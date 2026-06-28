冷凍プリンソフトを販売する三重県伊勢市の冷凍プリンソフト株式会社が、昭和の喫茶店を思い起こさせる新商品「クリソツ」と「オムリン」を6月1日から販売しています。

レトロ喫茶シリーズとして登場したのは「クリソツ」と「オムリン」の新アイス2つ。

クリームソーダのような「クリソツ」は、ソーダ部分がメロン味のかき氷、クリーム部分が三重県産牛乳100％使用のミルクアイスで構成されています。

オムライスのような見た目の「オムリン」は、外側にクレープ生地、内側に三重県産牛乳とタマゴを使用したプリンアイスと三重県産牛乳100％使用のミルクアイスを配置し、ケチャップ代わりとして三重県産イチゴソースが添えられています。

レトロ喫茶シリーズを展開するに至った経緯を同社の山村晋平さんに話を聞いたところ「伊勢神宮前の弊社店舗では、プリンソフト、プリン、クリームソーダなど喫茶店にありそうな商品が人気です。そんな商品のように、レトロな喫茶店で提供されるような商品を、アイスで販売することができたらもっと多くの人に喜んでもらえると思ったからです」と話してくれました。

レトロ喫茶シリーズのコンセプトは”昔懐かしい喫茶店で提供されていた商品を再現したアイス”ということですが、山村さんは「味も近いものを提供できれば、より良いと思います」といいます。

クリソツとオムリンでは「クリソツの方が人気です」とのこと。今後の展開については「まだ第二弾の予定はないですが、ナポリタンやミックスサンドも面白そうですね」ということです。

売れ行きのほうは「予想をかなり上回るご注文をいただいています。現在お届けまで2〜3週間程度いただいています」とのこと。販売しているのは直営ネットショップのみですが「今後、直営店での取り扱いや卸販売を行う予定です」としています。

名称：クリソツ

価格：4個セット 1680円（税込・送料別）

直営ネットショップ：https://reitouprinsoft.com/?pid=191991028[リンク]

名称 ：オムリン

価格：4個セット 1800円（税込・送料別）

直営ネットショップ：https://reitouprinsoft.com/?pid=191991418[リンク]

※画像提供：冷凍プリンソフト株式会社

(執筆者: 6PAC)