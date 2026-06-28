フィロン、超古代文明、日本の超文明、聖書、UMA、UFO、異人類、秘密結社、隠し財宝、異次元空間――ひとつでも気になるワードがあった人は、ぜひこの本を手に取っていただきたい！

スーパーミステリー・マガジン『ムー』の編集部が厳選した謎と伝説を詰め込んだ『ムー的世界の新七不思議』の電子版が、本日限定299円のセール中です！

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あの頃のワクワクが再来！ ムー的「世界の新七不思議」

七不思議といえば、いつの時代もあらゆるジャンルで語り継がれる、謎めいた怪奇や伝説。「学校の七不思議」なんて、誰もが一度は夢中になったのではないでしょうか。

本書では「世界の新七不思議」と銘打って、超巨大建造物から超常事件の現場まで、世界各地で人々を驚かせる事象に迫ります。

たとえば、伝説の巨大建造物。紀元前2世紀に古代ギリシアの数学者フィロンが、ギリシア世界に存在した代表的な7つの建造物をひとつの書物にまとめたことから、「世界の七不思議」が始まったのだそう。

そんな「フィロンの七不思議」が第一章のテーマ。ギザの大ピラミッドにバビロンの空中庭園、エフェソスのアルテミス神殿、オリンピアのゼウス像などなど……リアルなイラストを盛り込みながら、見開き単位で七不思議が語られています。

ムー的世界への入門書としてぜひ！

筆者は、超常現象研究の第一人者であり、オカルト界の重鎮 並木伸一郎氏。世界に蔓延る「怪しい謎」へのファーストステップとして最適な一冊だと言えるでしょう！

『ムー的世界の新七不思議』が299円で手に入るのは、本日だけ！ 通勤時間やちょっとしたスキマ時間に、まだ見ぬムー的な世界に触れてみてはいかがでしょうか！

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