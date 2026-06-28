宝塚星組御園座公演ＴＡＫＡＲＡＺＵＫＡ ＭＵＳＩＣＡＬ ＲＯＭＡＮＣＥ「『花より男子２』―Ｓｈｏｏｔｉｎｇ ＳＴＡＲ―」が３０日まで上演中だ。神尾葉子氏の大人気コミック「花より男子」が原作。２０１９年に花組の柚香光主演でミュージカル化し、大好評を博した作品の続編となる。

紆余（うよ）曲折の末に相思相愛となった道明寺司（暁千星）と牧野つくし（詩ちづる）が、立ちはだかる数々の困難に立ち向かう中で絆を強めていく姿を描き出す。不器用なＦ４のリーダー・司をチャーミングに演じた暁は漫画を丁寧に読み込んで研究。「最初なんて嫌なやつなんだろうと思ったんですけど、読み進めていくうちに、つくしに対する真っすぐなところがすてきだなと思いましたし、ちょっと言い間違いしてしまうところがかわいいところだなって思っています」とほほ笑んだ。司に振り回されるつくしを好演した詩ちづるは「真っすぐさというか、どんな状況でも自分のやりたいこととか、信じることに対して真っすぐ突き進んでいく力をしっかりと表現していきたい」と力強い。

漫画の中でも人気のエピソードを、テンポよく詰め込んだ今作。Ｆ４メンバーの花沢類（天飛華音）、美作あきら（御剣海）、西門総二郎（大希颯）もそれぞれの個性を存分に発揮している。司と類がつくしを巡って対立する場面では、思いがぶつかる迫力あるけんかも。あきらと総二郎は、司とつくしを陰で支えるいいスパイスになっている。

お金持ちと貧乏人の対比が面白いのも本作ならでは。暁は「現実だったらあり得ないようなキュンポイントだったり、そういうところが実現できるのが宝塚のすてきなところ。良いバランスを楽しんでいただけたらうれしいです」と力を込める。前作から成長した司とつくしの関係性はもちろん、魅力的な登場人物が多数登場。キュンが止まらない世界観に没入できる。（ペン＆カメラ・古田 尚）