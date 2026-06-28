＜公私混同＞友達から同じ職場で働こうと言われた。仕事もプライベートも一緒なんて…あり？ムリ？
仕事を始めようと思うと、友達などに相談することもあるでしょう。すると職場を紹介してくれたり、場合によっては「一緒に働こう」と言ってくれる人がいたりするかもしれませんね。ママスタコミュニティのあるママも、仲がいい友達から、同じ職場で働くようお誘いがあったそうです。
『仲がいい友人から「一緒の職場で働こう」と誘われて、給与や諸々の条件が全て問題なかったら働きますか？ 「仕事の場でプライベートの友達と一緒に働くことに抵抗があるかないか」という意味です』
友人と同じ職場でも問題なし
わからないことを聞いたり相談したりしやすい
『昔一緒に働いていたよ。たまたま一緒になっただけだけれど、気心が知れているからやりやすかった』
『わからないことを聞きやすくてよさそう』
新しい職場ではわからないこともあるでしょう。相手がよく知らない人だと些細なことを聞きづらいと感じることもあります。一方で、仲よくしている人であれば遠慮せずに聞けるでしょう。また仕事で悩みがあったとしても、職場のことを知っている人に相談すれば、解決しやすいかもしれません。職場に気心が知れた人がいると安心感があるのでしょう。
仕事の目的を見失わなければOK
『働くのはお金を稼ぐためなので、友人がいようがいまいがあまり関係ないかと思う』
仕事をするのは、お金を稼ぐため。友達と仲よくするためではありませんね。そう割り切ってしまうと、仲がいい人がいたとしても職場の仲間として見られるのかもしれません。他の人と同じように接することができますから、特段の気遣いもなく仕事ができるのではないでしょうか。働く目的をしっかりと持っていれば、誰がいてもあまり関係ないとの意見もありました。
同じ職場は嫌！その背景には複雑な事情が
能力を比べられるのが嫌
『同じくらいの能力ならいいけれど、比べられるのは嫌だよね。仕事がやりづらい』
『仲がよくても仕事の出来に差ができたり評価が違ったりすると、関係にヒビが入る。前に友人に「うちの職場にこないか」と誘われたけれど断った』
同じ職場で自分を紹介してくれた友達と働くとなれば、その友達と比較されることがあるかもしれません。自身が仕事を覚えるのが早くてテキパキとこなしていくならいいでしょうが、相手はすでに働いているのですから、能力に違いが出ている可能性もあります。そうなると相手の方が高い評価を得るなどして、2人の間の空気が悪くなる場合も。仕事もやりづらくなりますから、結局長続きせずに辞めてしまう恐れもありますね。
プライベートと仕事が一緒になってしまう
『仕事でもプライベートでも、長く一緒にいると、見せたくないところを見られてしまうし、その逆もある。大事な人だからこそ適度な距離感を保ちたいから、一緒には働かない』
『すごく仲がいい子でも、仕事が絡むと悪くなるんだよね……。そういう人たちを、何組も知っている。違う面が見えるからかな？ 友人でいたいなら働かないかな』
普段からプライベートで付き合っている友達と職場で働く友達では、見える面が違ってくることもあるでしょう。プライベートでは優しく接してくれていても、仕事では厳しいとなれば、「こんな人だったの？」と衝撃を受けるのではないでしょうか。結果的に付き合いにも影響が出てしまいます。
『公私混同したくない。友達とは、たまに会うだけでいい』
『仕事とプライベートは分けたい』
仕事とプライベートは分けたいという声もあります。今後プライベートで会ったとしても、職場の話ばかりになるかもしれません。もっと違う話をしたいと思っても、それが叶わないとなれば、関係性にヒビが入ってしまいますね。プライベートと仕事で関係する人を分けた方が、良好な友人関係を築けるのではないでしょうか。
仕事を辞めづらい
『紹介してもらうと辞めたくても辞められなくなりますし』
友達に職場を紹介された場合、なんらかの理由で仕事を辞めたいとなっても、なかなか言いづらい状況になる可能性もあります。友達から「せっかく紹介したのに辞めるの？」という視線を感じるかもしれませんね。その人の許可が必要とまでは言いませんが、気を使ってしまうのは事実でしょう。ママの事情に合わせて職場を変えづらいというのも、ネックになってくるようです。
仕事によって友人関係が歪む可能性もある
『普段仲がよくても、仕事に対する価値観が同じとは限らないからねぇ』
これまでプライベートで仲よくしてきた人でも、同じ職場で働くと仕事への意気込みや考え方の違いを感じるかもしれません。仕事は仕事を割り切れるならいいでしょうが、仕事への価値観の違いで、これまでの関係を変える場合もあるのでしょう。せっかく仲よくしてきた友達でも、仕事がきっかけでトラブルが起きたり、離れてしまったりするのは避けたいところ。仲がいい人だからこそ一緒に働かない理由は、そこにあるようですね。もちろん仕事は仕事と割り切れるのであれば、友達と同じ職場で働くことにメリットもあるでしょう。まずは自分自身がどう考えるかで決めていくとよさそうです。