お笑いコンビ「きしたかの」が27日深夜放送のMBSテレビ「かまいたちの知らんけど」（土曜深夜0・28）に出演。先輩芸人の粋な計らいに感謝した。

「マセキ芸能社軍団」として先輩ピン芸人の狩野英孝、カトゥーとともに登場。“狩野英孝のすいごと思う所”をテーマにトークした。

高野正成は「とにかく優しい」と評した。アイドルグループ「Travis Japan」の宮近海斗と仲良くなり、2人で飲みに行くことになった高野。芸人以外の芸能人と飲みに行くのは初めてで狩野に店を相談すると、「知ってるところあるから予約しといてあげるわ」と言ってくれた。

宮近がメンバーの七五三掛龍也と松倉海斗も連れてくることになり4人での会合に。高野は「高そうなお店だけど、今日は絶対俺が払うって決めてた。でも2人の予定が4人になって、ヤッバいなあと思って顔引きつりながら飲んでたんですよ」と苦笑い。いざ会計に行くと、店員に「狩野さんからいただいてます」と告げられたという。

「えー！かっこええ!!」と反応したかまいたち・濱家隆一に、高野も「かっこいいから、狩野さんのラジオでこの話をしようかなと思ったんですよ」と続いた。

番組で「狩野さん、この間かっこよかったっすね！Travis Japanの…」と言いかけると、狩野が「あ、その話は…。良いように映るのはいいや」と話をやめさせた。これには共演陣が「うわ〜シブ〜ッ!!」「かっこいい！」と絶賛の声が上がった。

事務所の後輩や先輩・カトゥーにもお年玉を配るという気前の良さ。その理由について狩野は「テレビに出させてもらい始めたころに、吉本（興業）さんの縦のつながりが本当にうらやましくて」と切りだした。

「同じぐらいの芸歴のはんにゃ、フルーツポンチとかが、今田耕司さんとか松本人志さんとご飯食べてて…」と衝撃を受けたことを回想。吉本芸人らの関係性に触発され、自身も後輩をご飯に連れて行くなどしようと思うようになったと話していた。