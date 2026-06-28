「京都旅行」の平均的な予算はいくら？コスパ良く観光を満喫するためのポイントも紹介！

「2泊3日の京都旅行」における予算の相場とは

まずは旅行全日程でかかる費用の目安を把握しましょう。基本となる予算の内訳や、新幹線の利用ルールを解説していきます。



目安は1人8万円程度

遠方から新幹線を利用して2泊3日の旅行を楽しむ場合、大人の一般的な予算目安は1人あたり8万円ほどが相場です。予算の内訳は以下のとおりです。



・交通費（往復新幹線）：約3万円

・宿泊費（2泊）：約1万4000円～2万4000円

・現地での食費、観光代：約2万4000円

・お土産、そのほか諸経費：約5000円～

北海道や沖縄、あるいは九州の離島などから飛行機を利用する場合は、大阪府の「大阪国際空港（伊丹空港）」や「関西国際空港」経由でのアクセスとなり、予算総額が10万円を超えるケースも出てくるかもしれません。



2026年ピーク期間は「のぞみ」がすべて指定席となる点に注意

新幹線を利用して京都へ向かう際に知っておきたいのが、東海道・山陽新幹線の運行ルールの変更です。東海旅客鉄道株式会社（JR東海）・西日本旅客鉄道株式会社（JR西日本）によると、乗客が集中する大型連休などのピーク期間中、すべての「のぞみ」号が全席指定席として運行されます。

全席指定席の対象期間の一例は、以下のとおりです。

・ゴールデンウィーク ：4月24日～5月6日

・お盆 ：8月7日～8月16日

・シルバーウィーク ：9月18日～9月23日

・年末年始 ：12月25日～1月5日

京都旅行で出費を抑えつつ楽しむ3つのポイント

人気の観光地である京都でも、事前準備や現地での選択を工夫すればコストカットをしながら旅のクオリティーを高められます。宿泊・移動手段・時期の3つの視点から、旅費を抑えるポイントを解説します。



宿泊費用を抑えるホテル選びを意識する

宿泊費を抑える基本は、日程が決まり次第すぐに予約を入れる「早割」の活用です。また、子ども連れの家族旅行であれば、小学生以下の「添い寝無料」サービスを実施しているホテルを選ぶことで、1人あたりの宿泊単価を下げられる可能性があります。

さらに、交通機関と宿泊施設を個別に手配するよりも、旅行会社が提供する新幹線や航空券とホテルがセットになったパック商品を利用すると、お得になるケースも少なくありません。



レンタサイクルを利用した観光も検討

観光客急増による主要交通機関の混雑を避け、費用も抑える手段としておすすめなのが「レンタサイクル」です。電動アシスト付きの自転車であれば、市バスの待ち時間などを解消しながら効率的に観光スポットを巡ることができます。

京都の道路は「碁盤の目」になっており、観光地が周辺四方にまとまっている場所もあります。目的地までのルートが把握しやすく、方向感覚を保ちやすいのも利点です。東西・南北の通り名や交差点の名前を頼りに現在地を特定でき、迷うことなく市内を周遊できるでしょう。



オフシーズンを把握する

桜の春（3月～4月）や紅葉の秋（10月～11月）は気候も良くハイシーズンになり、宿泊費や航空券が最高値になります。費用を抑えたい場合は、観光客が比較的少ない冬（1月～2月）の「オフシーズン」を狙いましょう。

特に2月は年間で最も観光客が少なくなる傾向があり、各ホテルが格安プランを展開していることも多いです。静かで落ち着いた京都を満喫したい場合にも適した選択といえます。



シーズンごとの魅力を知り、いつでも京都を満喫しよう

旅行費用が変動しやすい今だからこそ、「早割の活用」や「レンタサイクルの利用」、そして「狙い目のオフシーズン」といった選択が、満足度の高い旅を実現する鍵となります。

桜や紅葉の華やかなハイシーズンはもちろん、冬の静寂に包まれた街並みや、うっすらと雪に覆われる鳥居など、京都は訪れる時期ごとに全く異なる表情を見せてくれるのが大きな魅力です。予算と目的のバランスを見極めながらあなたにぴったりのプランを立てて、素敵な京都旅行へ出かけてみませんか。



出典

東海旅客鉄道株式会社（JR東海）

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー