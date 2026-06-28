『THE MUSIC DAY 2026』恒例目玉企画シャッフルメドレーの組み合わせ発表！総勢42名12組が参加

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7月4日に日本テレビ系で放送される『THE MUSIC DAY 2026』で実施されるシャッフルメドレーの組み合わせが発表された。

■歌唱曲は、7月3日21時に発表

『THE MUSIC DAY』の恒例目玉企画である名曲を歌いつなぐシャッフルメドレーには、総勢42名12組が参加。歌唱曲は、7月3日21時に発表される。

組み合わせは以下のとおり。

・高橋海人（「高」は、はしごだかが正式表記） 森本慎太郎

・小山慶一郎、深澤辰哉、西畑大吾、原嘉孝

・渡辺翔太、大西流星、宮近海斗、寺西拓人

・京本大我、佐久間大介、大橋和也

・増田貴久、中島健人

・田中樹、宮舘涼太、長尾謙杜、中村海人、橋本将生

・松島聡、松倉海斗、松田元太

・阿部亮平、藤原丈一郎、川島如恵留、篠塚大輝

・佐藤勝利、永瀬廉、ラウール、道枝駿佑

・松村北斗、七五三掛龍也

・高地優吾、向井康二、高橋恭平、吉澤閑也、猪俣周杜

・加藤シゲアキ、菊池風磨、ジェシー、岩本照

■番組情報

日本テレビ系『THE MUSIC DAY 2026』

07/04（土）13:30～22:54

総合司会：櫻井翔

MC：羽鳥慎一、バカリズム、水卜麻美（日本テレビアナウンサー）

ネクストゲート進行：市來玲奈（日本テレビアナウンサー）

出演者：IVE、INI、AiScReam、アイナ・ジ・エンド、あいみょん、AND2BLE、家入レオ、＝LOVE、NCT WISH 、&TEAM、大泉洋、大塚愛、海援隊、亀梨和也、かりゆし58、KiiiKiii、キタニタツヤ、キマグレン、CANDY TUNE、CUTIE STREET、King & Prince、kurayamisaka、けんじ（19ジューク、3B LAB.☆S）、酒井法子、THE RAMPAGE、島谷ひとみ、島袋寛子、SUPER BEAVER、SixTONES、Snow Man、timelesz、超特急、TWS、BEOMGYU/TAEHYUN/HUENINGKAI (TOMORROW X TOGETHER) 、Travis Japan、TREASURE、Do As Infinity、中島健人、なにわ男子、Number_i、NiziU、NEWS、HANA、バブルガム・ブラザーズ、B.B.クィーンズ、BE:FIRST、日向坂46、平原綾香、FUNKY MONKEY BΛBY’S、FANTASTICS、福原遥、福山雅治、ブルーノ・マーズ、BONNIE PINK、MAZZEL、松本伊代、マルシィ、M!LK、山崎育三郎、山下智久、緑黄色社会、LINDBERG、Le Couple 藤田恵美、ROIROM

＜特別企画＞坂本花織、高嶋ちさ子、三浦璃来＆木原龍一、渡辺直美

※五十音順

■関連リンク

『THE MUSIC DAY 2026』公式サイト

https://www.ntv.co.jp/musicday/