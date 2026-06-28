「THE MUSIC DAY 2026」シャッフルメドレー組み合わせ発表 NEWS・キンプリ・Snow Manら総勢42人12組
【モデルプレス＝2026/06/28】櫻井翔が総合司会を務める日テレ系夏の音楽の祭典「THE MUSIC DAY 2026」（7月4日13時30分〜22時54分）より、恒例企画であるシャッフルメドレーの組み合わせが発表された。
【写真】目黒蓮、スーツ姿で“家族”と団らん
NEWS、timelesz、中島健人、King ＆ Prince、SixTONES、Snow Man、なにわ男子、Travis Japanから総勢42人が参加。このたび、12組の組み合わせが発表された。
高橋海人（※「高」は正式には「はしごだか」）・森本慎太郎
小山慶一郎、深澤辰哉、西畑大吾、原嘉孝
渡辺翔太、大西流星、宮近海斗、寺西拓人
京本大我、佐久間大介、大橋和也
増田貴久、中島健人
田中樹、宮舘涼太、長尾謙杜、中村海人、橋本将生
松島聡、松倉海斗、松田元太
阿部亮平、藤原丈一郎、川島如恵留、篠塚大輝
佐藤勝利、永瀬廉、ラウール、道枝駿佑
松村北斗、七五三掛龍也
高地優吾（※「高」は正式には「はしごだか」）、向井康二、高橋恭平、吉澤閑也、猪俣周杜
加藤シゲアキ、菊池風磨、ジェシー、岩本照
なお、7月3日21時に各組の歌唱曲が解禁される予定だ。（modelpress編集部）
IVE、INI、AiScReam、アイナ・ジ・エンド、あいみょん、AND2BLE、家入レオ、＝LOVE、NCT WISH 、&TEAM、大泉 洋、大塚 愛、海援隊、亀梨和也、かりゆし58、KiiiKiii、キタニタツヤ、キマグレン、CANDY TUNE、CUTIE STREET、King & Prince、kurayamisaka、けんじ（19ジューク、3B LAB.☆S）、酒井法子、THE RAMPAGE、島谷ひとみ、島袋寛子、SUPER BEAVER、SixTONES、Snow Man、timelesz、超特急TWS、BEOMGYU/TAEHYUN/HUENINGKAI (TOMORROW X TOGETHER) 、Travis Japan、TREASURE、Do As Infinity、中島健人、なにわ男子、Number_i、NiziU、NEWS、HANA、バブルガム・ブラザーズ、BE:FIRST、日向坂46、平原綾香、B.B.クィーンズ、FUNKY MONKEY BΛBY'S、FANTASTICS、福原遥、福山雅治、ブルーノ・マーズ、BONNIE PINK、MAZZEL、松本伊代、マルシィ、M!LK、山崎育三郎、山下智久、緑黄色社会、LINDBERG、Le Couple 藤田恵美、ROIROM
総合司会：櫻井翔
MC：羽鳥慎一、バカリズム、水卜麻美（日本テレビアナウンサー）
ネクストゲート進行：市來玲奈（日本テレビアナウンサー）
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◆「THE MUSIC DAY 2026」第4弾出演者発表
NEWS、timelesz、中島健人、King ＆ Prince、SixTONES、Snow Man、なにわ男子、Travis Japanから総勢42人が参加。このたび、12組の組み合わせが発表された。
小山慶一郎、深澤辰哉、西畑大吾、原嘉孝
渡辺翔太、大西流星、宮近海斗、寺西拓人
京本大我、佐久間大介、大橋和也
増田貴久、中島健人
田中樹、宮舘涼太、長尾謙杜、中村海人、橋本将生
松島聡、松倉海斗、松田元太
阿部亮平、藤原丈一郎、川島如恵留、篠塚大輝
佐藤勝利、永瀬廉、ラウール、道枝駿佑
松村北斗、七五三掛龍也
高地優吾（※「高」は正式には「はしごだか」）、向井康二、高橋恭平、吉澤閑也、猪俣周杜
加藤シゲアキ、菊池風磨、ジェシー、岩本照
なお、7月3日21時に各組の歌唱曲が解禁される予定だ。（modelpress編集部）
◆出演者
IVE、INI、AiScReam、アイナ・ジ・エンド、あいみょん、AND2BLE、家入レオ、＝LOVE、NCT WISH 、&TEAM、大泉 洋、大塚 愛、海援隊、亀梨和也、かりゆし58、KiiiKiii、キタニタツヤ、キマグレン、CANDY TUNE、CUTIE STREET、King & Prince、kurayamisaka、けんじ（19ジューク、3B LAB.☆S）、酒井法子、THE RAMPAGE、島谷ひとみ、島袋寛子、SUPER BEAVER、SixTONES、Snow Man、timelesz、超特急TWS、BEOMGYU/TAEHYUN/HUENINGKAI (TOMORROW X TOGETHER) 、Travis Japan、TREASURE、Do As Infinity、中島健人、なにわ男子、Number_i、NiziU、NEWS、HANA、バブルガム・ブラザーズ、BE:FIRST、日向坂46、平原綾香、B.B.クィーンズ、FUNKY MONKEY BΛBY'S、FANTASTICS、福原遥、福山雅治、ブルーノ・マーズ、BONNIE PINK、MAZZEL、松本伊代、マルシィ、M!LK、山崎育三郎、山下智久、緑黄色社会、LINDBERG、Le Couple 藤田恵美、ROIROM
総合司会：櫻井翔
MC：羽鳥慎一、バカリズム、水卜麻美（日本テレビアナウンサー）
ネクストゲート進行：市來玲奈（日本テレビアナウンサー）
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