日本人の楽曲がいま海外で支持されている理由。プロ3人が徹底解説！＜EIGHT-JAM＞

6月28日（日）の『EIGHT-JAM』では、「海外でヒットしている日本の音楽」を特集する。

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2025年にAdoが日本人史上最大級のワールドツアーを開催。

続く今年の5月には、ちゃんみな、HANA、新しい学校のリーダーズら、錚々たる日本人アーティストによる過去最大規模のジャパニーズ音楽フェス『ジパング』がロサンゼルスで開かれるなど、怒涛の勢いで海外を席巻している“日本の音楽”――。

そこで今回は「海外でヒットしている日本の音楽」を特集。日本人アーティストの楽曲が今、海外で支持されている理由とは何なのか？

その吸引力の源に迫るべく――日本人で初めてグラミー賞の最優秀グローバルミュージックアルバム賞を受賞した作曲家・宅見将典、アメリカやヨーロッパなど世界規模でツアーを成功させているSiMのボーカル・MAH、そしてカリフォルニア育ちのシンガーソングライター・Michael Kanekoが集結。

外国人を熱狂させているアーティストとヒット曲、さらにアニメとのタイアップ楽曲もピックアップしながら、“海外におけるヒットの秘訣”を徹底解説する。

さらに、海外音楽に精通するプロ3人が注目する“海外で大ブレイクしているアーティスト”も紹介。グローバルな視点から、日本の音楽の次なる動向も分析していく。