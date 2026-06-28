タレントでグラビアアイドルの葉月ゆめ（34）が23日までに、自身のインスタグラムを更新。グラビアショットを投稿した。

「《お知らせ」と題し、「EX MAX! 2026年8月号 表紙と巻頭グラビアです」と報告した。

「『またグラビアが見たいです！』と言ってくださっていた皆さま、お待たせしました 何年ぶりでしょうか…！ 最高のロケーションで撮影していただきました いつも温かく応援してくださっている皆さまにこうして嬉しいお知らせできる事、本当に嬉しいです。ぜひ、たくさんの方に見ていただきたいです」とつづり、青い海を背に、帽子をかぶった白いビキニ水着ショットを公開した。

さらに続いた投稿では「ぷに。ハート」と記し、自身のバストを人さし指で押しながら笑顔を見せるショットも投稿。「昨日のお知らせにはたくさんの反響をいただきまして本当に嬉しいです。ありがとうございました 早く皆さまに見ていただきたいです！ 楽しみにしていてください」と感謝した。

ファンやフォロワーからも「おお！スゴイです！！」「最高です」「天使だ、、、、」「かわいすぎます」「色白やねぇ」「とても魅力的」「やばいです」「たまらん」「悩殺ありがとう」「ぷに美人」などのコメントが寄せられた。

葉月は東京都出身。子供の時にタレント養成所に入り、柳里穂の名前で芸能界デビュー。09年からアイドルグループ「キラキラ六本木女学院（キラポジョ）」で活動。「ミスマガジン2010」セミファイナルにノミネート後、葉月ゆめに改名。25年3月、3年間の学生生活をへて歯科衛生士の国家試験に合格。小型船舶2級資格も取得。趣味はゴルフ、釣り、カメラなど。特技はクラシックバレエ。身長158センチ。バスト88センチ。血液型O。