ミニオンズ&モンスターズ公開記念！サンキューマート限定アイテムが全12種で登場

映画『ミニオンズ&モンスターズ』の公開を記念して、サンキューマートから限定コラボアイテムが登場します。今回のコレクションは、「ボブ」「ケビン」「スチュアート」を中心にしたやさしいパステルカラーのデザインが魅力。夏のお出かけにぴったりなバッグやタオルはもちろん、毎日の持ち物を可愛く彩るチャームやアクセサリー雑貨まで幅広くラインアップされています。お手頃価格で揃えられるので、ミニオン好きさんはぜひチェックしてみてください♡

パステルカラーが可愛い全12アイテム

今回のコラボでは、淡いドット柄やストライプ柄を取り入れた優しいデザインを採用。映画限定アートも使用されており、見ているだけで心が弾むアイテムが揃います。

商品は全12アイテムで展開され、ほとんどの商品が390円（税込429円）で購入可能です。

夏のお出かけに活躍する「クリアトートバッグ」「フェイスタオル」「エコバッグ」「折りたたみ傘ポーチ」などの実用的なアイテムに加え、「めじるしチャーム」や「アクリルパーツ」など推し活やデコレーションを楽しめるアイテムも登場します。

Maison de FLEURとのコラボが実現！マリー・アントワネットの世界観を纏う限定アイテム

普段使いしやすい注目アイテムをチェック

特に注目したいのが「クリアトートバッグ」と「エコバッグ」。可愛いだけでなく収納力もあり、毎日のお買い物やレジャーシーンで活躍してくれます。

また、「折りたたみ傘ポーチ」は内側に吸水素材を採用しているため、濡れた傘をそのまま収納できる便利な仕様。梅雨や夏の突然の雨にも重宝しそうです。

さらに、「アクリルパーツ」はスマホケースに入れてアレンジを楽しめる人気アイテム。

「アクリル前髪クリップ」や「コンパクトミラー」も普段使いしやすく、ミニオンたちをさりげなく取り入れたい方にもおすすめです♪

■WEB先行予約

予約受付期間：2026年6月24日（水）12:00～

販売場所：公式オンラインショップ

■店頭販売

販売開始日：2026年7月中旬より順次販売

販売場所：全国のサンキューマート店舗

※Universal Studios Licensing LLC（ユニバーサル・スタジオ・ライセンシング LLC）との商品化契約に基づき、エルソニックが企画・制作した商品です。

今年の夏はミニオン雑貨で気分アップ♡

映画公開でさらに盛り上がる『ミニオンズ&モンスターズ』。今回のサンキューマート限定コレクションは、やさしいパステルカラーと可愛らしいミニオンたちの魅力がたっぷり詰まったラインアップです。

毎日使える実用的なアイテムから持ち物を可愛く彩る雑貨まで揃っているので、気になる方は早めのチェックがおすすめ。

お気に入りのミニオンアイテムと一緒に、この夏のお出かけをもっと楽しく過ごしてみてはいかがでしょうか♡