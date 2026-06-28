数時間に1回はエゴサーチ…世間の声に向き合う加藤清史郎が語る“主演”の意味「責任感を持てるかどうか」
●子どもの頃のイメージ払拭は「絶対に無理」
4月期の『君が死刑になる前に』(読売テレビ・日本テレビ系)で地上波連続ドラマ初主演を果たした加藤清史郎が、6月30日スタートの『スピナーベイト』(フジテレビ、毎週火曜25:30〜 ※関東ローカル／TVerで無料見逃し配信、FODで独占見放題配信)で2クール連続主演を務める。
メディアミックス展開した『セトウツミ』や、アニメ『オッドタクシー』、ドラマ『シナントロープ』などで知られるクリエイター・此元和津也氏の漫画原作を実写化した今作で加藤が演じるのは、自警団「スピナーベイト」に所属するさえない男子高校生・三井宏太。あるとき、町で連続殺人事件が発生。絶対的序列に支配された組織の中で、三井は連続殺人犯を追うことになる。
数時間に1回エゴサーチをするほど真摯(しんし)に世間の声と向き合いながら、「こんな僕が主演でいいんだろうか」という感覚がずっとあるという加藤。それでも、「責任があるかどうかではなく、責任感を持てるかどうか」と、向き合う姿勢を語った。
加藤清史郎 撮影：蔦野裕
○露出しているものは極力目を通しておきたい
――以前、映画『#ハンド全力』の際にお話を伺いました。あちらも主演作でしたが、とても好きな作品です。
ありがとうございます。僕も、ここ数カ月で2回観ました。サブスクで「今、加藤清史郎扱いの作品って、どんなものがあるんだろう」と調べていたら出てきて。久しぶりに観ました。
――ご自身の出演作を見返すというのは、よくされることなのですか?
全部は難しいのですが、基本、自分が出ているものや露出しているものは極力目を通しておきたいという気持ちがあるんです。出演作だけじゃなく、ファンの方の投稿とか、まとめ記事とか、昔のイベント映像の切り抜きとかも見ますね。「加藤清史郎」って打ち込むとすごい数の動画が出てくるので、一通り見ておこうと思って。なんなら、数時間に1回は「清史郎」で検索してます。
――それはすごい!
エゴサーチは、一言一句逃さず全部見るくらいの勢いで(笑)。それをどう捉えてどう吸収するかは人それぞれ。取捨選択ができるかどうかが、ネットと関わっていく上ではとても大事だと思います。
○「見た人たちの生きる上での何かになってくれたら」
――『君が死刑になる前に』も大きな話題になったばかりですが、『スピナーベイト』と、2クール連続での主演ドラマ放送になります。それこそエゴサーチも大変そうです。
見てくださっている方が増えているという実感は持たなきゃいけないとは思っています。映像、舞台、広告と、いろいろ見てくださっているんだなと。ただやっぱり子どもだった頃の印象が強い方も、まだ多いと感じています。何か発表するたびに「大きくなったね」「あんな子どもが」という反応が来たりして。8月で25歳のアラサーになるんですけど（笑）
――「こども店長」のCMが大きなインパクトを残しましたが、「子どもの頃の印象を払拭したい」という気持ちはありますか?
払拭って、絶対に無理じゃないですか。誰しもその子が子どもだった頃を知っていたら、その印象は忘れないものだと思います。だから、昔を知ってくださっている方には、「成長したんだな」という面を見ていただけたらうれしいし、主演という肩書きを名前の隣につけていただけるというのは、より多くの人に加藤清史郎という存在に触れて、今の僕を知ってもらえるきっかけになるんじゃないかと。一生懸命、客観視して考えると、そう思います(笑)
ただ、主観で言うと、「こんな僕が主演でいいんだろうか」という感覚は正直ずっとあって。
――「こんな僕が」という感覚は、謙そんではなくて?
