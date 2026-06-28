「THE MUSIC DAY 2026」シャッフルメドレー 総勢42名12組の組み合わせを発表！
7月4日（土）13:30〜22:54放送の日本テレビ系夏の音楽の祭典「THE MUSIC DAY 2026」。
総勢60組を超えるアーティストが、この夏のはじまりを盛り上げる見どころ満載の9時間半LIVEをお届け。「THE MUSIC DAY」恒例目玉企画 名曲を歌いつなぐ「シャッフルメドレー」の組み合わせを解禁！
＜「シャッフルメドレー」組み合わせ＞
・郄橋海人、森本慎太郎
・小山慶一郎、深澤辰哉、西畑大吾、原嘉孝
・渡辺翔太、大西流星、宮近海斗、寺西拓人
・京本大我、佐久間大介、大橋和也
・増田貴久、中島健人
・田中樹、宮舘涼太、長尾謙杜、中村海人、橋本将生
・松島聡、松倉海斗、松田元太
・阿部亮平、藤原丈一郎、川島如恵留、篠塚大輝
・佐藤勝利、永瀬廉、ラウール、道枝駿佑
・松村北斗、七五三掛龍也
・郄地優吾、向井康二、高橋恭平、吉澤閑也、猪俣周杜
・加藤シゲアキ、菊池風磨、ジェシー、岩本照
7月3日（金）よる9時に、各組の歌唱曲を解禁予定！
＜「THE MUSIC DAY」最新出演者情報＞
昨日6月27日（土）には、出演アーティスト情報 第四弾を解禁！昨日解禁の出演者は以下の通り。
AiScReam、AND2BLE、家入レオ、NCT WISH、大泉 洋、キマグレン、島谷ひとみ、バブルガム・ブラザーズ、B.B.クィーンズ、平原綾香、FUNKY MONKEY BΛBY'S、福山雅治、LINDBERG、ROIROM
（※五十音順）
詳しくはこちら：https://www.ntv.co.jp/musicday/articles/286p4giy9x78c2azz08.html
＜番組概要＞
■出演者一覧
IVE、INI、AiScReam、アイナ・ジ・エンド、あいみょん、AND2BLE、家入レオ、＝LOVE、NCT WISH、&TEAM、大泉 洋、大塚 愛、海援隊、亀梨和也、かりゆし58、KiiiKiii、キタニタツヤ、キマグレン、CANDY TUNE、CUTIE STREET、King & Prince、kurayamisaka、けんじ（19ジューク、3B LAB.☆S）、酒井法子、THE RAMPAGE、島谷ひとみ、島袋寛子、SUPER BEAVER、SixTONES、Snow Man、timelesz、超特急、TWS、BEOMGYU/TAEHYUN/HUENINGKAI (TOMORROW X TOGETHER) 、Travis Japan、TREASURE、Do As Infinity、中島健人、なにわ男子、Number_i、NiziU、NEWS、HANA、バブルガム・ブラザーズ、B.B.クィーンズ、BE:FIRST、日向坂46、平原綾香、FUNKY MONKEY BΛBY'S、FANTASTICS、福原遥、福山雅治、ブルーノ・マーズ、BONNIE PINK、MAZZEL、松本伊代、マルシィ、M!LK、山崎育三郎、山下智久、緑黄色社会、LINDBERG、Le Couple 藤田恵美、ROIROM
＜特別企画＞坂本花織、高嶋ちさ子、三浦璃来＆木原龍一、渡辺直美
（※五十音順）
総合司会：櫻井翔
MC：羽鳥慎一、バカリズム、水卜麻美（日本テレビアナウンサー）
ネクストゲート進行：市來玲奈（日本テレビアナウンサー）
■番組公式SNS
X：@musicday_ntv
Instagram：@musicday_official
★推奨ハッシュタグ
#THEMUSICDAY #TMD2026