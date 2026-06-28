大阪・カンテレは２８日、「Ｒ―１グランプリ２０２６」王者のピン芸人・今井らいぱちの“優勝者特番”として「祝Ｒ―１グランプリ優勝！らいぱち実験倶楽部 滝汗全力チャレンジ３０連発』を２８日深夜（２９日未明）１時から、カンテレ・フジテレビ系全国ネットで放送すると発表した（一部地域除く）。

「Ｒ―１」優勝者会見で「とにかくこれからはどんどんテレビに出て、体を張ってどんなことでも挑戦していきたい！」と語ったらいぱち。その熱い思いをもとに、カンテレが体を張った過酷なチャレンジの特番を用意。番組では、らいぱちを“実験台”として、先輩芸人の“博士”たちが考案した全３０個の過酷なロケ実験を実施する。スタジオで見守る“博士”には、アインシュタイン・河井ゆずる、見取り図、お見送り芸人しんいちが集結する。

まずはキックボクサー・武尊のキックやボディーブローに対して、らいぱちがどのようにすれば受け止めることができるかを検証。さらに東京五輪柔道男子１００キロ級金メダリストのプロレスラー、ウルフアロンも実験に参加した。

そして元日本ハム、巨人、中日の中田翔氏も参戦。打球の衝撃にらいぱちが絶叫するシーンもあるという。中田氏は「今井らいぱちさんと共演して、すごく面白い方でイメージ通りでした。テレビで見ていて“面白いなぁ”と思っている方と共演できるのは本当にうれしかったです。内容も良くて、すごく面白い挑戦になっていると思うので、ぜひ皆さんにも見てもらいたいなと思います」とＰＲ。らいぱちは「中田翔さんのすごい打球を受けて、現役引退されてからもまだまだあんな打球が打てるのかという。僕の体の一部がなくなりそうなぐらいの打球を打ってくれて、手加減なしでやってくれたというのはめちゃくちゃうれしかったです」とロケに手応えを感じているようだった。