【本日限定299円】謎に包まれた「異界」の七不思議！ ムー的怪しい世界へ誘う一冊を見逃すな！
いつの時代も「七不思議」と聞くと、怖いながらも真相を知りたくなるもの。
今回は、スーパーミステリー・マガジン『ムー』の編集部が厳選した「異界」の七不思議を解き明かす一冊、『ムー的異界の七不思議』をご紹介します。
本日限定で、本書の電子版がなんと299円で手に入るチャンス！
あの『ムー』が選んだ「異界」の七不思議とは
本書のテーマは「異界」。異界とは、人間が周囲の世界を分類する際に、我々が属する世界の外側のことだとされています。そんな異界からもたらされ、現実世界を脅かす超常現象を『ムー』編集部がピックアップ。
具体的には……
・地底の七不思議
・海の七不思議
・宇宙の七不思議
・異星人の七不思議
・米軍の七大極秘計画
・七種の超能力UMA
・七大古代神
・江戸の七大妖怪事件
・霊界の七不思議
・七つの滅亡予言
どれも気になるテーマばかり！
筆者は超常現象研究の第一人者・並木伸一郎氏
本書の著者は、『ムー』をはじめさまざまなメディアで活躍するオカルト界の重鎮・並木伸一郎氏。世界の謎を探求し続けて50年以上という並木氏の視点や語り口は、読む者をぐっと引き込みます。
『ムー的異界の七不思議』が299円で購入できるチャンスは今日だけ。くれぐれも、夢中になりすぎて異界に迷い込まないようにご注意を……。
姉妹本とも言えるこちらも、本日限定299円。セットで購入して、どっぷりとムー的な世界に浸るのもおすすめです！
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