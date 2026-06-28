人肉も食らう飢え殺し…戦国一残酷な籠城戦「三木城」「鳥取城」攻めの現場を歩く。豊臣兄弟の容赦ない報復の詳細

古城探検家の今泉慎一さんが、「豊臣兄弟ゆかりの“戦う城”」の歩き方と、秘められた歴史ドラマを紹介する本連載。第3回は、三木城（兵庫・三木市）と鳥取城（鳥取・鳥取市）。いずれも豊臣兄弟による兵糧攻めによって、籠城戦で塗炭の苦しみを味わった悲劇の城です。



文＝西畑紗南・今泉慎一 写真＝今泉慎一

空前の規模で包囲された【三木城】

1577（天正5）年10月、秀吉は信長と敵対する毛利家攻略のため、中国地方に向けて出陣します。当初は順調だったものの、まさかの展開。1578（天正6）年2月、播磨・三木城の城主だった別所長治は、一度は信長に従ったものの突如として離反しました。こうして、三木城での戦いの火蓋が落とされました。

秀吉が三木城への攻撃を本格化したのは、1578（天正6）年7月下旬。最終的には東西約6km、南北5kmにわたって三木城攻略の拠点となる陣城（前線基地）を築き、その数は四十にも及びました。

これは、数ある兵糧攻めの中でも、かなりの大規模。通常はひとつの合戦で数個〜十数個の陣城が築かれるものですが、四十ともなると、織田勢の力の入れ様がわかります。

戦国時代でも稀に見る長期戦に

「押してダメなら引いてみろ」。恋愛の話ではありません。これは籠城戦にも当てはまる言葉です。いくら圧倒的な兵力があっても、力攻めでは味方の被害も甚大なものとなってしまいます。

そこで、天才軍師・竹中重治（半兵衛）が進言したとされるのが「兵糧攻め」です。どんな堅牢な城でも、食糧が無くなってしまってはひとたまりもありません。

「兵糧攻め」は、いうなれば我慢比べです。城側が空腹に耐えかねて降伏するか、攻撃側が時間切れで撤退するか。三木城の戦いではなんと、籠城戦は約2年にも及びます。それだけ耐え抜いた別所方も大したものですが、秀吉方の補給体制も相当だったのでしょう。

城内に領民も逃げ込んだために…

この合戦の際、三木城には兵士だけではなく、領民たちも逃げ込んでいました。その数は兵士と合わせると7000人以上。当初は味方の毛利家から度々の補給もありましたが、別所方の周辺の支城が落ち補給ルートは絶たれ、食糧不足は深刻化します。

1580（天正8）年1月、ついに三木城への総攻撃が始まりました。もはや精魂尽き果てた別所方に戦う力はありません。城主・長治は弟、息子、妻と共に自害しました。

落城時、城内は死者で溢れ、『信長公記』によると「牛馬を食べるありさまであった」といいます。餓死者が数千人に及んだ籠城戦の凄惨な現場が目に浮かぶようです。

城内では藁まで食べていたとの言い伝えもあり、首塚のある雲龍寺では、毎年1月17日に、藁にみたてたうどんを食べる会が催されているそうです。

この戦いは俗に「三木の干し殺し」と称されています。その期間と悲惨さにおいて、戦国時代でも類を見ない籠城戦だったといえるでしょう。

戦前にまさかの城主交代【鳥取城】

三木城を攻略した1580（天正8）年、秀吉は弟の秀長と合流し鳥取城の攻略に向かいます。鳥取城の城主は山名豊国。織田と毛利の間で揺らいでいましたが、秀吉の包囲戦の末に織田家へと降伏しました。

城主が降伏したのだから、鳥取城は織田家のものになるかと思いきや。山名家臣の中では、毛利方につきたい勢力もありました。内部対立の末、ついに豊国は追放されてしまいます。

残った鳥取城の家臣たちは籠城を決意。毛利家に支援を求めます。1581（天正9）年3月に吉川経家が城主として派遣されました。

吉川家は毛利元就の次男・元春が当主。経家はその一族のひとつ、石見吉川家の当主でした。頼りない城主は追放、代わりに頼れる城主がやってきたわけです。

兵糧攻めに万全の備えをしたはずが…

経家は毛利家で歴戦の経験がありました。また、鳥取は前年の不作による米不足でした。籠城戦での食糧不足を懸念し、補給ルートを確保します。日本海側から鳥取城まで、いくつかの支城を築いたのです。

秀吉は、1581（天正9）年7月中旬に包囲を開始します。

鳥取城の東側に太閤ヶ平（たいこうがなる）と後に呼ばれる陣城を築き、本陣をそこに置きました。その周辺の尾根筋には、約70もの陣城を築き、家臣たちが着陣します。総延長12km、約2万もの大軍です。

対する鳥取城は、城兵4000人。そして三木城と同じく、ここにも非戦闘員の領民たちが2000人。悪い予感しかしません…。

『信長公記』にも記された地獄絵図

鳥取城への主要な兵糧ルートは北方の尾根伝いでした。日本海、そして千代川を船で遡上し運ばれた兵糧が水揚げされ、尾根伝いの支城をリレーする形で、城内へと搬入されていました。

そこで秀吉は河口に砦を築き、海上で船を沈める作戦に出ます。さらに、支城からの補給ルートも断絶させようと猛攻を加えます。

支城攻めで活躍したのが宮部継潤。大河ドラマ『豊臣兄弟！』ではドンペイ演じる、煮ても焼いても喰えなそうなあの坊主です。継潤は鳥取城落城後、城代としてこの城を任せられます。

補給ルートを絶たれ、万事休す。鳥取城内の兵士と領民、合わせて約6000人は、三木城にも匹敵する悲惨な飢餓状態へと陥らざるをえませんでした。

『信長公記』にも、その凄まじい現場の様子が描かれています。牛馬を食らい、餓鬼のように痩せ衰えた男女が城の柵までにじりより、「助けてくれ」と叫んでいたそうです。

織田方も哀れとは思いつつ鉄砲で撃つと、撃たれた人の所に人々が集まり、刃物で手足の関節を離し、肉を取り頭部を奪い合っていた、と記述されています。

「三木の干し殺し」に対して、「鳥取の渇（かつ）え殺し」。比喩ではなく、地獄絵図がそこには広がっていたのでしょう。包囲が始まって約3カ月が経った10月25日に、経家は鳥取城の開城を決断し、自身は切腹しました。

救出された人が「過食」で死亡？

城内から助け出された人々を気の毒に思ったのか、秀吉軍から食物が与えられましたが、過食したゆえに死亡してしまった人もいるそうです。

現代医学では「リフィーディング症候群」という現象があり、栄養不良の人間が急に食事を行うと、意識障害、心不全のリスクがあるらしく、彼らもそれに陥ってしまったのではないでしょうか。

戦国時代というと、とかく勇猛果敢な場面が注目されがちですが、実際には「末法の世」としかいえない時代だったともいえます。籠城戦の実態を知れば知るほど、城は「兵（つわもの）ども」だけでない、庶民にとっても「夢の跡」であることがよくわかります。もっとも、その夢は「悪夢」でしかなかったのですが。

今泉慎一（いまいずみ・しんいち）

古城探訪家。編集プロダクション・風来堂代表。著書に『戦う山城50』（イースト・プレス）『おもしろ探訪 日本の城』（扶桑社）など。