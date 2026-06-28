「エビちゃん」ことモデル・蛯原友里（４６）が最新の撮影ショットを公開し、話題を呼んでいる。

２８日までに自身のインスタグラムを更新し、「ＶＯＣＥ『Ｂｅａｕｔｉｆｕｌ Ｄａｙｓ』最終回 大好きなチームの皆さんと紡いできた 大切な連載。」と書き始め、ブルーのアイシャドーとボリューミーなまつ毛が印象的な横顔ショットを投稿した蛯原。

「毎号ファッションやメイクはもちろん美しさへの向き合い方や人とのつながりなどたくさんの刺激をいただきました。ひとつひとつのページから伝わるチームの皆さんの丁寧な想い。たくさんの刺激と素敵な出会いをありがとうございました！」と連載の終了にあたって感謝の気持ちをつづっている。

無造作ヘアに水色のドット柄とヒョウ柄が合わさった特徴的なドレスを着用し、きれいめシンプルなコーディネートを着こなすことが多いイメージから一変。フォロワーからは「人魚姫みたいで目元のラメといい爽やかすぎる」「うわぁ、えびちゃん美し〜い」「ただただため息」「横顔、特に目がとても綺麗」「メイク濃いギャルに見える」「いつまでもお美しい」「メイクが秀逸」など絶賛する声が寄せられている。

「ＣａｎＣａｍ」専属モデルを務め、２０００年代に大ブレイクした蛯原。プライベートでは０９年にＩＬＭＡＲＩと結婚し、１５年１１月に長男、２１年１１月に長女の誕生を報告している。