人気者になりたいわけでも、有名になりたいわけでもないというか。僕自身を見てもらいたいという気持ちも、実はそんなにないんです。別の人間として、その人を生きることが好きで、素敵だと感じた作品で、僕がその人として生きることで、作品がより多くの人に届いたり、多くなくても、見た人たちの生きる上での何かになってくれたら…というのが僕のモットー。
ただ、事務所の方や、信頼してオファーをくださった方々、楽しみにしてくださっているファンの方々に対して、「こんな僕が」と言い続けたままでやっていては失礼になってしまう。だから主演なら主演として、「僕がこの作品の主演なんです」と、向き合っていくしかないなと。
●「ぼ、僕が主演ですか!?」
(C)此元和津也／幻冬舎コミックス／ＮＢＣユニバーサル・エンターテイメントジャパン
――『スピナーベイト』と『君が死刑になる前に』のオファーは、ほぼ同時期だったと聞きました。
そうなんです。主演として、と言いましたけど、「あの此元和津也さんの『スピナーベイト』で、ぼ、僕が主演ですか!?」と、とにかく驚きました(笑)
――此元さんの作品に、役者として挑んでみていかがでしたか?
あえて言うなら、本当に楽しかったです。ギミックも多い、関わる人も多い、これだけ社会構造を描いた作品を、三井視点で冒険する話だと思うのですが、物語はどんどん展開していくし、三井宏太という一人の青年が頭から最後にかけて刺激を受け続ける話になっているんです。
――演じる上で難しかった部分はありましたか?
脚本が全話上がった状態で撮影に臨んでいたのですが、撮影順と放送順は必ずしも一致しないので、今朝10話を撮ったけど、今昼過ぎには1話を撮っているということもあるわけです。そうなると、この時の三井はもっとダサくていいとか、もっと無関心でいいとか、どこに「点」を置くか。その点を2週間後に撮るシーンと合わせて「線」でつなぐときのことも含めて考えながらやっていく作業で。この作品への愛と向き合う精神力がないと撮れない作品でした。
――大変な作業ですが、クランクアップした感想は「本当に楽しかった」なんですね。
撮りきれるのかという心配はありましたけど、妥協せずに続けていくことで『スピナーベイト』という作品はとても濃い、大きなインパクトを持った作品になるという自負を持って挑むことができたんです。大変なスケジュールだったけど終わってしばらく経った今、楽しかったと言える状況を作ってくれた熱意ある監督、スタッフの方々、キャストの方々に、本当に感謝しています。
○制作陣を代表しても名前が一番頭に出る「主演」
――序盤の三井宏太の見どころを教えてください。
えー。難しい。かっこいいところないんだよなぁ……それが見どころです(笑)。三井のダサさ、それを認めてしまっているダサさ、でもそうなっておかしくない社会という部分も含めて。物語が動き出すベースが最初の数話でできあがります。あとはもう目の前にいろんなことが起こって、それを追いかけたらあっという間に終わって、終わった後に何を感じるかというのがこの『スピナーベイト』の一番の魅力だと思います。
――最後に、主演作が続く今、改めて感じていることを聞かせてください。
経験値は多ければ多いほどレベルアップはできる。それをどう生かすかが自分次第ではありますけど、そういった経験を積ませていただけることはとても大きいと感じています。それと同時に、主演として任せてくださる方がいて、それを楽しみにしてくださっている方がいるというのは、しっかりと受け止める責任があるなと。先ほどもお話しましたが、「柄じゃないから」と言って逃げてばかりだと三井みたいな目に遭うと思うので(笑)
「主演」は、タイトルの次に出る名前。ある意味キャスト代表として、制作陣を代表しても名前が一番頭に出る。責任があるかどうかではなく、「責任感を持てるかどうか」がすごく大事だなと最近感じています。責任感を持つということが、作品とそれに携わる全ての人たちに向き合うことになるというのは、忘れないようにしたいと思っています。
●加藤清史郎2001年生まれ、神奈川県出身。1歳1カ月から俳優として活動を開始し、2009年NHK大河ドラマ『天地人』で広く知られるようになった。イギリス留学を経て俳優として本格始動。近年の主な出演作にドラマ『ドラゴン桜』『最高の教師 1年後、私は生徒に■された』『放送局占拠』、主演ミュージカル『デスノート THE MUSICAL』など。４月期の『君が死刑になる前に』で地上波連ドラ初主演を務め、７月期の『スピナーベイト』でも主演を務める。
ヘアメイク：入江美雪希
スタイリスト：山田安莉沙
