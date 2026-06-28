輸入モデルには付いていないものも

原付バイクは、50cc以下（電動バイクの場合は定格出力0.6kW以下）の原付一種と51ccから125cc以下（電動バイクの場合は定格出力0.6kW超〜1.0kW以下）の原付二種に分類されます。

この二つは排気量だけでなく、適用される交通ルールにも大きな違いがあります。

【画像】これが原付二種の「謎の三角マーク」です 画像で見る（30枚以上）

例えば、原付一種の法定速度は30km／hに制限され、指定された交差点では二段階右折を行う必要がありますが、原付二種にはこれらの制約がありません。

しかし、バイクの大きさだけでは両者の判別が難しいこともあります。スズキの「アドレス」のように、同じ車名で50ccと125ccのモデルが存在する場合（現在50ccモデルは生産終了）、外観だけで排気量を見分けるのは困難です。

このような見た目での判別のしにくさを解消するため、一部の原付二種には識別のためのマークが付けられています。それが、リアフェンダー部分に見られる三角マークです。

このマークは、いわば原付一種と原付二種を外観で区別するための目印です。

かつて、バイクのナンバープレートが排気量を問わず全て白色だった時代には、原付二種が60km／hで走行していると、速度超過の原付一種と誤解されて警察に停止を求められるケースがあったようです。こうした背景から警察の要望を受け、メーカーが自主的に三角マークを表示するようになったと伝えられています。

では、この三角マークは剥がしても法的に問題ないのでしょうか。

このマークは法律で表示が義務付けられているものではなく、メーカーが自主的に付けているものなので、剥がしても問題はありません。実際に、海外からの輸入モデルの中には、最初からこのマークが付いていない車両もあります。

マークを剥がすことによるデメリットとして、警察に誤認される可能性が考えられますが、現代ではナンバープレートの色で排気量の識別が可能なため、その心配はほとんどないと言えるでしょう。

また、後方の三角マークだけでなく、フロントフェンダーにU字上のマークが付けられているモデルもあります。これも同様に、原付一種と二種を識別しやすくするためのものです。

ナンバーで識別できる現在、三角マークは剥がしても特に支障はなさそうですが、前方からでも原付二種であることを示せるフロントのU字マークは、そのまま付けておいた方が便利かもしれません。