今日は８鞍に騎乗します。いよいよ、愛らしいぶち毛が特徴のグランプリスラムが３Ｒでデビューを迎えます。思い入れのあるブチオ産駒。馬主は元ガールズケイリン選手の日野未来さんです。１回目の能力検査は山（第２障害）をクリアするのに時間を要し不合格でしたが、２回目はしっかり修正して合格。下りてからの脚も上々でした。その後も順調で、だいぶ体重が増えて大きくなりました。ブチオと同じく真面目で山も平地の脚力も水準レベルにあります。先々まで期待していますし、良くなる余地も十分残しています。まずはしっかりゴールを目指して頑張ります。

柏林賞の１１Ｒ・ホクセイテンリュウは前走が５着でしたが、年長馬の格上相手だったことを思えば内容は悪くなかったです。ここ最近は山を下りてからもしっかり歩ききるようになり、地力がついてきたのを感じます。同世代のトップ相手で楽ではないですが、２走前のライラック賞（オープン）を逃げ切ったように、軽い馬場になれば持ち味のスピードを存分に発揮できます。雨が降ってくれれば面白いですね。

８Ｒのジェイドラゴンは５戦ぶりのコンビ。馬場を問わず一生懸命頑張ってくれます。今回のメンバーなら十分やれる力はあるので、ある程度前々から運びたいと思います。

７Ｒのツガルケッパレフジはいいものを持っているのですが、ムラな面があります。重い馬場よりは軽い方が得意な馬。脚抜きのいい馬場になれば最後まで力を発揮してくれると思います。

（ばんえい競馬所属騎手）

【騎乗馬】（馬名の後ろは本紙評価）

３Ｒ・グランプリスラム Ａ

４Ｒ・ハイトップエース Ａ

５Ｒ・アンペラール Ａ

７Ｒ・ツガルケッパレフジ Ａ

８Ｒ・ジェイドラゴン Ｂ

９Ｒ・タアボモリウチ Ｃ

１１Ｒ・ホクセイテンリュウ Ｂ

１２Ｒ・ユーフォリア Ｂ