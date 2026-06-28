＜速報＞2日ぶり再開の第2ラウンドは降雨で一時中断 現場待機→16分後再開
＜EARTH MONDAMIN CUP 3日目◇28日◇カメリアヒルズCC（千葉県）◇6699ヤード・パー72＞賞金総額は史上最高の4億円、優勝者に7200万円が贈られるビッグトーナメントは、第2ラウンドが降雨によるコースコンディション不良のため午前9時12分に一時中断。天候回復に伴い、16分後の午前9時28分に再開した。
【写真】やっとのホールアウトでうれしそう？な佐久間朱莉
きのう27日（土）は台風接近による悪天候が見込まれることで中止。きょうは午前8時に、順延となっていた第2ラウンドが再開した。スタート時は曇天だったが、時間が進むにつれて雨脚が強まって中断。選手は現場待機をしたのち、プレーを再開した。きょうは全選手ホールアウト後に予選カットを実施し、そのまま第3ラウンドが行われる予定。第2ラウンドの最終組は午前8時30分にスタートしたばかり。あす29日（月）の予備日を使用して72ホール完遂を目指している。トータル6アンダー・首位に阿部未悠。トータル4アンダー・2位タイに稲垣那奈子、川岸史果、テレサ・ルー（台湾）が並んでいる。昨年覇者で女王の佐久間朱莉は「71」でホールアウト。トータル4オーバー・71位タイにつけている。※第一報に再開情報を加筆しました
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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