望月ふみ 70年代生まれのライター。ケーブルテレビガイド誌の編集を経てフリーランスに。映画系を軸にエンタメネタを執筆。現在はインタビュー取材が中心で月に20本ほど担当。もちろんコラム系も書きます。愛猫との時間が癒しで、家全体の猫部屋化が加速中。 この著者の記事一覧はこちら
4月期の『君が死刑になる前に』(読売テレビ・日本テレビ系)で地上波連続ドラマ初主演を果たした加藤清史郎が、6月30日スタートの『スピナーベイト』(フジテレビ、毎週火曜25:30〜 ※関東ローカル／TVerで無料見逃し配信、FODで独占見放題配信)で2クール連続主演を務める。
メディアミックス展開した『セトウツミ』や、アニメ『オッドタクシー』、ドラマ『シナントロープ』などで知られるクリエイター・此元和津也氏の漫画原作を実写化した今作で加藤が演じるのは、自警団「スピナーベイト」に所属するさえない男子高校生・三井宏太。あるとき、町で連続殺人事件が発生。絶対的序列に支配された組織の中で、三井は連続殺人犯を追うことになる。
加藤清史郎 撮影：蔦野裕
○露出しているものは極力目を通しておきたい
――以前、映画『#ハンド全力』の際にお話を伺いました。あちらも主演作でしたが、とても好きな作品です。
ありがとうございます。僕も、ここ数カ月で2回観ました。サブスクで「今、加藤清史郎扱いの作品って、どんなものがあるんだろう」と調べていたら出てきて。久しぶりに観ました。
――ご自身の出演作を見返すというのは、よくされることなのですか?
全部は難しいのですが、基本、自分が出ているものや露出しているものは極力目を通しておきたいという気持ちがあるんです。出演作だけじゃなく、ファンの方の投稿とか、まとめ記事とか、昔のイベント映像の切り抜きとかも見ますね。「加藤清史郎」って打ち込むとすごい数の動画が出てくるので、一通り見ておこうと思って。なんなら、数時間に1回は「清史郎」で検索してます。
――それはすごい!
エゴサーチは、一言一句逃さず全部見るくらいの勢いで(笑)。それをどう捉えてどう吸収するかは人それぞれ。取捨選択ができるかどうかが、ネットと関わっていく上ではとても大事だと思います。
○「見た人たちの生きる上での何かになってくれたら」
――『君が死刑になる前に』も大きな話題になったばかりですが、『スピナーベイト』と、2クール連続での主演ドラマ放送になります。それこそエゴサーチも大変そうです。
見てくださっている方が増えているという実感は持たなきゃいけないとは思っています。映像、舞台、広告と、いろいろ見てくださっているんだなと。ただやっぱり子どもだった頃の印象が強い方も、まだ多いと感じています。何か発表するたびに「大きくなったね」「あんな子どもが」という反応が来たりして。8月で25歳のアラサーになるんですけど（笑）
――「こども店長」のCMが大きなインパクトを残しましたが、「子どもの頃の印象を払拭したい」という気持ちはありますか?
払拭って、絶対に無理じゃないですか。誰しもその子が子どもだった頃を知っていたら、その印象は忘れないものだと思います。だから、昔を知ってくださっている方には、「成長したんだな」という面を見ていただけたらうれしいし、主演という肩書きを名前の隣につけていただけるというのは、より多くの人に加藤清史郎という存在に触れて、今の僕を知ってもらえるきっかけになるんじゃないかと。一生懸命、客観視して考えると、そう思います(笑)
ただ、主観で言うと、「こんな僕が主演でいいんだろうか」という感覚は正直ずっとあって。
――「こんな僕が」という感覚は、謙そんではなくて?
人気者になりたいわけでも、有名になりたいわけでもないというか。僕自身を見てもらいたいという気持ちも、実はそんなにないんです。別の人間として、その人を生きることが好きで、素敵だと感じた作品で、僕がその人として生きることで、作品がより多くの人に届いたり、多くなくても、見た人たちの生きる上での何かになってくれたら…というのが僕のモットー。
ただ、事務所の方や、信頼してオファーをくださった方々、楽しみにしてくださっているファンの方々に対して、「こんな僕が」と言い続けたままでやっていては失礼になってしまう。だから主演なら主演として、「僕がこの作品の主演なんです」と、向き合っていくしかないなと。
●「ぼ、僕が主演ですか!?」
(C)此元和津也／幻冬舎コミックス／ＮＢＣユニバーサル・エンターテイメントジャパン
――『スピナーベイト』と『君が死刑になる前に』のオファーは、ほぼ同時期だったと聞きました。
そうなんです。主演として、と言いましたけど、「あの此元和津也さんの『スピナーベイト』で、ぼ、僕が主演ですか!?」と、とにかく驚きました(笑)
――此元さんの作品に、役者として挑んでみていかがでしたか?
