いつの時代も「七不思議」と聞くと、怖いながらも真相を知りたくなるもの。

今回は、スーパーミステリー・マガジン『ムー』の編集部が厳選した「異界」の七不思議を解き明かす一冊、『ムー的異界の七不思議』をご紹介します。

本日限定で、本書の電子版がなんと299円で手に入るチャンス！

ムー的異界の七不思議 著:並木伸一郎 \693 （2026/06/27 13:18時点 | Amazon調べ） Amazon ポチップ ポチップ

あの『ムー』が選んだ「異界」の七不思議とは

本書のテーマは「異界」。異界とは、人間が周囲の世界を分類する際に、我々が属する世界の外側のことだとされています。そんな異界からもたらされ、現実世界を脅かす超常現象を『ムー』編集部がピックアップ。

具体的には……

・地底の七不思議

・海の七不思議

・宇宙の七不思議

・異星人の七不思議

・米軍の七大極秘計画

・七種の超能力UMA

・七大古代神

・江戸の七大妖怪事件

・霊界の七不思議

・七つの滅亡予言

どれも気になるテーマばかり！

筆者は超常現象研究の第一人者・並木伸一郎氏

本書の著者は、『ムー』をはじめさまざまなメディアで活躍するオカルト界の重鎮・並木伸一郎氏。世界の謎を探求し続けて50年以上という並木氏の視点や語り口は、読む者をぐっと引き込みます。

『ムー的異界の七不思議』が299円で購入できるチャンスは今日だけ。くれぐれも、夢中になりすぎて異界に迷い込まないようにご注意を……。

ムー的異界の七不思議 著:並木伸一郎 \693 （2026/06/27 13:18時点 | Amazon調べ） Amazon ポチップ ポチップ

姉妹本とも言えるこちらも、本日限定299円。セットで購入して、どっぷりとムー的な世界に浸るのもおすすめです！

ムー的世界の新七不思議 著:並木伸一郎 \673 （2026/06/27 13:21時点 | Amazon調べ） Amazon ポチップ ポチップ

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