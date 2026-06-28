＜弟はモンスター長男様＞姉たち「相続放棄する」合意書にサインしたら…【第9話まんが：弟の気持ち】
俺はタクヤ。妻のユカと息子のアヤト、キラトと暮らしている。俺はきょうだいで唯一の男だったから特別扱いされて育った。実家に行くと「大切な長男」としてチヤホヤされるし、それが当たり前だと思っていた。2人の姉たちはそれをイヤがり、実家と距離を置いたようだ。だがこれで俺が資産を総取りできる。ちょくちょく実家に顔を出し、その対価として金を受け取った。しかし両親が年老いていくと、次第に実家の窮状は俺の目にも見えるようになってきた。
俺は督促状をそのへんに放り投げ、冷蔵庫を開けた。かつては食材が潤沢にあったのに、カピカピに乾いた野菜クズが転がっているだけ。こういうときは、女が面倒見るものじゃないのか……？ 俺は姉たちに連絡し、会う約束を取り付けた。
俺は合意書にサインした。これで俺が両親名義のものを全部独り占めできる。父は俺の言いなりだし、実家の土地を担保に金を借りることもできるだろう。その代わり一切介護もしないし援助もしないと言われたが、おいしい条件だと思った。
姉たちが提示してきた合意書にサインして数か月後。妻のユカが子どもたちを連れて出て行ってしまったから、俺はアパートの家賃を払えず仕方なく実家に戻ってきた。
ユカに両親の介護を頼んだら断られてしまったのだ。「介護とかふざけてんの？ 金がないなら離婚一択だわ。連絡してくんなクズ」そんなメッセージが来て俺はカッとなり、思わずスマホを床に叩きつけた。
そのとき横たわる父の「水くれ……」という声と、よろけて転んでしまった母の「タクヤ助けて……。起き上がれないの……」という声が重なった。俺のイラ立ちは募るばかりだった。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・井伊テレ子
俺は督促状をそのへんに放り投げ、冷蔵庫を開けた。かつては食材が潤沢にあったのに、カピカピに乾いた野菜クズが転がっているだけ。こういうときは、女が面倒見るものじゃないのか……？ 俺は姉たちに連絡し、会う約束を取り付けた。
俺は合意書にサインした。これで俺が両親名義のものを全部独り占めできる。父は俺の言いなりだし、実家の土地を担保に金を借りることもできるだろう。その代わり一切介護もしないし援助もしないと言われたが、おいしい条件だと思った。
姉たちが提示してきた合意書にサインして数か月後。妻のユカが子どもたちを連れて出て行ってしまったから、俺はアパートの家賃を払えず仕方なく実家に戻ってきた。
ユカに両親の介護を頼んだら断られてしまったのだ。「介護とかふざけてんの？ 金がないなら離婚一択だわ。連絡してくんなクズ」そんなメッセージが来て俺はカッとなり、思わずスマホを床に叩きつけた。
そのとき横たわる父の「水くれ……」という声と、よろけて転んでしまった母の「タクヤ助けて……。起き上がれないの……」という声が重なった。俺のイラ立ちは募るばかりだった。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・井伊テレ子