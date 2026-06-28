今大会は「心拍王」だけじゃない！盤外で繰り広げられる高度な心理戦を制し、次々とドンピシャの秒数で先手番を引き当てる“入札王”が誕生した。6月27日に放送された将棋の早指し団体戦「JEMTCスペシャルABEMA地域トーナメント2026」において、北海道・東北バルペックスの広瀬章人九段（39）が披露した神がかった「先手番入札予想」。ギリギリの秒数を見切る人間離れした嗅覚に、ファンもざわざわと「広瀬さんすげー」「予想屋やったら儲かる」「エスパー広瀬」とどよめく事態となった。

【映像】すごい…！“予想屋”広瀬九段の先手番入札

この日放送されたのは、予選Aリーグ1位決定戦の北海道・東北バルペックス 対 九州サザンフェニックスの試合だ。北海道・東北監督の屋敷伸之九段（54）が第1局を制し、チームは幸先良いスタートを切ったかと思われたが、そこから九州サザンフェニックスが怒涛の5連勝。敗れた北海道・東北は2位決定戦へと回ることとなったが、試合結果とは別に大きな話題を呼んだのが広瀬九段の驚異的な読みだった。

今期のABEMA地域トーナメントでは、対局中の棋士の心拍数がリアルタイムで表示されることが大きな目玉となっており、これまでにはTDIルシーグ横浜の斎藤明日斗六段（27）が対局中に心拍170bpmオーバーをマークするなど堂々の“心拍王”として君臨している。そして、もう一つ注目を集めているのが新設された「先手番入札制度」だ。開幕当初は、秒数の入札に「誕生日」や「好きな数字」などが用いられてきたものの、次第に先手番を獲得するために高度な心理戦が繰り広げられるようになってきている。

そんな中で、ひときわ存在感を放っているのが北海道・東北の支柱でもある広瀬九段だ。自身の対局では、中部トライキングスの青嶋未来六段（31）戦でわずか1秒差で先手番を獲得。さらに今回の九州・古賀悠聖六段（25）戦でも、わずか2秒差という神がかった駆け引きを制して先手番をもぎ取った。これには広瀬九段本人も「してやったりです」とニヤリ。対局後には「前回は1秒差で、今回2秒差で、なんか対局前には勝ったような気分なんですけど」と語るほどの見事な読みに、北海道・東北陣営からも「プロすぎる！」と称賛の声が続々と上がった。

広瀬九段の凄みは、自身だけでなくチームメイトへのアドバイスでもいかんなく発揮された。第4局の北海道・東北の石田直裕六段（37）対 九州・西田拓也六段（34）の対局では、「できれば先手番が欲しい」という石田六段に対し、“予想屋”広瀬九段が相談に乗って45秒を入札。対する西田六段が40秒を投じたため、見事5秒差での先手番獲得に貢献してみせた。この神がかった活躍に、屋敷監督も「広瀬九段が神のように見えていたので、ことごとく先手を引き当てて」と脱帽するほど。盤上の将棋だけでなく、入札の秒数までも完全に読み切る広瀬九段の“入札王”ぶりは、今後の団体戦における大きな見どころの一つとなりそうだ。

◆JEMTCスペシャルABEMA地域トーナメント2026 超早指しの『ABEMAトーナメント』と『地域対抗戦』が融合した新シリーズ。全国を6つの地域ブロックに分け、全8チームによって競う団体戦。各チームは監督1名とドラフト会議で指名された棋士4名の計5名で構成される。予選は4チームずつ2リーグに分かれ、上位2チームが本戦トーナメントに進出。試合は5本先取の9本勝負で、対局は持ち時間5分、1手指すごとに5秒加算のフィッシャールールで行われる。今大会より「先手番入札制度」を採用。対局開始前に持ち時間を「競り」にかけ、提示した時間がそのまま対局時の持ち時間からマイナスされる。

（ABEMA／将棋チャンネルより）