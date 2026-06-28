【専用メーカー不要】フライパンで焼く「絶品カリカリパニーニ」

イタリア生まれのホットサンド「パニーニ」。外はカリッ、中はチーズがとろけるあの味、実は自宅のフライパンで再現できるんです！専用機がなくてもOKな、気軽に作れるパニーニレシピを3つご紹介します。

▼ロールパン×ハムチーズで朝食にもぴったり！

ロールパンにスライスハムととろけるスライスチーズ、ケチャップを挟んで、フライパンでぎゅっと押さえながら焼くだけ。道具はフライパンとフライ返しだけでOKです。

▼粒マスタードの風味が決め手！

専用パンも道具も不要。食パンにマーガリンと粒マスタードを塗り、ウインナーとスライスチーズを挟んで、オリーブオイルを敷いたフライパンでヘラを使って押さえながら焼きます。こんがりとした焼き目がつくまで両面を焼けば完成です。

▼生地から手作り！ベーコン＆チーズの本格パニーニ

強力粉とドライイーストで生地から作る、本格派のパニーニ。難しそうに聞こえますが、フライパンひとつで仕上げられるのが嬉しいポイントです。チーズとベーコンを生地で包んで焼いた断面は、まさにカフェのあの一品。休日のランチにじっくり挑戦してみたくなりますよ。





ロールパンや食パンで手軽に作れるものから、生地から手作りするこだわりの一品まで、パニーニの楽しみ方はいろいろ。カフェに行かなくても、自宅でおいしいパニーニが味わえますよ。みなさんもぜひ作ってみてくださいね。