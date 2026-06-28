◇女子ゴルフツアー アース・モンダミン・カップ第3日（2026年6月28日 千葉県 カメリアヒルズCC＝6699ヤード、パー72）

午前8時に第2ラウンドが再開され、26日から競技を持ち越していた99人がプレーをスタート。午前9時12分に降雨の影響で一時中断となったが、同28分に再開した。

初日に112位と大きく出遅れていた佐久間朱莉（23＝大東建託）は、6番のグリーンから第2ラウンドを再開。8番でバーディーを決めて71でフィニッシュした。ホールアウトした時点で71位まで順位を上げた。

70位までがカットラインのため、予選通過の可能性もある。

「（今日は）2ついけたら良いなと思ってプレーしていたんですけど、それまでの積み重ねですね。でも、自分がやれることはやったと思いますし、良い内容のゴルフはできたので、結果はしょうがないと思います」

大会が中止となった前日は「トレーニングと練習をして、ゆっくりしていました」と気分転換した。

前週のニチレイ・レディースでは、海外遠征からの連戦の疲れもあり、昨年のミヤギテレビ杯ダンロップ以来、9カ月ぶりの国内ツアーの予選落ちを喫した。

今大会前には恩師の故ジャンボ尾崎さんの自宅を訪れ、敷地内の練習施設で調整を行い、巻き返しに備えてきた。

今大会も予選落ちとなれば、昨年のリゾートトラスト・レディース、ヨネックスレディース以来の2週連続となる。