シンガー・ソングライターの森高千里（57）が27日、自身のインスタグラムを更新。ミニスカ衣装での近影を投稿した。

「2026 森高千里 エスプレッソ SUMMER tour 6月27日 大阪 Zepp Osaka Bayside 終了しました！」と大阪でのライブ終了を報告。「今日も盛り上がってくださりありがとうございました〜。胸が熱くなる瞬間がたくさんありました。皆さんの声援や拍手が忘れられないです」とつづった。

「雨の中、駆けつけてくださりありがとうございました。気をつけて帰ってくださいね」と記し、ミニスカートのステージ衣装を着た楽屋までのショットなどをアップした。

「今回のツアーグッズ『スペシャルブレンドコーヒー』をコラボさせていただいた焙煎珈琲専門店『まめや』さん。ご挨拶も兼ねて神戸の店舗にお伺いしましたよ〜。2階のカフェ『Co.＆be』は明日で1周年とのこと！おめでとうございます！」とグッズコラボの裏側も。「グッズの制作段階から何度も試飲をして完成したドリップコーヒー。飲まれた方は感想もぜひ教えてくださいねー！」と記した。

この投稿に、ファンからは「今日もめちゃくちゃ楽しかったです」「魔女ですか？？？？？美しすぎです」「可愛い！若さ凄いですね！最高」「衣装も可愛い」「素敵なお写真ありがとう」「いつ見てもめっちゃ綺麗」などの声が集まっている。