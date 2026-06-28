中学生の頃に父親がリストラに遭ったという過去を持つ29歳のカリスマ経営者美女が、若くして起業を志したきっかけとそのリアルな原点を明かした。

【映像】セクハラをされていた19歳・起業当時の写真＆幼少期の写真

ABEMAの『CELEB SECRET』は、世界各国でスーパーセレブ生活を送る4人の女性たちに密着し、その華やかな日常の裏に隠された素顔や葛藤、 そして“光と闇”に迫るドキュメンタリーシリーズである。モデルの藤井サチ、世界的インフルエンサーのMONAKO、現役医大生でデザイナーのLara、実業家として活躍するうれしのちゃん（嬉野ゆみ）の4名が登場し、禁断 of セレブ世界を映し出す。MCはタレントの指原莉乃、俳優の満島真之介、JO1の河野純喜、令和ロマンの松井ケムリが務めている。

番組では、マレーシアのクアラルンプールを拠点にする実業家、嬉野の日常へとスポットが当てられた。19歳で起業し、現在は29歳の経営者として年商2億円を誇る嬉野は、入会金7万6000円、会員300名を抱える「うれしのサロン」を発足させて「女性経営者の育成」を最大の目的とした勉強会などを開催している。移動中の高級車の後部座席で、嬉野は自身の家庭環境について静かに語り始めた。

「親にこれバレたら怒られるかもしれないですけど、父親が私が中学生の時にリストラされて。無職で2年くらい家にいたんですよ、ずっと。自分の中で、会社ってもしかして、安心？一生守ってくれるみたいな、もしかしたらそういうものじゃないのかな？って。お父さんをこんな風にしちゃってって。いい会社に入るっていうのが良いと思ってたけど、父親は良い会社に入ったのに、今こんなになってて…何なんだろうって…」と、若くして起業しようと思った原点を告白した。