年商2億＆25歳でマレーシア移住の女性社長、夫に「否定しないで」背景に両親から心無い言葉
ABEMAは、世界各国でスーパーセレブ生活を送る4人の女性たちの、華やかな人生とそこに隠されている“秘密”をひもとく、新作のオリジナルドキュメンタリー番組『CELEB SECRET』の第2話を、27日午後9時に放送した。
【番組カット】世界的インフルエンサー＆モデルの“セレブ”
同番組は、世界各国でスーパーセレブ生活を送る4人の女性たちの華やかな日常と、そこに隠された素顔や葛藤、そして“光と陰”に迫る新作ドキュメンタリーシリーズ。貴族の集まる舞踏会や、グローバルスターが集まるファッションショーの裏側、世界トップクラスで学費の高いセレブスクールなど、限られた人しか入れない禁断の世界に潜入。一見、完璧に見える人生を送り、誰もが羨むセレブ女子たちが抱える、人には言えない”秘密”とは。
密着するのは、元ルイ・ヴィトン ジャパン社長の父を持ち、『CLASSY.』などで人気モデルを務める現在第一子妊娠中の藤井サチ、国内外を合わせて約320万超のフォロワーを誇る世界的インフルエンサーでモデルのMONAKO、当時12歳にして「サマンサタバサ」の最年少デザイナーを務め、『準ミス・ワールド2025日本代表』にも輝いた9ヶ国語を操る現役医大生・Lara、25歳でマレーシアに移住し美容医療ツーリズムの事業をアジアで展開、その敏腕女性社長っぷりに憧れたオンラインサロンの会員数は300人以上を誇るうれしのちゃん（嬉野ゆみ）の4人。世界各国で繰り広げられる彼女たちの華やかな人生を、壮大なスケールで追いかけていく。
さらに主題歌には、“新世代アイコン”ならびに“シンガーソングライター界の新星”として世界中から熱視線が注がれているグレイシー・エイブラムスの「Risk」が決定。同楽曲は、不確かな未来に全力で飛び込む時の、怖さやドキドキを描いたポップ・ソングとなっている。
セレブ女子たちを見守るスタジオMCにはタレントの指原莉乃、俳優の満島真之介、グローバルボーイズグループ・JO1の河野純喜、お笑いコンビ・令和ロマンの松井ケムリの4人が決定。なお、河野は同番組がソロとしてはMC初挑戦となる。
第2話では、第1話に続き、ミラノファッションウィークに参加中の世界的インフルエンサー・MONAKOに密着。彼女は最も気合の入るPRADAのショーへ向かう準備を進めていたが、ショー直前に靴のサイズが合わないなど、想定外のトラブルや大渋滞に見舞われながらも、一刻を争う事態を乗り越えて無事に大舞台へと辿り着く姿が描かれた。
続いて、MARNIのショーでは、アナ・ウィンターら世界的VIPが揃う中、見事に目標としていた最前列の座席を獲得。海外メディアから「MONAKOコール」を浴びる彼女の姿を見たスタジオのJO1・河野純喜は、「1日MONAKOさんになってみたい」と大興奮。自身も海外でライブをする経験から、「アジア人がいないところに飛び込んで叫んでもらえるのが成功」などと熱く夢を語っていた。
その後、すべてのショーを終えたMONAKOは、張り詰めていたプレッシャーから解放され、サポートしてくれた親友への感謝から安堵の涙を流す。「これ絶対映さないでください」と照れながらも、本音を覗かせるエモーショナルな場面が映し出された。
続いて25歳でマレーシアに移住し、美容医療ツーリズム事業などを展開する年商2億円の敏腕社長・うれしのちゃんに密着。現在、家賃60万円の高層マンションに住み、共有スペースにサンドビーチがある規格外の生活を送っている。今回、YouTubeチャンネルの増設をめぐる会話の中で、彼女が夫に「否定しないで」と強く求める様子が明らかに。その背景には、起業やSNSでの発信をめぐって両親から心無い言葉をぶつけられ、現在も絶縁状態にあるという家族との深い確執があり、過去に否定され続けた経験から、人一倍その言葉に敏感になっているという知られざる苦悩が明かされた。
さらに、藤井サチの密着も。2025年に美容関連の実業家と結婚し、現在第一子妊娠中の彼女は生まれながらのスーパーセレブ。なんと実家は「16LLDDKK」という驚愕の間取りであることが明かされた。