あえて言うなら、本当に楽しかったです。ギミックも多い、関わる人も多い、これだけ社会構造を描いた作品を、三井視点で冒険する話だと思うのですが、物語はどんどん展開していくし、三井宏太という一人の青年が頭から最後にかけて刺激を受け続ける話になっているんです。
――演じる上で難しかった部分はありましたか?
脚本が全話上がった状態で撮影に臨んでいたのですが、撮影順と放送順は必ずしも一致しないので、今朝10話を撮ったけど、今昼過ぎには1話を撮っているということもあるわけです。そうなると、この時の三井はもっとダサくていいとか、もっと無関心でいいとか、どこに「点」を置くか。その点を2週間後に撮るシーンと合わせて「線」でつなぐときのことも含めて考えながらやっていく作業で。この作品への愛と向き合う精神力がないと撮れない作品でした。
――大変な作業ですが、クランクアップした感想は「本当に楽しかった」なんですね。
撮りきれるのかという心配はありましたけど、妥協せずに続けていくことで『スピナーベイト』という作品はとても濃い、大きなインパクトを持った作品になるという自負を持って挑むことができたんです。大変なスケジュールだったけど終わってしばらく経った今、楽しかったと言える状況を作ってくれた熱意ある監督、スタッフの方々、キャストの方々に、本当に感謝しています。
○制作陣を代表しても名前が一番頭に出る「主演」
――序盤の三井宏太の見どころを教えてください。
えー。難しい。かっこいいところないんだよなぁ……それが見どころです(笑)。三井のダサさ、それを認めてしまっているダサさ、でもそうなっておかしくない社会という部分も含めて。物語が動き出すベースが最初の数話でできあがります。あとはもう目の前にいろんなことが起こって、それを追いかけたらあっという間に終わって、終わった後に何を感じるかというのがこの『スピナーベイト』の一番の魅力だと思います。
――最後に、主演作が続く今、改めて感じていることを聞かせてください。
経験値は多ければ多いほどレベルアップはできる。それをどう生かすかが自分次第ではありますけど、そういった経験を積ませていただけることはとても大きいと感じています。それと同時に、主演として任せてくださる方がいて、それを楽しみにしてくださっている方がいるというのは、しっかりと受け止める責任があるなと。先ほどもお話しましたが、「柄じゃないから」と言って逃げてばかりだと三井みたいな目に遭うと思うので(笑)
「主演」は、タイトルの次に出る名前。ある意味キャスト代表として、制作陣を代表しても名前が一番頭に出る。責任があるかどうかではなく、「責任感を持てるかどうか」がすごく大事だなと最近感じています。責任感を持つということが、作品とそれに携わる全ての人たちに向き合うことになるというのは、忘れないようにしたいと思っています。
●加藤清史郎2001年生まれ、神奈川県出身。1歳1カ月から俳優として活動を開始し、2009年NHK大河ドラマ『天地人』で広く知られるようになった。イギリス留学を経て俳優として本格始動。近年の主な出演作にドラマ『ドラゴン桜』『最高の教師 1年後、私は生徒に■された』『放送局占拠』、主演ミュージカル『デスノート THE MUSICAL』など。４月期の『君が死刑になる前に』で地上波連ドラ初主演を務め、７月期の『スピナーベイト』でも主演を務める。
ヘアメイク：入江美雪希
スタイリスト：山田安莉沙
望月ふみ 70年代生まれのライター。ケーブルテレビガイド誌の編集を経てフリーランスに。映画系を軸にエンタメネタを執筆。現在はインタビュー取材が中心で月に20本ほど担当。もちろんコラム系も書きます。愛猫との時間が癒しで、家全体の猫部屋化が加速中。 この著者の記事一覧はこちら