【来週の風、薫る あらすじ】看護科学生・ヒデが辞めてしまう りんは患者を担当することに
【モデルプレス＝2026/06/28】女優の見上愛と上坂樹里がW主演を務める連続テレビ小説「風、薫る」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）の第14週「ウソと誠」が、6月29日から7月3日にわたり放送される。
【写真】26年度“朝ドラ”主演女優、素肌際立つウェディングドレス姿
朝ドラ第114作目となる本作は、明治時代を舞台に、トレインドナースと呼ばれる正規の訓練を受けた看護師である大関和さんと鈴木雅さんをモチーフとして描くバディドラマ。異なる個性を持つ2人のトレインドナースが、様々な困難を乗り越えながら成長し、最強のバディとなって新しい時代を切り開いていく。主人公の一ノ瀬りんを見上が、大家直美を上坂が演じる。
ヒデ（池田朱那）が辞めてしまい、りん（見上愛）は外科の看護婦取締の職を下ろされてしまう。
一看護婦として患者を担当するようになったりんが担当することになったのは、うそをよくつく、山本（本田大輔）という患者だった。一方、直美（上坂樹里）は一ノ瀬家に同居するようになり…。
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】26年度“朝ドラ”主演女優、素肌際立つウェディングドレス姿
◆見上愛＆上坂樹里W主演「風、薫る」
朝ドラ第114作目となる本作は、明治時代を舞台に、トレインドナースと呼ばれる正規の訓練を受けた看護師である大関和さんと鈴木雅さんをモチーフとして描くバディドラマ。異なる個性を持つ2人のトレインドナースが、様々な困難を乗り越えながら成長し、最強のバディとなって新しい時代を切り開いていく。主人公の一ノ瀬りんを見上が、大家直美を上坂が演じる。
◆「風、薫る」第14週／6月29日（月）〜7月3日（金）放送
ヒデ（池田朱那）が辞めてしまい、りん（見上愛）は外科の看護婦取締の職を下ろされてしまう。
一看護婦として患者を担当するようになったりんが担当することになったのは、うそをよくつく、山本（本田大輔）という患者だった。一方、直美（上坂樹里）は一ノ瀬家に同居するようになり…。
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】