頼は一朝一夕には築けません。けれど、布施・愛語・利行・同事を日常の中で少しずつ実践していけば、やがて揺るぎない信頼へとつながっていきます。リーダーが本当に手にすべきは、肩書きや報酬ではなく「信頼関係」です。四摂法はその道筋を示す教えであり、仏教に根ざしながら、ビジネスに通じるリーダーシップの原理です。

■言葉と行動が食い違う＝口先だけのリーダー

お釈迦さまは、「人を動かしたければ、まず自分が先に行え。そしてそのあとに人を教え導け」と説かれています。率先垂範(そっせんすいはん)とは「人より先に立って行動し、その姿を見せることで手本となる」ことです。単に「行動する」だけでなく、「行動を通じて他者に示す」ことが含まれています。

自らやって見せることで、部下に「この人のようにやろう」と思わせるリーダーシップのありようです。行動を示さずに言葉だけで指示するリーダーは、権威や立場で一時的に人を従わせることができても、次第に信頼を失います。

口では立派なことを言いながら行動がともなわなければ、部下は「口先だけだ」と感じ、信頼は崩れていきます。行動なき言葉の先には、次のような悪循環が待っています。

【悪循環（リーダーが率先垂範していない場合）】

●言葉と行動が食い違っているので、「口先だけのリーダー」と見られる。

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●「自らは動かず人にやらせるだけ」という不公平感が社内に広がり、やる気が下がる。

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●リーダーが模範を示さないため、「何を、どうやるのか」の基準が曖昧になる。

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●「どうせリーダーもやっていないのだから」と部下が責任を回避する。

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●やがて組織が停滞していく。

■“よい上司”は先に動く

一方で、リーダーが率先して行動すれば、部下は「この人についていこう」と思います。信頼が高まってやる気が引き出され、組織に明確な基準が生まれます。部下も自ら動くようになり、組織全体が前向きなエネルギーで満ちていく。まさに好循環が生まれるのです。

【好循環（リーダーが率先垂範している場合）】

●先にリーダーが動くことで、部下は「言葉と行動が一致している」と感じ、自然に信頼を寄せる。

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●信頼が積み重なることで、部下のやる気が高まり、「リーダーに応えたい」という意欲が引き出される。

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●リーダーが行動で基準を示すため、部下も「何をどうすればよいか」が明確になり、迷いなく動ける。

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●部下が主体的に動くようになり、責任感や自主性が育まれていく。

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●組織全体が前向きなエネルギーで満たされ、協力や連帯感が生まれる。

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●最終的には、チームの力が相乗的に高まり、成果と信頼の両方が向上していく。

率先垂範の重要性をわかりやすく示すのが、子どもの姿です。小さな子どもは親の言葉以上に、兄や姉の行動に影響を受けやすいものです。私自身、幼い頃ファミリーレストランで何を頼むか迷ったとき、兄と同じメニューを選んでいました。

人は身近な模範を自然とまねるものです。だからこそ、リーダーが悪いことをすれば部下も悪い方向へ流され、逆に良い姿勢を示せば、素直な人たちは自然と良い方向へ育っていきます。

写真＝iStock.com／franckreporter リーダーが率先して行動すれば、部下は「この人についていこう」と思うという。（※写真はイメージです） - 写真＝iStock.com／franckreporter

■「わかっているだけの人」に欠けている5点

多くのリーダーが「率先垂範の重要性はわかっている」と口にしますが、実際にはできていないことが見受けられます。

大愚元勝『リーダーの器量を問う禅 感情に流されず正しく決断するための「整える」技法』（日本能率協会マネジメントセンター）

●忙しさを理由にする

経営や管理業務に追われ、「現場に出る時間がない」と思い込むことで、自ら実践する機会を避けてしまう。

●立場を誤解する

「自分は指示する側で、動くのは現場である」と思い込み、行動を見せる必要性を軽視してしまう。

●恥を恐れて避ける

新しいことに挑戦すると失敗するリスクがあるため、「できない姿を見せたくない」という心理が働く。

●短期的な成果を優先する

目先の数字や成果を追うあまり、「模範を示す」ことの長期的効果を軽視してしまう。

●自覚を欠く

部下は常にリーダーの姿を見ている、という自覚が弱い。「見られている」意識がないために、自然と模範を放棄してしまう。

こうした落とし穴にはまると、言葉と行動がかけ離れるため、信頼は目減りしていきます。率先して模範を示すことが、信頼されるリーダーに近づく条件です。

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大愚 元勝（たいぐ・げんしょう）

佛心宗大叢山福厳寺住職、（株）慈光グループ代表

空手家、セラピスト、社長、作家など複数の顔を持ち「僧にあらず俗にあらず」を体現する異色の僧侶。僧名は大愚（大バカ者＝何にもとらわれない自由な境地に達した者の意）。YouTube「大愚和尚の一問一答」はチャンネル登録者数57万人、1.3億回再生された超人気番組。著書に『苦しみの手放し方』（ダイヤモンド社）、『最後にあなたを救う禅語』（扶桑社）、『思いを手放すことば』（KADOKAWA）、『自分という壁』（アスコム）、『愚恋に説法: 恋の病に効く30の処方箋』（小学館）などがある。

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（佛心宗大叢山福厳寺住職、（株）慈光グループ代表 大愚 元勝）