◆第７９回プリティーポリーステークス・Ｇ１（６月２７日、愛国・カラ競馬場・芝２０００メートル、良）

欧州の牝馬路線の注目Ｇ１が、８頭立て（２頭が出走取り消し）で行われた。ディラン・マクモナグル騎手が騎乗した１番人気で単勝２・１倍のサンダリングオン（牝３歳、愛国・ジョセフ・オブライエン厩舎、父フランケル）は、４着に敗れた。

英オークス馬は今回が初めて古馬との対決。斤量は５７キロで、６２・５キロを背負う古馬とは５・５キロ差があった。レースでは最後方から進めて、最後の直線で勝負をかけたが、伸びを欠いて勝ち馬のエストレンジには２馬身半差の完敗だった。

サンダリングオンは４月のサルサビルＳ・Ｇ３で初勝利。前走の英オークスで３馬身３／４馬身差をつけてＧ１初勝利を挙げ、凱旋門賞戦線では「怪物候補」として注目の存在となっていた。母サンダリングナイツは２１年にプリティポリーＳを制しているが、母子制覇とはならなかった。

２番人気で単勝２・６倍のエストレンジ（牝５歳、英国・デビッド・オメーラ厩舎、父ナイトオブサンダー）が、Ｇ１初勝利。ダニエル・タドホープ騎手とのコンビで道中は後方から。芦毛の馬体を躍動させて最後の直線で力強く伸び、１馬身半差をつける完勝だった。勝ちタイムは２分２秒８９。

同馬は昨年のヨークシャーオークスなど、Ｇ１で２着が２回の実力馬。昨年の凱旋門賞で有力候補の一角とされていたが、内視鏡検査で異常が見つかり、直前に出走取り消し。今年は５月のレスターピゴットフィリーズＳに続く連勝で、欧州の牝馬路線の主役候補に名乗りを挙げた。

２着にはワンルック（ジェームズ・ドイル騎手）、３着にレッドレター（コリン・キーン騎手）が続いた。

プリティーポリーＳの総賞金は４０万ユーロ（約７３６６万円＝フランスギャロの２０２６年レートから換算）で、１着賞金は２３万５６００ユーロ（約４３３８万円）。２０２４年の勝ち馬のブルーストッキングは同年の凱旋門賞を制覇している。