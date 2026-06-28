◆女子プロゴルフツアー アース・モンダミンカップ 第３日（２８日、千葉・カメリアヒルズＣＣ＝６６９９ヤード、パー７２）

悪天候の影響で２７日にサスペンデッドとなった第２ラウンドの残りが午前８時にスタート。第１ラウンドで１１２位と出遅れた昨年覇者の佐久間朱莉（大東建託）は後半の６番グリーンからプレーを再開し、７番で１つ伸ばしたが、２バーディー、１ボギーの７１、通算４オーバーの暫定７１位でホールアウトした。

今大会は７０位までが決勝ラウンドに進む。まだ最終組が２ホールを終えたがばかりで、予選通過の可能性を残した。佐久間は「今日できることはできたかなと思う。あとは結果と天気を待つだけかなと思う」と淡々と語った。

台風接近のため中止になった２７日は、トレーニングと練習をして過ごした。「今日は２つ伸ばせたらいいなと思ってプレーしていたけど、それまでの積み重ね。全部自分がやれることはやった。いい内容でゴルフはできたと思うので、結果はしょうがないかなと思う」と受け入れた。

グリーン上での感覚がしっくり来ない。「カットラインもある中で、緊張している場面は多かったけど、自分のストロークはなんとなくできつつあった。もう少し試行錯誤しながら。来週１週間お休みなので、そこもしっかりと考えながらやりたい」。次週の資生堂ＪＡＬレディスは出場せず、海外メジャー第４戦のエビアン選手権（７月９〜１２日）に備える。

佐久間は前週のニチレイレディスで９か月ぶりに予選落ちを喫した。２週連続となれば、昨年６月のリゾートトラストレディス、ヨネックスレディス以来１年ぶりになる。