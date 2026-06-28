●今週のＲＥＩＴ高利回りランキング【ベスト45】

順位　 コード　銘柄　　　　　　利回り 6/26終値　 決算期
　1　　<8975>　いちごオフィ　　 11.99　 94,800　　26/10
　2　　<8985>　ホテルリート　　　6.55　 79,000　　26/12
　3　　<3492>　ミラースＲ　　　　6.50　 83,100　　26/08
　4　　<3488>　セントラルＲ　　　6.39　104,600　　26/08
　5　　<3470>　マリモリート　　　6.34　110,500　　26/06
　6　　<3472>　ホテルレジＲ　　　6.34　 64,300　　26/05
　7　　<2989>　東海道リート　　　6.27　103,000　　26/07
　8　　<8963>　ＩＮＶ　　　　　　6.19　 61,200　　26/06
　9　　<3463>　いちごホテル　　　6.15　116,000　　26/07
　10　 <2971>　エスコンＪＰ　　　6.09　116,000　　26/07

　11　 <3476>　Ｒみらい　　　　　6.04　 42,750　　26/10
　12　 <2972>　サンケイＲＥ　　　6.01　118,400　　26/08
　13　 <3468>　スターアジア　　　5.96　 55,400　　26/07
　14　 <8966>　平和不リート　　　5.89　135,500　　26/05
　15　 <401A>　霞ヶ関ホテル　　　5.87　 99,900　　26/07
　16　 <3290>　Ｏｎｅリート　　　5.78　 75,100　　26/08
　17　 <8958>　グロバワン　　　　5.76　111,100　　26/09
　18　 <8979>　スターツプロ　　　5.76　189,100　　26/10
　19　 <3451>　トーセイＲ　　　　5.71　134,000　　26/10
　20　 <3455>　ヘルスケアＭ　　　5.66　111,700　　26/07

　21　 <3287>　星野Ｒリート　　　5.64　237,600　　26/10
　22　 <3296>　日本リート　　　　5.61　 86,400　　26/06
　23　 <8960>　ユナイテッド　　　5.56　163,700　　26/05
　24　 <3249>　産業ファンド　　　5.55　144,200　　26/07
　25　 <3292>　イオンリート　　　5.50　123,200　　26/07
　26　 <3466>　ラサールロジ　　　5.47　147,600　　26/08
　27　 <8972>　ＫＤＸ不動産　　　5.42　156,100　　26/10
　28　 <3459>　サムティＲ　　　　5.39　 96,400　　26/07
　29　 <8964>　フロンティア　　　5.37　 82,000　　26/06
　30　 <3487>　ＣＲＥロジ　　　　5.35　143,600　　26/06

　31　 <8953>　都市ファンド　　　5.23　114,000　　26/08
　32　 <3481>　菱地所物流Ｒ　　　5.16　120,600　　26/08
　33　 <3295>　ＨＵＬＩＣＲ　　　5.13　155,800　　26/08
　34　 <8986>　大和証券リビ　　　5.00　100,400　　26/09
　35　 <8954>　オリックスＦ　　　4.99　 98,100　　26/08
　36　 <8967>　日本ロジ　　　　　4.96　 95,300　　26/07
　37　 <3309>　積水ハウスＲ　　　4.91　 77,700　　26/10
　38　 <8961>　森トラストＲ　　　4.86　 74,700　　26/08
　39　 <3462>　野村マスター　　　4.83　153,100　　26/08
　40　 <3234>　森ヒルズＲ　　　　4.82　128,700　　26/07

　41　 <8984>　ハウスリート　　　4.78　122,100　　26/08
　42　 <8977>　阪急阪神Ｒ　　　　4.74　138,000　　26/05
　43　 <2979>　ソシラ物流　　　　4.73　113,400　　26/05
　44　 <3281>　ＧＬＰ　　　　　　4.73　140,300　　26/08
　45　 <8956>　ＮＴＴ都市Ｒ　　　4.62　134,100　　26/10

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