日本テレビのサッカーＷ杯スペシャルナビゲーターを務め、練習を含め、日本代表の第２戦、３戦を取材し、中継に登場していた、俳優・竹内涼真。スウェーデン戦が行われた２５日（日本時間２６日）には、試合後のダラススタジアム前で槙野智章氏と日本代表にエールを送っていた。そのまま現地にとどまるかと思いきや、２８日には、函館でＪＲＡのイベントに登場する予定で、ＳＮＳ上では「間に合うんかなｗ」「移動距離エグい」「忙しすぎやしませんか」「超過密じゃね」など心配や体調を気遣う声があがっている。

竹内はＪＲＡ年間プロモーションキャラクターを務めており、１１レース終了後の２８日午後３時半ごろに表彰式プレゼンターを、その後、トークショーを行うことも告知されている。

ＳＮＳ上では２７日午前９時すぎの時点で、「函館競馬場は重賞開催と竹内涼真さんの来場予定で朝からスゴい人と熱気」「開門前から行列が」「竹内涼真を見に来た」「Ｗ杯にいてもう函館？ｗ」「スーパーマンみたいでカッコいいっす！」「ほんとに来るのか」「一時帰国して函館に行くのか？」「そのまま渡米するのか」「帰ってきてまた（Ｗ杯に）行くとか？」「移動大変だなー」「タフだなぁ」「本当に来るのかな」「函館に来れるのか」など多くの声があがっている。