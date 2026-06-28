【ＲＥＩＴ高配当利回り】ランキング (6月26日現在)
●今週のＲＥＩＴ高利回りランキング【ベスト45】
順位 コード 銘柄 利回り 6/26終値 決算期
1 <8975> いちごオフィ 11.99 94,800 26/10
2 <8985> ホテルリート 6.55 79,000 26/12
3 <3492> ミラースＲ 6.50 83,100 26/08
4 <3488> セントラルＲ 6.39 104,600 26/08
5 <3470> マリモリート 6.34 110,500 26/06
6 <3472> ホテルレジＲ 6.34 64,300 26/05
7 <2989> 東海道リート 6.27 103,000 26/07
8 <8963> ＩＮＶ 6.19 61,200 26/06
9 <3463> いちごホテル 6.15 116,000 26/07
10 <2971> エスコンＪＰ 6.09 116,000 26/07
11 <3476> Ｒみらい 6.04 42,750 26/10
12 <2972> サンケイＲＥ 6.01 118,400 26/08
13 <3468> スターアジア 5.96 55,400 26/07
14 <8966> 平和不リート 5.89 135,500 26/05
15 <401A> 霞ヶ関ホテル 5.87 99,900 26/07
16 <3290> Ｏｎｅリート 5.78 75,100 26/08
17 <8958> グロバワン 5.76 111,100 26/09
18 <8979> スターツプロ 5.76 189,100 26/10
19 <3451> トーセイＲ 5.71 134,000 26/10
20 <3455> ヘルスケアＭ 5.66 111,700 26/07
21 <3287> 星野Ｒリート 5.64 237,600 26/10
22 <3296> 日本リート 5.61 86,400 26/06
23 <8960> ユナイテッド 5.56 163,700 26/05
24 <3249> 産業ファンド 5.55 144,200 26/07
25 <3292> イオンリート 5.50 123,200 26/07
26 <3466> ラサールロジ 5.47 147,600 26/08
27 <8972> ＫＤＸ不動産 5.42 156,100 26/10
28 <3459> サムティＲ 5.39 96,400 26/07
29 <8964> フロンティア 5.37 82,000 26/06
30 <3487> ＣＲＥロジ 5.35 143,600 26/06
31 <8953> 都市ファンド 5.23 114,000 26/08
32 <3481> 菱地所物流Ｒ 5.16 120,600 26/08
33 <3295> ＨＵＬＩＣＲ 5.13 155,800 26/08
34 <8986> 大和証券リビ 5.00 100,400 26/09
35 <8954> オリックスＦ 4.99 98,100 26/08
36 <8967> 日本ロジ 4.96 95,300 26/07
37 <3309> 積水ハウスＲ 4.91 77,700 26/10
38 <8961> 森トラストＲ 4.86 74,700 26/08
39 <3462> 野村マスター 4.83 153,100 26/08
40 <3234> 森ヒルズＲ 4.82 128,700 26/07
41 <8984> ハウスリート 4.78 122,100 26/08
42 <8977> 阪急阪神Ｒ 4.74 138,000 26/05
43 <2979> ソシラ物流 4.73 113,400 26/05
44 <3281> ＧＬＰ 4.73 140,300 26/08
45 <8956> ＮＴＴ都市Ｒ 4.62 134,100 26/10
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株探ニュース
順位 コード 銘柄 利回り 6/26終値 決算期
1 <8975> いちごオフィ 11.99 94,800 26/10
2 <8985> ホテルリート 6.55 79,000 26/12
3 <3492> ミラースＲ 6.50 83,100 26/08
4 <3488> セントラルＲ 6.39 104,600 26/08
5 <3470> マリモリート 6.34 110,500 26/06
6 <3472> ホテルレジＲ 6.34 64,300 26/05
7 <2989> 東海道リート 6.27 103,000 26/07
8 <8963> ＩＮＶ 6.19 61,200 26/06
9 <3463> いちごホテル 6.15 116,000 26/07
10 <2971> エスコンＪＰ 6.09 116,000 26/07
11 <3476> Ｒみらい 6.04 42,750 26/10
12 <2972> サンケイＲＥ 6.01 118,400 26/08
13 <3468> スターアジア 5.96 55,400 26/07
14 <8966> 平和不リート 5.89 135,500 26/05
15 <401A> 霞ヶ関ホテル 5.87 99,900 26/07
16 <3290> Ｏｎｅリート 5.78 75,100 26/08
17 <8958> グロバワン 5.76 111,100 26/09
18 <8979> スターツプロ 5.76 189,100 26/10
19 <3451> トーセイＲ 5.71 134,000 26/10
20 <3455> ヘルスケアＭ 5.66 111,700 26/07
21 <3287> 星野Ｒリート 5.64 237,600 26/10
22 <3296> 日本リート 5.61 86,400 26/06
23 <8960> ユナイテッド 5.56 163,700 26/05
24 <3249> 産業ファンド 5.55 144,200 26/07
25 <3292> イオンリート 5.50 123,200 26/07
26 <3466> ラサールロジ 5.47 147,600 26/08
27 <8972> ＫＤＸ不動産 5.42 156,100 26/10
28 <3459> サムティＲ 5.39 96,400 26/07
29 <8964> フロンティア 5.37 82,000 26/06
30 <3487> ＣＲＥロジ 5.35 143,600 26/06
31 <8953> 都市ファンド 5.23 114,000 26/08
32 <3481> 菱地所物流Ｒ 5.16 120,600 26/08
33 <3295> ＨＵＬＩＣＲ 5.13 155,800 26/08
34 <8986> 大和証券リビ 5.00 100,400 26/09
35 <8954> オリックスＦ 4.99 98,100 26/08
36 <8967> 日本ロジ 4.96 95,300 26/07
37 <3309> 積水ハウスＲ 4.91 77,700 26/10
38 <8961> 森トラストＲ 4.86 74,700 26/08
39 <3462> 野村マスター 4.83 153,100 26/08
40 <3234> 森ヒルズＲ 4.82 128,700 26/07
41 <8984> ハウスリート 4.78 122,100 26/08
42 <8977> 阪急阪神Ｒ 4.74 138,000 26/05
43 <2979> ソシラ物流 4.73 113,400 26/05
44 <3281> ＧＬＰ 4.73 140,300 26/08
45 <8956> ＮＴＴ都市Ｒ 4.62 134,100 26/10
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