そんな中、スタジオでは証券会社の副会長を父に持つ令和ロマン・松井ケムリの生い立ちの話に。満島真之介から実家の規模を聞かれたケムリは、「家賃が当時140万円。東京・渋谷の松濤ですね」とあっさりと暴露し、リアルすぎる家賃事情でスタジオを沸かせる。さらにそれだけにはとどまらず、「お風呂が2つあって。『誰のための？』って思ってました」と規格外のエピソードを付け加え、スタジオメンバーを驚かせた。
【番組カット】世界的インフルエンサー＆モデルの“セレブ”
同番組は、世界各国でスーパーセレブ生活を送る4人の女性たちの華やかな日常と、そこに隠された素顔や葛藤、そして“光と陰”に迫る新作ドキュメンタリーシリーズ。貴族の集まる舞踏会や、グローバルスターが集まるファッションショーの裏側、世界トップクラスで学費の高いセレブスクールなど、限られた人しか入れない禁断の世界に潜入。一見、完璧に見える人生を送り、誰もが羨むセレブ女子たちが抱える、人には言えない”秘密”とは。
さらに主題歌には、“新世代アイコン”ならびに“シンガーソングライター界の新星”として世界中から熱視線が注がれているグレイシー・エイブラムスの「Risk」が決定。同楽曲は、不確かな未来に全力で飛び込む時の、怖さやドキドキを描いたポップ・ソングとなっている。
セレブ女子たちを見守るスタジオMCにはタレントの指原莉乃、俳優の満島真之介、グローバルボーイズグループ・JO1の河野純喜、お笑いコンビ・令和ロマンの松井ケムリの4人が決定。なお、河野は同番組がソロとしてはMC初挑戦となる。
第2話では、第1話に続き、ミラノファッションウィークに参加中の世界的インフルエンサー・MONAKOに密着。彼女は最も気合の入るPRADAのショーへ向かう準備を進めていたが、ショー直前に靴のサイズが合わないなど、想定外のトラブルや大渋滞に見舞われながらも、一刻を争う事態を乗り越えて無事に大舞台へと辿り着く姿が描かれた。
続いて、MARNIのショーでは、アナ・ウィンターら世界的VIPが揃う中、見事に目標としていた最前列の座席を獲得。海外メディアから「MONAKOコール」を浴びる彼女の姿を見たスタジオのJO1・河野純喜は、「1日MONAKOさんになってみたい」と大興奮。自身も海外でライブをする経験から、「アジア人がいないところに飛び込んで叫んでもらえるのが成功」などと熱く夢を語っていた。
その後、すべてのショーを終えたMONAKOは、張り詰めていたプレッシャーから解放され、サポートしてくれた親友への感謝から安堵の涙を流す。「これ絶対映さないでください」と照れながらも、本音を覗かせるエモーショナルな場面が映し出された。
続いて25歳でマレーシアに移住し、美容医療ツーリズム事業などを展開する年商2億円の敏腕社長・うれしのちゃんに密着。現在、家賃60万円の高層マンションに住み、共有スペースにサンドビーチがある規格外の生活を送っている。今回、YouTubeチャンネルの増設をめぐる会話の中で、彼女が夫に「否定しないで」と強く求める様子が明らかに。その背景には、起業やSNSでの発信をめぐって両親から心無い言葉をぶつけられ、現在も絶縁状態にあるという家族との深い確執があり、過去に否定され続けた経験から、人一倍その言葉に敏感になっているという知られざる苦悩が明かされた。
さらに、藤井サチの密着も。2025年に美容関連の実業家と結婚し、現在第一子妊娠中の彼女は生まれながらのスーパーセレブ。なんと実家は「16LLDDKK」という驚愕の間取りであることが明かされた。
そんな中、スタジオでは証券会社の副会長を父に持つ令和ロマン・松井ケムリの生い立ちの話に。満島真之介から実家の規模を聞かれたケムリは、「家賃が当時140万円。東京・渋谷の松濤ですね」とあっさりと暴露し、リアルすぎる家賃事情でスタジオを沸かせる。さらにそれだけにはとどまらず、「お風呂が2つあって。『誰のための？』って思ってました」と規格外のエピソードを付け加え、スタジオメンバーを驚かせた。