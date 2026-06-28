京都・伏見稲荷大社から約1kmの場所にある静かな住宅地に突如、“ある山”が現れました。周辺住民が「今年の春ごろはあんなに高くなかった」「崩れそうで怖い」と頭を悩ませる“山”の正体とは…。その実態に迫りました。

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静かな住宅地に巨大な灰色の“山”…高さは約10m

京都市伏見区深草鞍ヶ谷。伏見稲荷大社から南に1kmほどの場所にある静かな住宅地です。

この地区の自治会長を務める安本淳さんは、突如、出現した“山”に頭を悩ませています。

巨大な灰色の山。コンクリート片などのがれきでできていて、高さは10mほどあります。

まわりにはフェンスが張り巡らされていますが、万が一崩れた場合、大量のがれきをせき止めるには頼りないようにも見えます。

（深草鞍ヶ谷・自治会長 安本淳さん）「いきなりこういうものができたものですから。このあたりも静かな住宅地でしたので、似つかわしくないなと思っている」

山の正体は？一体なぜこんなことに？

京都市によりますと、ここは宇治市の解体業者が、産業廃棄物を一時的に保管している場所だといいます。

業者はおととし、最大保管量を1000立方メートルなどとする届け出を市に提出しましたが、去年の秋ごろから量が増え始め、いまは「届け出の量をはるかに超過した状態」になっているというのです。

（深草鞍ヶ谷・自治会長 安本淳さん）「12月くらいからこの状況になってきて、この辺はハザードマップでも土砂崩れの（危険性がある）地域になるので、ちょっと不安がっているという状態」

市は去年から業者を繰り返し指導。今年3月には、業者が「半年間かけて改善する」という旨の計画書を提出しましたが、廃棄物の量はその後も増えているといいます。

近隣住民「今年の春はあんなに高くなかった」「崩れて来たら怖い」

こうした状況に近くに住む人は…

「もう本当にエベレストができたみたいな、すごい衝撃を受けました。今年の春に見たときはあんなに高くはなかったですよ。そこの民家の屋根を超えているってことはなかったです。急に増えたと思います」

「重機で砕く音がすごくて、地響きというか、地震かなと思うぐらい家が揺れる。砂埃もすごく飛んでくるので洗濯物も外で干せないですし、崩れて来たら怖いですしここでは遊ばせにくいな、遊ばせたくないなというのがあります」

雨が多い季節に…不安募らせる住民「わーっと降ったら怖いなと」

“山”から100mほどの場所に住む女性は、これからの季節、さらに心配は大きくなると話します。

（近隣住民）「もう雨が降ったら心配ですね。あの下ずっと流れてきたら…怖いです本当に。梅雨に入っているから、わーっと降ったら怖いなと」

梅雨や台風で一気に雨が降れば、山は重みを増し、崩れるリスクは高まります。

2021年7月には、静岡県熱海市で梅雨前線による大雨で盛り土が崩壊。発生した土石流は下流の住宅などを飲み込み、28人が死亡しました。

違法な盛り土が被害を拡大したとされています。

全体を平らに？重機で作業する様子を目撃

このときは「盛り土」でしたが、京都市伏見区の産業廃棄物の山も、「放置すれば災害につながりかねない」と不安な日々を過ごす住民たち。

6月16日、取材班が改めて現場を訪れてみると…

（記者リポート）「きょうは山の上で重機を使って作業が行われています。山の斜面になっている部分を掘って地面をならしているように見えます」

ショベルカーで山が高くなっている場所を削り、がれきを低い場所へ、全体を平らにしているように見えます。

「廃棄物を分別する機械が壊れて搬出が遅れている」と業者は市に説明

市民から不安の声が上がっていることについて解体業者はどう考えているのか？

取材班は業者の事務所を訪ねましたが…不在。

電話もつながらず折り返しの連絡もありませんでした。

京都市によりますと、業者は市に対し「廃棄物を分別する機械が壊れて搬出が遅れている」「8月末までに保管基準に戻す」と説明しているということです。

「早急に是正させないと」市は改善がなければ行政代執行なども検討

市は改善が見られない場合、強制的に廃棄物を撤去する行政代執行なども検討するとしています。

（京都市・廃棄物指導課 岡本賢吾担当課長）「本市の指導から、いつまでにどれだけを搬出するようにといった期限を定めた指導もしています。これから雨が多い季節になるので、そういった観点からも危険性・リスクがありますので、早急に是正させないといけない」

自治会長の安本さんらは、手遅れになる前に市には踏み込んだ対応をしてほしいと話します。

（深草鞍ヶ谷・自治会長 安本淳さん）「早くなくしてほしいというのが正直なところ。実際に住んでるのはわれわれなので協力しながら、こういうことについてはずっと見守って監視していかなければならないと思っています」