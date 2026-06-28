7月4日（土）13:30〜22:54放送の日本テレビ系夏の音楽の祭典「THE MUSIC DAY 2026」。

総勢60組を超えるアーティストが、この夏のはじまりを盛り上げる見どころ満載の9時間半LIVEをお届け。「THE MUSIC DAY」恒例目玉企画 名曲を歌いつなぐ「シャッフルメドレー」の組み合わせを解禁！

＜「シャッフルメドレー」組み合わせ＞

・郄橋海人、森本慎太郎

・小山慶一郎、深澤辰哉、西畑大吾、原嘉孝

・渡辺翔太、大西流星、宮近海斗、寺西拓人

・京本大我、佐久間大介、大橋和也

・増田貴久、中島健人

・田中樹、宮舘涼太、長尾謙杜、中村海人、橋本将生

・松島聡、松倉海斗、松田元太

・阿部亮平、藤原丈一郎、川島如恵留、篠塚大輝

・佐藤勝利、永瀬廉、ラウール、道枝駿佑

・松村北斗、七五三掛龍也

・郄地優吾、向井康二、高橋恭平、吉澤閑也、猪俣周杜

・加藤シゲアキ、菊池風磨、ジェシー、岩本照

7月3日（金）よる9時に、各組の歌唱曲を解禁予定！

＜「THE MUSIC DAY」最新出演者情報＞

昨日6月27日（土）には、出演アーティスト情報 第四弾を解禁！昨日解禁の出演者は以下の通り。

AiScReam、AND2BLE、家入レオ、NCT WISH、大泉 洋、キマグレン、島谷ひとみ、バブルガム・ブラザーズ、B.B.クィーンズ、平原綾香、FUNKY MONKEY BΛBY'S、福山雅治、LINDBERG、ROIROM

（※五十音順）

詳しくはこちら：https://www.ntv.co.jp/musicday/articles/286p4giy9x78c2azz08.html

＜番組概要＞

■出演者一覧

IVE、INI、AiScReam、アイナ・ジ・エンド、あいみょん、AND2BLE、家入レオ、＝LOVE、NCT WISH、&TEAM、大泉 洋、大塚 愛、海援隊、亀梨和也、かりゆし58、KiiiKiii、キタニタツヤ、キマグレン、CANDY TUNE、CUTIE STREET、King & Prince、kurayamisaka、けんじ（19ジューク、3B LAB.☆S）、酒井法子、THE RAMPAGE、島谷ひとみ、島袋寛子、SUPER BEAVER、SixTONES、Snow Man、timelesz、超特急、TWS、BEOMGYU/TAEHYUN/HUENINGKAI (TOMORROW X TOGETHER) 、Travis Japan、TREASURE、Do As Infinity、中島健人、なにわ男子、Number_i、NiziU、NEWS、HANA、バブルガム・ブラザーズ、B.B.クィーンズ、BE:FIRST、日向坂46、平原綾香、FUNKY MONKEY BΛBY'S、FANTASTICS、福原遥、福山雅治、ブルーノ・マーズ、BONNIE PINK、MAZZEL、松本伊代、マルシィ、M!LK、山崎育三郎、山下智久、緑黄色社会、LINDBERG、Le Couple 藤田恵美、ROIROM

＜特別企画＞坂本花織、高嶋ちさ子、三浦璃来＆木原龍一、渡辺直美

（※五十音順）

総合司会：櫻井翔

MC：羽鳥慎一、バカリズム、水卜麻美（日本テレビアナウンサー）

ネクストゲート進行：市來玲奈（日本テレビアナウンサー）

■番組公式SNS

X：@musicday_ntv

Instagram：@musicday_official

★推奨ハッシュタグ

#THEMUSICDAY #TMD2026